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Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова сфотографувалася у вишиванці: Пишаюся тим, що ношу її. ФОТО

Віцепрезидент Єврокомісії Вера Юрова надягнула українську вишиванку та сфотографувалася в ній.

Про це Юрова написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую генпрокурору Ірині Венедіктовій за цю гарну традиційну українську блузку. Я пишаюся тим, що ношу її, і посилаю привіт до України", - повідомила вона.

Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова сфотографувалася у вишиванці: Пишаюся тим, що ношу її 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якби у мене був один день на місці Путіна, я би повернула Крим Україні, - віцепрезидентка ЄК Юрова. ВIДЕО

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова здійснила триденний робочий візит до Брюсселя, де провела зустрічі у Єврокомісії та Європейському парламенті. Головними темами під час обговорення були зусилля України з підтримки верховенства права, реформування органів прокурорського нагляду та судової системи, боротьба з корупцією та формування антикорупційних структур.

Автор: 

вишиванка (72) Єврокомісія (2155) фото (174) Юрова Вера (20)


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Топ коментарі
+25
Всё было бы прекрасно, если бы не это - "Дякую генпрокурору Ірині Венедіктовій за цю гарну традиційну українську блузку"
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13.11.2021 19:53
+18
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13.11.2021 20:28
+15
Прикро , що таку гарну вишиванку , презентувала Бенядіктова пані Юровій Вірі 🙁
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13.11.2021 19:56
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Всё было бы прекрасно, если бы не это - "Дякую генпрокурору Ірині Венедіктовій за цю гарну традиційну українську блузку"
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13.11.2021 19:53 Відповісти
може ще одну піджене)))
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13.11.2021 20:30 Відповісти
Гадаю що це всього лиш - знак чемності .
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13.11.2021 20:39 Відповісти
Я впервые вижу зеленую вышиванку. И то, что это от Венедиктовой, это объясняет.
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14.11.2021 00:51 Відповісти
Прикро , що таку гарну вишиванку , презентувала Бенядіктова пані Юровій Вірі 🙁
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13.11.2021 19:56 Відповісти
а че ты не подарил? не пришлось бы ей дякувати прокурорше.
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13.11.2021 20:53 Відповісти
быдляков - попустись! не на казламордии херню свою рыгаешь!
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14.11.2021 04:54 Відповісти
А какого региона Украины эта вышивка?
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13.11.2021 19:57 Відповісти
Кубань
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13.11.2021 20:12 Відповісти
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13.11.2021 20:28 Відповісти
Ты бы с бутылки встало, чмо недоразвитое
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13.11.2021 21:42 Відповісти
Спочатку Стародубщина! Запам'ятайте! Ще 100 років тому вона була у складі українських земель, від князівських часів, і по жовтень 1919 р. Коли її більшовики референдумом на багнетах відірвали від України. Так само як і зараз Крим. А потім вирізали всіх хто підтримував українців- доречі, там були Найбільші битви між військами УНР (сірожупанна дивізія) і московськими більшовиками, за всю історію визвольних змагань. Але зараз ці битви під Клинцями і Унечею навмисто стерли з нашої історії
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13.11.2021 22:57 Відповісти
Де сало - там і Україна

https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
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13.11.2021 23:34 Відповісти
а ля віта кін, економ-варіант, ціна 4500 грн за одиницю

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13.11.2021 21:04 Відповісти
так это же, что красное- парка чукчей!))
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13.11.2021 21:32 Відповісти
столько ручной работы.... ух! Она - вышыванка - того стоит!!! Дешевле смартфона....
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14.11.2021 04:56 Відповісти
усе - Вишиванка подарована - корупція поборота ....( поїздка самих корупціонерів за рахунок "господарів" - гарні готелі - сніданки -обіди-вечері ...- шопінг....- all inclusive...життя вдалося...
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13.11.2021 20:05 Відповісти
А Венедиктову кто-то видел в вышиванке ?
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13.11.2021 20:26 Відповісти
може чоловік в спальні))
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13.11.2021 20:31 Відповісти
😀

стыдится носить ?
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13.11.2021 20:33 Відповісти
дочь прокацапського мента...про-українське там в ге но коді відсутне...
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13.11.2021 20:33 Відповісти
Рекомендую жарт

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%96 #нашібезраші
НАШІ БЕЗ РАШІ - Як Бог нації створював!

https://youtu.be/82*********

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13.11.2021 20:39 Відповісти
Ой, не надо! Бэнядиктова в вышиванке -это как афроамериканец в лаптях. Я этой красоты не переживу!

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13.11.2021 20:37 Відповісти
Да, усім косоворотки кацапської вистачило 😀😀😀
Того модельєра на гіляку треба било
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13.11.2021 20:41 Відповісти
Найперша в житті русина Українця була вишита сорочка для немовляти, і її шили з тканини, якою хресні обдавали свічки під час обряду хрещення. У такий спосіб новонародженого залучали до «Царства Христового». Надалі життя така сорочка постійно супроводжувала людину протягом усього життєвого шляху. Під час проведення релігійних обрядів та ритуалів чи інших важливих урочистостей, українці обов'язково одягали вишиванку. А мужні слов'яни: українські дружинники Київської Русі, українські запорізькі козаки, а також патріоти козаки - воїни УНР та УПА у них обов'язково завжди при собі була найостанніша в житті сорочка, і вони завжди одягали цю чисту білосніжну вишиту криваво-червоними візерунками сорочку перед важкими битвами і з триразовим бойовим кличем Слава! Слава! Слава! А потім Слава Україні! Героям слава ! Хоробро йшли у свій ОСТАННИЙ НЕРАВНИЙ БІЙ проти лютих ворогів кочових тюркських народів, личакових угро - фінів москалів -кацапів... та інших загарбників, що прийшли з війною на святу слов'янську українську землю. Ще однією важливою прикметою був орнамент та візерунок української вишиванки. Вишита сорочка повинна мати величезну кількість локальних варіантів орнаментації та крою, що надавало їй одне або відразу кілька цільових призначень. Це були і повсякденні, пожнивні, і святкові, і для останньої в житті битви, бо горді українські козаки казали, що ніхто навіть сам Господь Бог не міг заборонити козакові красиво померти.
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13.11.2021 20:28 Відповісти
вот вот - только родился и сразу стал жалким рабом Яхве(((
сразу клеймили. не спросив сразу провели по младенцу толстой ручищей попа и прочитали заклятие и сделали прочие нелепые вещи, бормотание мантр, притопление в воде
выглядит конечно максимально кринжово - "венец природы" чо
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13.11.2021 20:36 Відповісти
Ахаха та ладно) ще сто років тому звичайниц ніж в хаті і навесний замок були цінною річчю, як казав мій столітній дід що застав царські часи. А в часи Русі то і звичайний одяг передавався від батьків до дітей. Не вірите- спитайте батьків що жили при срср або подивіться їх чорно-білі фото. Ба навіть в 90-х роках злиднів ще була традиція одежину передавати в спадок.
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13.11.2021 23:05 Відповісти
тільки вона не Юрова, а Йоурова (Jourová), бо якось на мокшанський лад написано
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13.11.2021 20:35 Відповісти
😀
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13.11.2021 20:43 Відповісти
Я тільки ніяк зрозуміть не моду - що у тій "вишиванці" "українського"? Ні кольорів традиційних ні узорів ... Так - "шитво незрозумілої національності" ...
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13.11.2021 20:46 Відповісти
Саме так. Де червоні кольори?! Але ж це подарунок від українофоби бєнядіктовой...
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13.11.2021 20:51 Відповісти
всьо путьом: тканиво зелене (сорочка-бо ткана, а не вишивана)
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13.11.2021 20:54 Відповісти
Могли бы в Брюсселе в Европарламенте сделать дефиле лучших вышиванок Украины - Украину ведь готовятся принять в ЕС
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13.11.2021 21:28 Відповісти
А воно їм треба? Західна Європа здебільшого втратила свій національний колорит в одязі! Фінни саами норвежці (частково - шведи) іспанці баски - і все! Решта "розчинилися в "інтернаціоналізмі" одягу Вони втратили той колорит який привносили національні традиції Їх зберегли лише слов"янські народи
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13.11.2021 21:45 Відповісти
Нееть . Не видели Вы как австрийцы и немцы ходят в национальных костюмах по улицам в праздники .
словаки так не гордятся своими костюмами
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13.11.2021 21:50 Відповісти
Софіє! Костюм - то вже "вторинний" продукт для цих народів Первинний продукт - ткання та вишивка От "тартан" шотландських кланів - це "первинне" Тканина виткана відповідним узором у відповідних кольорах кланів з якої шили ті ж "кілти" Знавці етнографії до цих пір можуть вирізнить у якому "краї" України Болгарії чи тієї ж Польщі вишита сорочка - по традиційних узорах що мають ще дохристиянське сакральне значення Це (фактично) - аналог татуювань які носять народи Африки чи Південної Америки - просто холодний клімат не давав можливості наносить "родові" знаки на тіло бо воно ховалося під одягом Тому ці знаки перенесли на одяг
А той одяг що носять ті ж австрійці чи німці з"явився не раніше 17-18 століття
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13.11.2021 22:01 Відповісти
алe цeй одяг продається у спeцбутiках. а по сeлам щe на нeдiльну мeсу ходять в ньому. корiв з високогiрних пасовищ тeж в нацнарядах вeдуть у коровники восeни i навeснi на пасовиська.
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14.11.2021 01:28 Відповісти
це ви невмієте читати текст писаний чеською мовою, оце "ou" читається по особливому, як один звук і має варіант написання як " ů"
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13.11.2021 22:18 Відповісти
Саме так.

У Київському літописі, який склав ігумен Видубицького монастиря, йдеться про те, що в 1187 році переяславський князь Володимир Глібович пішов у похід на Посульське порубіжжя, на половців, і під час походу він сильно захворів і помер.

«И плакашасѧ по немь вси Переяславци… ѡ нем же Ѹкраина много постона»

«И плакашасѧ по немь вси Переяславци ѡ нем же Ѹкраина много постона», - мовиться в літописі. Тобто дуже тужили за ним.
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13.11.2021 23:14 Відповісти
так, я не вмію читати чеською, але це нічого не міняє в сенсі моїх слів
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13.11.2021 23:18 Відповісти
а кто эта Юрова по национальности? Имя и фамилия больно ходовые тут)
и вышиванка необычная для меня. Какой регион интересно, есть спецы по этому вопросу?
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13.11.2021 20:50 Відповісти
Скорее всего что Полесье т.к. нифига не красные и не черные узоры. Полесье в плане культуры- смешанное с соседями.
Но мне кажется что данная вышиванка вобще нифига не украинская и не вышиванка- ну как и та что ЗЕ со своей женой натягивал покрасоваться
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13.11.2021 23:17 Відповісти
Основні символічні кольори в українській вишивці.
Білий колір - основа вишитого виробу
Багатозначність чорного кольору
Червоний колір - свято та кровні узи
Синій колір - символ Води
Жовтий і золотистий кольори - сонячне світло та багатство
А багатобарвні орнаменти в тому числі рідкісні зелені, застосовувалися переважно на українських рушниках.
Видно, таким чином, українофобка Бенядиктова афішує зелений колір. Колір продажних ЗЕбілів капітулянтів цих видно "слуг кремля".
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14.11.2021 06:10 Відповісти
вы видели что ей в Твитере ретвитнул

prof. PhDr. Petr Novotný, Th.D.@novotny_pet

Same dress, same Ukraine. It's uniform.
Нацисты и вышиванки....

Ох и падло! кто в твитере, наваляйте козлу!
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13.11.2021 20:54 Відповісти
Вкотре впевнююсь,що українська вишиванка-найкраща окраса.
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13.11.2021 21:00 Відповісти
красивую традиционную украинскую блузку. - цитата

может быть я и ошибаюсь, но это действительно украинская блузка, стилизованная под вышиванку, поэтому из традиционности только крой...
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13.11.2021 21:15 Відповісти
ось посилання на цей твiт.

https://twitter.com/VeraJourova/status/1459438685187977222?ref_src=twsrc%5Etfw

панове, вiдповiдайте рашистськiй сранi !
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13.11.2021 22:02 Відповісти
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13.11.2021 22:11 Відповісти
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13.11.2021 22:12 Відповісти
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13.11.2021 22:14 Відповісти
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13.11.2021 22:16 Відповісти
Три "Герої Радянського Союзу" - Бичков , Кубрак , Антилевський
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14.11.2021 07:40 Відповісти
...пройдет еще немного времени и на московии, памятники Власову и его солдатам воздвигать начнут, а ушлые пропагандоны и переобутые в воздухе наци тамошние нынешние, будут со всех эфиров вопить, как они Генерала и его армию уважали и даже флаги на башнях кремля, в знак уважения, сохранить сумели)))...сучье же племя эти московиты- ******, как их ордынцы встарь звали за способ жизни и быт их кромешный...
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15.11.2021 22:06 Відповісти
ну че докопались балаболы симпатичная блузочка, и ей идет, пусть носит на здоровье!
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13.11.2021 21:39 Відповісти
"Балаболи" констатують факт що та "сорочка" що на жінці , ніякого стосунку до українського національного одягу не має - це "просто блузка" без якось національної належності
А "небалаболу" порада - як не тямиш в суті суперечки - не лізь зі своїм "вумнічанням"!
"Не твоє мелеться - не підставляй ківш!"
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14.11.2021 07:45 Відповісти
ты длб от рождения или в старческий маразм так люто вошел?!)) ..где я хоть намеком назвал ее одежду укр. нац. одеждой?))...тел санитару верни и таблетки на ночь выпить не забудь, на горшок ото и спать...
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15.11.2021 21:54 Відповісти
"Попустись"! А то "вискочив як Пилип з конопель!" Тут саме суперечка в тому міх форумчанами з-за того чи можна той "лапсердак" вважать "вишиванкою" - тобто "українським національним одягом"
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15.11.2021 22:01 Відповісти
я тебе все сказал, отвали...
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15.11.2021 22:10 Відповісти
І я тобі "все сказав" Так що наступного разу спочатку думай а потім пиши!
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15.11.2021 22:24 Відповісти
почитай мурзилку немного, тел.санитару верни и спать!...сказатель..))
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15.11.2021 22:47 Відповісти
"Набери в рот лайна і плюнь мені в морду - може "попустить?
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15.11.2021 23:13 Відповісти
таблетки выпить не забудь, сказатель))))
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15.11.2021 23:29 Відповісти
Це все на що ти здатен? Лайном плюваться у людей які висловили думку що не співпадає з твоєю?
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15.11.2021 23:38 Відповісти
отдыхай, к утру попустит, следующий раз будешь не жопой думать, когда писать чего людям надумаешь....)
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16.11.2021 01:39 Відповісти
Так на відміну від тебе я перед тим як писать - думаю! А ти "перднув у калюжу" а тепер шукаєш винного у своїй тупості!
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16.11.2021 07:21 Відповісти
выпей еще пару, точно попустит.. ...
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17.11.2021 23:35 Відповісти
Оказывается вышиванки - один из древнейших украинских атрибутов. Геродот утверждал, что вышивкой была украшена одежда скифов, сарматов которые долгое время проживали на территории Украины. Археологи нашли в Черкасской области изображения мужчин, одетых в очень похожее на вышитый украинский национальный костюм. Находка датировалась 6 ст. нашей эры. Такие же вышитые рубашки носили и трипольцы проживавших на территории Украины в 6 - 3 тысячелетии до нашей эры. На территории Киевской Руси ( древнее название Украины ) вышитую одежду носили только славяне - русины. А вот на Востоке в угро - финском Залесья - Моксель ( позже с 18 века якобы Рассея ) дикие туземные народы москалей - кацапов вышивками не пользовались, основным видом одежды у них были звериные шкуры и растительные из веток -повязки, или вообще эта дикая лапотная нечисть шибко рысачила полуголышом.
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14.11.2021 05:12 Відповісти
 
 