Зеленський перебував у Буковелі в компанії Єрмака та Демченка, - Бутусов. ФОТО
Президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові - Русланом Демченком.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Президент Володимир Зеленський записав привітання до Нового року у колі людей, які мають авторитет в українському суспільстві. А ось у Буковелі Зеленський перебуває у колі людей, яких він за новорічний стіл поруч із собою посадити не наважився, бо деякі з них пов'язані із Москвою, а не із захистом України", - йдеться в повідомленні.
Один з читачів Цензор.НЕТ надіслав фото з Буковеля 5 січня.
"Президент Зеленський у кафе, поруч із ним голова Офісу Президента Андрій Єрмак, навпроти президента - поки що не встановлена нами людина. За словами наших джерел, ліворуч спиною сидить навпроти Єрмака - Руслан Демченко - голова комітету з розвідки при президентові, проросійський політик, співавтор сумнозвісних Харківських угод щодо здачі Криму Росії. Президент Зеленський незаконно призначив Демченка на посаду з порушенням закону про люстрацію. Демченко є головною сполучною ланкою між Зеленським, Єрмаком та адміністрацією Путіна, оскільки має повну довіру Кремля", - підсумував журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
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"Трус" - Зе
"Балбєс" - дЄрьмак
"Бивалий" - Демченко.
Картіна маслом (с)
Його тримають у заручниках чи як мавпочку для фото/відео.
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0
То есть сделают именно то, на что не решился ПроФФесор, зато решился Токаев.
Выниждена огорчить зайчиков: "миротворцы" сейчас будут очень заняты в Казхстане, так что сдача Украины откладывается.
Клоунская цифровизация: ФОПов заставили перейти на аппараты, софт которых - мусор... "Хуже не будет"
пРРОсто п*здец
Пятый день подряд у меня становится на пучок седых волос больше.
"Лучший программный РРО" выдаёт ошибки, работает офлаин, виснет, не входит, касса не закрывается, потом с бубном пытается открыться, но нет и тд.
Половины чеков нет, учёт сломался моментально.
Но самое печальное - Checkbox полностью отключил ЛЮБЫЕ способы связи с ними.
Телефон - заглушка с печальным голосом робота.
Мессенджеры - автоматический ответ, что все будет хорошо.
Адреса физического тоже нет.
Соц.сети сервиса - мертвее мертвого.
Это самый ужасный сценарий коммуникации с клиентами, который только можно себе представить.
Связаться с компанией, от которой зависит сколько тебе начислят штрафов - невозможно.
Есть дохлая форма Гугла, которую я отправил уже около десяти раз. И ни одного ответа не получил за все эти дни.
Я не знаю, как будет разруливать эту ситуацию Дубилет и Ко, но это сущий кошмар и мрак.
Сделать продукт и так упасть в грязь лицом, подставив сотни тысяч украинцев, которые хотят честно вести бизнес.
Гетманцев обещал, что штрафов не будет, мол работаете офлаин. А как работать офлаин, если я даже элементарно не могу открыть смену?
Из общения со знакомыми - многие перестали принимать оплаты по терминалу. Знаете, почему? Все боятся, что расчетный данные по зачислениям на расчетный счёт не совпадут с налоговым z-отчетом, ведь кассы у всех работают со сбоями. А это - верный штраф.
И вот желание стать полностью белым, заставило с Нового года очень многих полностью уйти в тень с наличным расчетом только.
Или вообще не открыться!
Многие мелкие точки просто с Нового года стоят закрытые. Все боятся штрафов.
В данных обстоятельствах, очень нужно честное, юридически действующее пояснение, что делать, когда с пРРО творится хаос уже неделю.
Дмитро Дубілет, будет официальная позиция компании? Сможете вы внести все продажи этого года, которые не прошли из-за сбоев в вашем сервисе?
Данил Гетманцев, что делать, если продажи по-прежнему не удаётся фискализировать?
Можно ли будет их провести, когда сервис нормально будет работать?
Я честный человек и предприниматель.
И я не хочу в состоянии «налогового преступника» находиться больше ни дня, как и сотни тысяч таких же предпринимателей в Украине.
Пожалуйста, дайте нам работать, честно зарабатывать, и хоть немного спать по ночам, не думая о штрафах!
Roman Grabezhov
Приезжает себе в отель, поднимается на 5й этаж, и тут опа! - Беня.🤣
Ведь всем известно, как любит Игорь Валерьевич спорт, лыжи, заснеженные Карпаты. Это же почти как Женева, только Карпаты.
"Страшно напуганный" олигарх Коломойский говорит, что Вовочку "в упор не видел, не общался и какие ваши доказательства".
Кстати, там есть профинансированная из бюджета держ.резиденция Синьогора, в которой Зеленский почему-то не захотел остановиться на заслуженный отдых.
Но все совпадения, конечно же, случайны.
(Як встановили журналісти, гідрант окупував президентський люкс на 300 квадратів із 4 кімнатами, камінним залом, сауною з джакузі і просторою терасою.
Коштує ця розкіш 110 000 гривень за добу!)😡
Зранку до мережі потрапило фото https://news.depo.ua/ukr/news/na-rozlivi-v-bukoveli-zelenskogo-zaskochili-z-ermakom-u-kafe-na-lizhnomu-kurorti-202201061409749 Володимира Зеленського, який наливає прозору рідину у склянки свого оточення, а згодом у телеграм-каналах почали публікувати відео з машинами з нібито кортежу президента, передає Depo.ua.
В дописах телеграм-каналів йдеться, що у Буковелі аварію влаштували авто з президентського кортежу. У ролику видно, як на дорозі стоять авто, а зверху з'їжджає ще одне, яке врізається в інші.
Все це відбувається на гірськолижному курорті!
Найцікавіше , що ремонтувати розбиті машини , будемо ми 😠
Умные люди поняли это ещё задолго до выборов.
https://news.dialog.ua/243816_1641549218
Вместе с Зюзей стремительно катится вниз вся страна
- А щас покажу...
Кому це потрібно? Вам,В.О? -та навряд чи, вас доженуть США за ті просто гігантські кошти, які ви вкрали перебуваючи на посту президента, офіційно, ну а неофіційно, ви знаєте, за те, що здали Україну *****. У ващому оточенні десятки російських шпигунів, ви це знаєте, ваше ізраїльське походження не вбереже вас від гніву США, якщо ви здасте Україну. До речі, російські офіцери патякають, що вторгнення відбудеться 13-го січня