Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова сфотографувалася у вишиванці: Пишаюся тим, що ношу її. ФОТО
Віцепрезидент Єврокомісії Вера Юрова надягнула українську вишиванку та сфотографувалася в ній.
Про це Юрова написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую генпрокурору Ірині Венедіктовій за цю гарну традиційну українську блузку. Я пишаюся тим, що ношу її, і посилаю привіт до України", - повідомила вона.
Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова здійснила триденний робочий візит до Брюсселя, де провела зустрічі у Єврокомісії та Європейському парламенті. Головними темами під час обговорення були зусилля України з підтримки верховенства права, реформування органів прокурорського нагляду та судової системи, боротьба з корупцією та формування антикорупційних структур.
Топ коментарі
+25 Сергей Трофимов #428890
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https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
стыдится носить ?
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%96 #нашібезраші
НАШІ БЕЗ РАШІ - Як Бог нації створював!
https://youtu.be/82*********
Того модельєра на гіляку треба било
сразу клеймили. не спросив сразу провели по младенцу толстой ручищей попа и прочитали заклятие и сделали прочие нелепые вещи, бормотание мантр, притопление в воде
выглядит конечно максимально кринжово - "венец природы" чо
словаки так не гордятся своими костюмами
А той одяг що носять ті ж австрійці чи німці з"явився не раніше 17-18 століття
У Київському літописі, який склав ігумен Видубицького монастиря, йдеться про те, що в 1187 році переяславський князь Володимир Глібович пішов у похід на Посульське порубіжжя, на половців, і під час походу він сильно захворів і помер.
«И плакашасѧ по немь вси Переяславци… ѡ нем же Ѹкраина много постона»
«И плакашасѧ по немь вси Переяславци… ѡ нем же Ѹкраина много постона», - мовиться в літописі. Тобто дуже тужили за ним.
и вышиванка необычная для меня. Какой регион интересно, есть спецы по этому вопросу?
Но мне кажется что данная вышиванка вобще нифига не украинская и не вышиванка- ну как и та что ЗЕ со своей женой натягивал покрасоваться
Білий колір - основа вишитого виробу
Багатозначність чорного кольору
Червоний колір - свято та кровні узи
Синій колір - символ Води
Жовтий і золотистий кольори - сонячне світло та багатство
А багатобарвні орнаменти в тому числі рідкісні зелені, застосовувалися переважно на українських рушниках.
Видно, таким чином, українофобка Бенядиктова афішує зелений колір. Колір продажних ЗЕбілів капітулянтів цих видно "слуг кремля".
prof. PhDr. Petr Novotný, Th.D.@novotny_pet
Same dress, same Ukraine. It's uniform.
Нацисты и вышиванки....
Ох и падло! кто в твитере, наваляйте козлу!
может быть я и ошибаюсь, но это действительно украинская блузка, стилизованная под вышиванку, поэтому из традиционности только крой...
https://twitter.com/VeraJourova/status/1459438685187977222?ref_src=twsrc%5Etfw
панове, вiдповiдайте рашистськiй сранi !
А "небалаболу" порада - як не тямиш в суті суперечки - не лізь зі своїм "вумнічанням"!
"Не твоє мелеться - не підставляй ківш!"