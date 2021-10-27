Опалення включили у більш ніж 70% будинків, - Мінрегіон

На Закарпатті, Чернігівщині і Тернопільщині тепло є вже у всіх мешканців.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Вона наголосила, що у десяти областях до опалення підключено понад 90% житлового фонду. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Житомирську, Івано-Франківську, Рівненську, Київську, Харківську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області.

Заступник міністра додала, що відомство продовжує врегулювання питання заборгованості підприємств теплової енергетики перед НАК "Нафтогаз України".

"Вже розпочато процес із внесення підприємств галузі до Реєстру підприємств теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості", - сказала Хоцянівська.

Читайте також: Опалення включили в 45% житлових будинків України, - Мінрегіон