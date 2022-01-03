У Вишгороді палає мансардний поверх п'ятиповерхівки, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У м. Вишгород (Київська область) спалахнула пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"О 7:12 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання на даху 5-ти поверхового житлового будинку у м. Вишгород на вул. Спаській.
На місце події направлено особовий склад 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород, 39-ї ДПРЧ с. Нові Петрівці, 38-ї ДПРЧ смт Димер, 34-ї ДПРЧ м. Вишневе, 21-ї ДПРЧ м. Бровари, 40-го Державного пожежно-рятувального посту с. Пірнове, 35-го ДПРП с. Сухолуччя та 53-го ДПРП смт Гостомель", - повідомили у ДСНС.
Встановлено, що горить мансардний поверх 5-ти поверхового житлового будинку на площі 800 кв.м.
Співробітниками ДСНС врятовано 2 особи, інші жителі покинули будівлю самостійно.
О 10:10 пожежу локалізовано.
На гасінні задіяно 11 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу.
Ліквідація триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оце свято собі та сусідам .