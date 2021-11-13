Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова сфотографувалася у вишиванці: Пишаюся тим, що ношу її. ФОТО

Віцепрезидент Єврокомісії Вера Юрова надягнула українську вишиванку та сфотографувалася в ній.

Про це Юрова написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую генпрокурору Ірині Венедіктовій за цю гарну традиційну українську блузку. Я пишаюся тим, що ношу її, і посилаю привіт до України", - повідомила вона.

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Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова здійснила триденний робочий візит до Брюсселя, де провела зустрічі у Єврокомісії та Європейському парламенті. Головними темами під час обговорення були зусилля України з підтримки верховенства права, реформування органів прокурорського нагляду та судової системи, боротьба з корупцією та формування антикорупційних структур.