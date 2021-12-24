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В Николаеве модернизировали больницу скорой медицинской помощи. ФОТОрепортаж

В Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи заработало приемное отделение, реконструированное по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Николаевской ОГА  в Фейсбук.

В медучреждении выполнили масштабные ремонтные и монтажные работы, а также установили дорогостоящее медицинское оборудование – компьютерный томограф, УЗИ-аппарат, рентгенологический аппарат, гематологический анализатор, систему централизованного мониторинга и функциональные кровати.

"Модернизированное приемное отделение позволит обеспечить быстрое реагирование на неотложные состояния, проводить качественную диагностику и скорую госпитализацию пациентов", - отметили в ОГА.

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Так, при реконструкции был построен отдельный бокс для принятия двух автомобилей скорой медицинской помощи. Ряд помещений был полностью перестроен, в том числе вестибюль, рецепция, зона безопасности вблизи рецепции.

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Был устроен отдельный блок для временного пребывания больных с подозрением на инфекционное заболевание для дифференциальной диагностики, палаты динамического наблюдения за больными, которые обследуются до принятия решения о необходимости стационарного лечения, противошоковая палата и врачебно-медсестринский пост. Медучреждение оснастили и кроватями интенсивной терапии для больных, нуждающихся в неотложной помощи.

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Фото: Николаевская ОГА

"Программа "Большая стройка" – это множество объектов для нашей области. Это 3,8 млрд грн капитальных инвестиций в Николаевскую область только в 2021 году", - подчеркнул глава области Виталий Ким.

По его словам, в следующем году стартует обновление двух областных больниц, взрослой и детской. Они также будут оснащены новым и современным оборудованием.

Напомним, ранее сообщалось, что со следующего года в рамках "Большой стройки" Президента  начнется обновление 48 областных больниц, по одной детской и одной взрослой больнице в каждой области.

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больница (1439) Николаев (2149) помощь (7798) скорая (366) Большая стройка (728)


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24.12.2021 13:17 Ответить
Так перестраивать начали ещё при Порошенко.
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24.12.2021 13:49 Ответить
за рахунок коштів міського бюджету, по реформі Порошенко - а "заслуги" приписує собі зеЛох офшорний))
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24.12.2021 14:46 Ответить
Боюсь, що апаратура за рахунок меценатів... а косметичний ремонт по "програмі"..
У нас в місті, наприклад, саме так..
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28.12.2021 21:25 Ответить
 
 