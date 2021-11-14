Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами села Невельське, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі російсько-окупаційні війська обстріляли село Невельське в Покровському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Наразі на місце події виїхало керівництво поліції Авдіївки для надання місцевим мешканцям допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Донецької області.

"Встановлено, що о 01.30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Снаряди влучили в будинки, розташовані по вулиці Молодіжна. В результаті обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Інформація уточнюється", - зазначається в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Авдіївки, яка задокументувала наслідки нічного обстрілу.

За даними Нацполіції, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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Також зазначається, що наразі на місце події виїхало керівництво поліції Авдіївки. Обстеження селища спеціальною комісією Очеретинської ВЦА проводиться для уточнення інформації про пошкодження та надання допомоги місцевим мешканцям.