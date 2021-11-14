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Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі російсько-окупаційні війська обстріляли село Невельське в Покровському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Наразі на місце події виїхало керівництво поліції Авдіївки для надання місцевим мешканцям допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Донецької області. 

"Встановлено, що о 01.30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Снаряди влучили в будинки, розташовані по вулиці Молодіжна. В результаті обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Інформація уточнюється", - зазначається в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Авдіївки, яка задокументувала наслідки нічного обстрілу.

За даними Нацполіції, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли із мінометів житловий сектор Невельського: з-під завалів пошкоджених будинків врятовано двох людей. ФОТОрепортаж

Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція 01
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція 02
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція 03
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція 04
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція 05
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція 06
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція 07
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція 08
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція 09
Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція 10

Також зазначається, що наразі на місце події виїхало керівництво поліції Авдіївки. Обстеження селища спеціальною комісією Очеретинської ВЦА проводиться для уточнення інформації про пошкодження та надання допомоги місцевим мешканцям.

Автор: 

обстріл (28428) Нацполіція (15163) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Мощная ответка, адекватная...
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14.11.2021 14:24
+2
Московські нацисти!
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14.11.2021 14:05
+2
А может уже пора гнать тварей до родного поребрика?
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14.11.2021 14:18
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Московські нацисти!
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14.11.2021 14:05 Відповісти
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14.11.2021 14:07 Відповісти
А может уже пора гнать тварей до родного поребрика?
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14.11.2021 14:18 Відповісти
Мощная ответка, адекватная...
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14.11.2021 14:24 Відповісти
Відкрили кримінальне провадження... І "чи" 🤔🧐😁 Налякали їжачка голов сраков, зебіли... б ля 😅😂🤣 Треба відкривати вогонь на враження, бажано калібром від 152 і вище кількістю артсистем від батареї, а бажано дивізіон... А ще краще декількома дивізіонами та в накладку та снарядами типу ЗШ 1, ЗШ 2, та застосувати "Вогневий вал", а перед цим попередити місцевих аборигенів, що хто не встигне сховатися, - сам і винуватий... і питання з обстрілами буде знято назавжди 😝😝😝😝😝😜🤪
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14.11.2021 14:49 Відповісти
Капец. Вы еще санкции на них наложите.
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14.11.2021 15:04 Відповісти
ну и что? все равно кроме пешек, за это никто не ответит. ес и штаты выразят озабоченность и договоряться за еще какой нибудь газо или нефтепровод. им это выгодно, точка!
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14.11.2021 15:29 Відповісти
"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років...."
І проти кого запровадили ці санкції конкретно, хто має отримати строк від 8-12 років? Як вже цей зелений цирк надоїв....😡
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14.11.2021 16:18 Відповісти
а шо говорят местные, кто стрелял ?
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14.11.2021 16:22 Відповісти
шоза мода стрелять по мирным жителям?
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14.11.2021 17:41 Відповісти
 
 