Отопление включили в 45% жилых домов Украины, - Минрегион

По состоянию на 25 октября отопление подключили в 45% жилых домов, некоторые регионы подключили уже 100% жилого фонда.

Об этом сообщила замминистра развития общин и территория Наталья Хоцянивская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Закарпатская и Тернопольская области пока уже отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилых домов. В восьми областях страны, среди которых, в частности, Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ривненская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая, этот показатель составляет более 90%. В других регионах также продолжается подключение жилого фонда к теплу", рассказала она.

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Чиновница отметила, что решение о начале отопительного сезона принимает местная власть. Отопление начинают подключать, когда средняя температура в течение трех суток не превышает +8 градусов Цельсия.