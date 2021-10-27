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Отопление включили в более чем 70% домов, - Минрегион

Отопление включили в более чем 70% домов, - Минрегион

На Закарпатье, Черниговщине и Тернопольщине тепло есть уже у всех жителей.

Об этом сообщила заместитель министра развития громад и территорий Наталия Хоцяновская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Она отметила, что в десяти областях к отоплению подключено более 90% жилого фонда. Речь идет о Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Замминистра добавила, что ведомство продолжает урегулировать вопрос задолженности предприятий тепловой энергетики перед НАК "Нафтогаз Украины".

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"Уже начат процесс по внесению предприятий отрасли в Реестр предприятий теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, участвующих в процедуре урегулирования задолженности", - сказала Хоцяновская.

Автор: 

Тарифы на отопление (721) теплосеть (120) Минрегионразвития (137)


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Топ комментарии
+2
Щойно в нас потепліло, як вжарили опаленням. День у день. Три тижні мерзли як цуцики, і тут бац - батарєя, агонь !
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27.10.2021 17:06 Ответить
+2
Когда каждый сидит и думает- херово что я в тех 30%)) И не проверишь же, тілкі довіра
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27.10.2021 17:07 Ответить
+1
Чё там проверять? Дурят жеж, 146%
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27.10.2021 17:19 Ответить
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27.10.2021 17:06 Ответить
Щойно в нас потепліло, як вжарили опаленням. День у день. Три тижні мерзли як цуцики, і тут бац - батарєя, агонь !
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27.10.2021 17:06 Ответить
Ну таке законодавство. Опалення почитають подавати в оселі коли середньодобова температура на дворі на протязі трьох діб не перевищує 8 градусів тепла. Тобто вночі може бути плюс 1, а вдень плюс 15 градусів.
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27.10.2021 17:52 Ответить
Вночі 6-8. Вдень 18.
Якесь недосконале законодавство.
А коли було вночі 0 і -2 , вдень +5, то ніхто не чухався.
Зараз вікна відкриваємо. Причому, всі так роблять.
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27.10.2021 17:59 Ответить
Ну так Ви самі собі відповіли. Чому ж недосконале? Система опалювання досить інертна. Це її особливість. Її ніяк не вийде використовувати в режимі увімкнув-вимкнув коли захотів. Тобто увімкнули і чекаємо дві - три доби покі оселя прогріється. Так само коли вимкнути оселя буде остивати десь добу - дві. Ось було три доби холодно - опалення увімкнули. Тепер все. Можна тільки трішки на вході прикрутити щоб не так опалювало. Ну а для режиму увімкнув-вимкнув є обігрівачі та кондиционери інверторного типу.
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27.10.2021 18:24 Ответить
Когда каждый сидит и думает- херово что я в тех 30%)) И не проверишь же, тілкі довіра
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27.10.2021 17:07 Ответить
Чё там проверять? Дурят жеж, 146%
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27.10.2021 17:19 Ответить
Докладаю.
На Нивках включили, Троещина, Оболонь - 30%.
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27.10.2021 17:18 Ответить
Мне нравится эта ежегодное жонглирование цифрами.. Особенно когда заявляют о 99%. При этом у населения создается устойчивое впечатление..., что вот блин.. именно они в этом 1%.
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27.10.2021 17:59 Ответить
Закарпатье - все на автономках.
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27.10.2021 19:01 Ответить
Ми вам, по доброму "заздримо!🤗 Коли ви - самі собі господарі, і не залежите від "чінушних забаганок"! І це дійсно, більш економічне використання природних ресурсів (наприклад- газу). Але, на жаль, в більшості регіонів України, таке отоплення -"зась" для населення.😠 Бо, які ж тоді будуть прибутки для олігархів!!!🤣
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27.10.2021 19:59 Ответить
Дійсно, Закарпаття не знає, що таке центральне опалення. Що тоді вони мають наувазі? Може інші установи? Як мінімум, в університеті та школах опалення немає.
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27.10.2021 23:06 Ответить
 
 