Отопление включили в более чем 70% домов, - Минрегион
На Закарпатье, Черниговщине и Тернопольщине тепло есть уже у всех жителей.
Об этом сообщила заместитель министра развития громад и территорий Наталия Хоцяновская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Она отметила, что в десяти областях к отоплению подключено более 90% жилого фонда. Речь идет о Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
Замминистра добавила, что ведомство продолжает урегулировать вопрос задолженности предприятий тепловой энергетики перед НАК "Нафтогаз Украины".
"Уже начат процесс по внесению предприятий отрасли в Реестр предприятий теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, участвующих в процедуре урегулирования задолженности", - сказала Хоцяновская.
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Якесь недосконале законодавство.
А коли було вночі 0 і -2 , вдень +5, то ніхто не чухався.
Зараз вікна відкриваємо. Причому, всі так роблять.
На Нивках включили, Троещина, Оболонь - 30%.