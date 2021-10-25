Отопление включили в 45% жилых домов Украины, - Минрегион
По состоянию на 25 октября отопление подключили в 45% жилых домов, некоторые регионы подключили уже 100% жилого фонда.
Об этом сообщила замминистра развития общин и территория Наталья Хоцянивская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Закарпатская и Тернопольская области пока уже отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилых домов. В восьми областях страны, среди которых, в частности, Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ривненская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая, этот показатель составляет более 90%. В других регионах также продолжается подключение жилого фонда к теплу", рассказала она.
Чиновница отметила, что решение о начале отопительного сезона принимает местная власть. Отопление начинают подключать, когда средняя температура в течение трех суток не превышает +8 градусов Цельсия.
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