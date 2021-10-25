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Отопление включили в 45% жилых домов Украины, - Минрегион

Отопление включили в 45% жилых домов Украины, - Минрегион

По состоянию на 25 октября отопление подключили в 45% жилых домов, некоторые регионы подключили уже 100% жилого фонда.

Об этом сообщила замминистра развития общин и территория Наталья Хоцянивская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Закарпатская и Тернопольская области пока уже отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилых домов. В восьми областях страны, среди которых, в частности, Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ривненская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая, этот показатель составляет более 90%. В других регионах также продолжается подключение жилого фонда к теплу", рассказала она.

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Чиновница отметила, что решение о начале отопительного сезона принимает местная власть. Отопление начинают подключать, когда средняя температура в течение трех суток не превышает +8 градусов Цельсия.

Автор: 

Тарифы на отопление (721) теплосеть (120) Минрегионразвития (137)


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Топ комментарии
+2
Значит 55% еще мерзнет, а утром сегодня уже было ниже нуля.
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25.10.2021 19:10 Ответить
+2
у нас включили еле-еле тепленькие были и через два дня отключили полностью вместе с горячей водой. Мне вот интересно, наш дом попал в статистику 45% как "включили" или нет?)))
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25.10.2021 19:21 Ответить
+1
Брехня!
Только звонил друзьям на Бальзака - глухо.
Приспичило женщине помыть голову - грели ванную обогревателями.
Истерила, плакала, что больше жить не хочет с грязной головой.
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25.10.2021 19:50 Ответить
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...а хіба на Закарпатті ще є ЦО???
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25.10.2021 19:10 Ответить
Значит 55% еще мерзнет, а утром сегодня уже было ниже нуля.
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25.10.2021 19:10 Ответить
у нас включили еле-еле тепленькие были и через два дня отключили полностью вместе с горячей водой. Мне вот интересно, наш дом попал в статистику 45% как "включили" или нет?)))
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25.10.2021 19:21 Ответить
На конечной троещине в хате пекло.
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25.10.2021 19:41 Ответить
Брехня!
Только звонил друзьям на Бальзака - глухо.
Приспичило женщине помыть голову - грели ванную обогревателями.
Истерила, плакала, что больше жить не хочет с грязной головой.
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25.10.2021 19:50 Ответить
Чего брехня? Я хоть и не на Троещине живу,но тепло в квартире уже есть.
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25.10.2021 19:56 Ответить
Сам понял, что сказал?
У тебя в Кагарлыке есть тепло?
На Троещине в конце - одна труба на все 4 улицы.
Везде холодно.
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25.10.2021 20:01 Ответить
Я понимаю,что для такого "ровного" пацана как ты,весь Киев ограничен территорией Троещины. Видимо один из четырех концов ответвления той трубы заканчивает путешествие у тебя в одном интерестном месте, иначе был бы немного умнее.
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25.10.2021 20:11 Ответить
У Дніпрі в 19-му увімкнули 25-го,у 20-му - 30-го.За логікою у цьому році увімкнуть 35-го.
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25.10.2021 20:08 Ответить
уже включили. по крайней мере у меня на Слобожанском
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25.10.2021 20:15 Ответить
Что ты пифтишь?
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25.10.2021 20:40 Ответить
Левобережный-Фрунзенский батареи холодные а это АНД-район.
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25.10.2021 20:41 Ответить
пните своего депутата
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25.10.2021 20:59 Ответить
Как подключили, так и отключат. Ведь бене каломойскому, зелох собирается отдать все запасы газа.
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25.10.2021 20:21 Ответить
избиратели собираются. ведь это они голосовали по приколу. прикол этот стоит десятки миллиардов долларов. у нас страна богатая)
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25.10.2021 20:39 Ответить
Теперь главное денег насобирать за отопление этим сволочам. элитке нашей.
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25.10.2021 21:37 Ответить
житомир - не включили...
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25.10.2021 21:49 Ответить
Врут,твари!!! Один урод (Тищенко)говядину на рынке покупает по 20 гривень,другие отчитались по отоплению.Цензор,зачем это дрянь печатать?Уж лучше про сбитого карлсона.
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25.10.2021 22:45 Ответить
На Троещине холодно-а это 500 тыс жителей
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25.10.2021 23:01 Ответить
 
 