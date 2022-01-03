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Новини Фото Пожежі в Україні
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У Вишгороді палає мансардний поверх п'ятиповерхівки, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У м. Вишгород (Київська область) спалахнула пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 7:12 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання на даху 5-ти поверхового житлового будинку у м. Вишгород на вул. Спаській.

На місце події направлено особовий склад 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород, 39-ї ДПРЧ с. Нові Петрівці, 38-ї ДПРЧ смт Димер, 34-ї ДПРЧ м. Вишневе, 21-ї ДПРЧ м. Бровари, 40-го Державного пожежно-рятувального посту с. Пірнове, 35-го ДПРП с. Сухолуччя та 53-го ДПРП смт Гостомель", - повідомили у ДСНС.

Встановлено, що горить мансардний поверх 5-ти поверхового житлового будинку на площі 800 кв.м.

Співробітниками ДСНС врятовано 2 особи, інші жителі покинули будівлю самостійно.

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О 10:10 пожежу локалізовано.

На гасінні задіяно 11 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу.

Ліквідація триває.

У Вишгороді палає мансардний поверх пятиповерхівки, - ДСНС 01
У Вишгороді палає мансардний поверх пятиповерхівки, - ДСНС 02
У Вишгороді палає мансардний поверх пятиповерхівки, - ДСНС 03
У Вишгороді палає мансардний поверх пятиповерхівки, - ДСНС 04
У Вишгороді палає мансардний поверх пятиповерхівки, - ДСНС 05
У Вишгороді палає мансардний поверх пятиповерхівки, - ДСНС 06
Фото: сайт ДСНС

Київська область (4018) пожежа (4322) ДСНС (5105)


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новогодние шалости?
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03.01.2022 11:59 Відповісти
та то китайські гірлянди замкнуло на ялинках.
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03.01.2022 12:06 Відповісти
Йолка.
Оце свято собі та сусідам .
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03.01.2022 12:12 Відповісти
капец домику с учетом как и из каких строительных материалов строят эти дешевые варианты.... а еще Хрущевки клянут и проклинают ....а ЭТИ и 20 лет не простоят... а после такого пожара дождивальной машины и мороз....и чудной будет теперь вечный домик сырость плесень гниль...жаль людей такой облом на НГ...
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03.01.2022 12:38 Відповісти
тату там ялинка горить! Запам*ятай синок, не горить, а світиться! та ні то вона до того світилася, а зараз вже горить!!!
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03.01.2022 12:36 Відповісти
Йолачка - ГАРИ!!
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03.01.2022 12:38 Відповісти
 
 