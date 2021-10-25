Опалення включили в 45% житлових будинків України, - Мінрегіон

Станом на 25 жовтня опалення підключили в 45% житлових будинків, деякі регіони підключили вже 100% житлового фонду.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Закарпатська і Тернопільська області поки вже відзвітували про підключення до теплопостачання 100% житлових будинків. У восьми областях країни, серед яких, зокрема, Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Хмельницька, Чернівецька, цей показник становить понад 90%. В інших регіонах також триває підключення житлового фонду до тепла", розповіла вона.

Чиновниця зазначила, що рішення про початок опалювального сезону приймає місцева влада. Опалення починають підключати, коли середня температура впродовж трьох діб не перевищує +8 градусів Цельсія.

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