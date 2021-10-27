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Опалення включили у більш ніж 70% будинків, - Мінрегіон

Опалення включили у більш ніж 70% будинків, - Мінрегіон

На Закарпатті, Чернігівщині і Тернопільщині тепло є вже у всіх мешканців.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Вона наголосила, що у десяти областях до опалення підключено понад 90% житлового фонду. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Житомирську, Івано-Франківську, Рівненську, Київську, Харківську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області.

Заступник міністра додала, що відомство продовжує врегулювання питання заборгованості підприємств теплової енергетики перед НАК "Нафтогаз України".

"Вже розпочато процес із внесення підприємств галузі до Реєстру підприємств теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості", - сказала Хоцянівська.

Читайте також: Опалення включили в 45% житлових будинків України, - Мінрегіон

Автор: 

опалення (918) тепломережа (118) Мінрегіонрозвитку (754)


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Топ коментарі
+2
Щойно в нас потепліло, як вжарили опаленням. День у день. Три тижні мерзли як цуцики, і тут бац - батарєя, агонь !
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27.10.2021 17:06 Відповісти
+2
Когда каждый сидит и думает- херово что я в тех 30%)) И не проверишь же, тілкі довіра
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27.10.2021 17:07 Відповісти
+1
Чё там проверять? Дурят жеж, 146%
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27.10.2021 17:19 Відповісти
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27.10.2021 17:06 Відповісти
Щойно в нас потепліло, як вжарили опаленням. День у день. Три тижні мерзли як цуцики, і тут бац - батарєя, агонь !
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27.10.2021 17:06 Відповісти
Ну таке законодавство. Опалення почитають подавати в оселі коли середньодобова температура на дворі на протязі трьох діб не перевищує 8 градусів тепла. Тобто вночі може бути плюс 1, а вдень плюс 15 градусів.
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27.10.2021 17:52 Відповісти
Вночі 6-8. Вдень 18.
Якесь недосконале законодавство.
А коли було вночі 0 і -2 , вдень +5, то ніхто не чухався.
Зараз вікна відкриваємо. Причому, всі так роблять.
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27.10.2021 17:59 Відповісти
Ну так Ви самі собі відповіли. Чому ж недосконале? Система опалювання досить інертна. Це її особливість. Її ніяк не вийде використовувати в режимі увімкнув-вимкнув коли захотів. Тобто увімкнули і чекаємо дві - три доби покі оселя прогріється. Так само коли вимкнути оселя буде остивати десь добу - дві. Ось було три доби холодно - опалення увімкнули. Тепер все. Можна тільки трішки на вході прикрутити щоб не так опалювало. Ну а для режиму увімкнув-вимкнув є обігрівачі та кондиционери інверторного типу.
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27.10.2021 18:24 Відповісти
Когда каждый сидит и думает- херово что я в тех 30%)) И не проверишь же, тілкі довіра
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27.10.2021 17:07 Відповісти
Чё там проверять? Дурят жеж, 146%
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27.10.2021 17:19 Відповісти
Докладаю.
На Нивках включили, Троещина, Оболонь - 30%.
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27.10.2021 17:18 Відповісти
Мне нравится эта ежегодное жонглирование цифрами.. Особенно когда заявляют о 99%. При этом у населения создается устойчивое впечатление..., что вот блин.. именно они в этом 1%.
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27.10.2021 17:59 Відповісти
Закарпатье - все на автономках.
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27.10.2021 19:01 Відповісти
Ми вам, по доброму "заздримо!🤗 Коли ви - самі собі господарі, і не залежите від "чінушних забаганок"! І це дійсно, більш економічне використання природних ресурсів (наприклад- газу). Але, на жаль, в більшості регіонів України, таке отоплення -"зась" для населення.😠 Бо, які ж тоді будуть прибутки для олігархів!!!🤣
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27.10.2021 19:59 Відповісти
Дійсно, Закарпаття не знає, що таке центральне опалення. Що тоді вони мають наувазі? Може інші установи? Як мінімум, в університеті та школах опалення немає.
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27.10.2021 23:06 Відповісти
 
 