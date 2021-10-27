Отопление включили в более чем 70% домов, - Минрегион

На Закарпатье, Черниговщине и Тернопольщине тепло есть уже у всех жителей.

Об этом сообщила заместитель министра развития громад и территорий Наталия Хоцяновская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Она отметила, что в десяти областях к отоплению подключено более 90% жилого фонда. Речь идет о Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Замминистра добавила, что ведомство продолжает урегулировать вопрос задолженности предприятий тепловой энергетики перед НАК "Нафтогаз Украины".

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"Уже начат процесс по внесению предприятий отрасли в Реестр предприятий теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, участвующих в процедуре урегулирования задолженности", - сказала Хоцяновская.