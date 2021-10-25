УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6653 відвідувача онлайн
Новини
3 586 21

Опалення включили в 45% житлових будинків України, - Мінрегіон

Опалення включили в 45% житлових будинків України, - Мінрегіон

Станом на 25 жовтня опалення підключили в 45% житлових будинків, деякі регіони підключили вже 100% житлового фонду.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Закарпатська і Тернопільська області поки вже відзвітували про підключення до теплопостачання 100% житлових будинків. У восьми областях країни, серед яких, зокрема, Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Хмельницька, Чернівецька, цей показник становить понад 90%. В інших регіонах також триває підключення житлового фонду до тепла", розповіла вона.

Чиновниця зазначила, що рішення про початок опалювального сезону приймає місцева влада. Опалення починають підключати, коли середня температура впродовж трьох діб не перевищує +8 градусів Цельсія.

Читайте також: Тарифи на опалення в Києві підвищили на 47%, із 1616 грн до 2381 грн за Гкал, - КМДА

Автор: 

опалення (918) тепломережа (118) Мінрегіонрозвитку (754)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Значит 55% еще мерзнет, а утром сегодня уже было ниже нуля.
показати весь коментар
25.10.2021 19:10 Відповісти
+2
у нас включили еле-еле тепленькие были и через два дня отключили полностью вместе с горячей водой. Мне вот интересно, наш дом попал в статистику 45% как "включили" или нет?)))
показати весь коментар
25.10.2021 19:21 Відповісти
+1
Брехня!
Только звонил друзьям на Бальзака - глухо.
Приспичило женщине помыть голову - грели ванную обогревателями.
Истерила, плакала, что больше жить не хочет с грязной головой.
показати весь коментар
25.10.2021 19:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...а хіба на Закарпатті ще є ЦО???
показати весь коментар
25.10.2021 19:10 Відповісти
Значит 55% еще мерзнет, а утром сегодня уже было ниже нуля.
показати весь коментар
25.10.2021 19:10 Відповісти
у нас включили еле-еле тепленькие были и через два дня отключили полностью вместе с горячей водой. Мне вот интересно, наш дом попал в статистику 45% как "включили" или нет?)))
показати весь коментар
25.10.2021 19:21 Відповісти
На конечной троещине в хате пекло.
показати весь коментар
25.10.2021 19:41 Відповісти
Брехня!
Только звонил друзьям на Бальзака - глухо.
Приспичило женщине помыть голову - грели ванную обогревателями.
Истерила, плакала, что больше жить не хочет с грязной головой.
показати весь коментар
25.10.2021 19:50 Відповісти
Чего брехня? Я хоть и не на Троещине живу,но тепло в квартире уже есть.
показати весь коментар
25.10.2021 19:56 Відповісти
Сам понял, что сказал?
У тебя в Кагарлыке есть тепло?
На Троещине в конце - одна труба на все 4 улицы.
Везде холодно.
показати весь коментар
25.10.2021 20:01 Відповісти
Я понимаю,что для такого "ровного" пацана как ты,весь Киев ограничен территорией Троещины. Видимо один из четырех концов ответвления той трубы заканчивает путешествие у тебя в одном интерестном месте, иначе был бы немного умнее.
показати весь коментар
25.10.2021 20:11 Відповісти
У Дніпрі в 19-му увімкнули 25-го,у 20-му - 30-го.За логікою у цьому році увімкнуть 35-го.
показати весь коментар
25.10.2021 20:08 Відповісти
уже включили. по крайней мере у меня на Слобожанском
показати весь коментар
25.10.2021 20:15 Відповісти
Что ты пифтишь?
показати весь коментар
25.10.2021 20:40 Відповісти
Левобережный-Фрунзенский батареи холодные а это АНД-район.
показати весь коментар
25.10.2021 20:41 Відповісти
пните своего депутата
показати весь коментар
25.10.2021 20:59 Відповісти
Как подключили, так и отключат. Ведь бене каломойскому, зелох собирается отдать все запасы газа.
показати весь коментар
25.10.2021 20:21 Відповісти
избиратели собираются. ведь это они голосовали по приколу. прикол этот стоит десятки миллиардов долларов. у нас страна богатая)
показати весь коментар
25.10.2021 20:39 Відповісти
Теперь главное денег насобирать за отопление этим сволочам. элитке нашей.
показати весь коментар
25.10.2021 21:37 Відповісти
житомир - не включили...
показати весь коментар
25.10.2021 21:49 Відповісти
Врут,твари!!! Один урод (Тищенко)говядину на рынке покупает по 20 гривень,другие отчитались по отоплению.Цензор,зачем это дрянь печатать?Уж лучше про сбитого карлсона.
показати весь коментар
25.10.2021 22:45 Відповісти
На Троещине холодно-а это 500 тыс жителей
показати весь коментар
25.10.2021 23:01 Відповісти
 
 