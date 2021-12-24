У Миколаєві модернізували лікарню швидкої медичної допомоги. ФОТОрепортаж

У Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги запрацювало приймальне відділення, реконструйоване за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Миколаївської ОДА у фейсбуці.

У медзакладі виконали масштабні ремонтні та монтажні роботи, а також встановили дороговартісне медичне обладнання - комп’ютерний томограф, УЗД-апарат, рентгенологічний апарат, гематологічний аналізатор, систему централізованого моніторингу та функціональні ліжка.

"Модернізоване приймальне відділення дасть змогу забезпечити швидке реагування на невідкладні стани, проводити якісну діагностику та швидку госпіталізацію пацієнтів", - зазначили в ОДА.

Так, під час реконструкції було збудовано окремий бокс для прийняття двох автомобілів швидкої медичної допомоги. Низку приміщень було повністю перебудовано, зокрема вестибюль, рецепцію, зону безпеки поблизу рецепції.

Було влаштовано окремий блок для тимчасового перебування хворих з підозрою на інфекційне захворювання для диференціальної діагностики, палати динамічного спостереження за хворими, які обстежуються до прийняття рішення про необхідність стаціонарного лікування, протишокову палату та лікарсько-медсестринський пост. Медзаклад оснастили і ліжками інтенсивної терапії для хворих, які потребують невідкладної допомоги.

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Фото: Миколаївська ОДА

"Програма "Велике будівництво" – це багато об’єктів для нашої області. Це 3,8 млрд грн капітальних інвестицій в Миколаївську область лише у 2021 році", - наголосив очільник області Віталій Кім.

За його словами, наступного року стартує оновлення двох обласних лікарень, дорослої і дитячої. Їх також буде оснащено новим та сучасним обладнанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з наступного року в рамках "Великого будівництва" Президента розпочнеться оновлення 48 обласних лікарень, по одній дитячій та одній дорослій лікарні у кожній області.