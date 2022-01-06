УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8896 відвідувачів онлайн
Новини Фото
65 903 288

Зеленський перебував у Буковелі в компанії Єрмака та Демченка, - Бутусов. ФОТО

Президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові - Русланом Демченком.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Володимир Зеленський записав привітання до Нового року у колі людей, які мають авторитет в українському суспільстві. А ось у Буковелі Зеленський перебуває у колі людей, яких він за новорічний стіл поруч із собою посадити не наважився, бо деякі з них пов'язані із Москвою, а не із захистом України", - йдеться в повідомленні.

Один з читачів Цензор.НЕТ надіслав фото з Буковеля 5 січня.

"Президент Зеленський у кафе, поруч із ним голова Офісу Президента Андрій Єрмак, навпроти президента - поки що не встановлена ​​нами людина. За словами наших джерел, ліворуч спиною сидить навпроти Єрмака - Руслан Демченко - голова комітету з розвідки при президентові, проросійський політик, співавтор сумнозвісних Харківських угод щодо здачі Криму Росії. Президент Зеленський незаконно призначив Демченка на посаду з порушенням закону про люстрацію. Демченко є головною сполучною ланкою між Зеленським, Єрмаком та адміністрацією Путіна, оскільки має повну довіру Кремля", - підсумував журналіст.

Також читайте: Демченко одержав статус УБД лише за 3 дні перебування на Донбасі у 2014 році, - нардепка "Голосу" Бобровська. ДОКУМЕНТ

Зеленський перебував у Буковелі в компанії Єрмака та Демченка, - Бутусов 01

Автор: 

Буковель (73) Зеленський Володимир (23946) Бутусов Юрій (3598) Демченко Руслан (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+61
Зрадники щось задумали мабудь як здати Україну Путляру
показати весь коментар
06.01.2022 13:33
+46
не панікуй так сильно,Україну не так просто здати поки в Україні живуть не тільки хохли а ще і Українці..все буде добре.З Наступаючим Різдвом Христовим Українці!!!!
показати весь коментар
06.01.2022 13:36
+46
показати весь коментар
06.01.2022 13:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Это они готовятся к Российской агрессии ,планы обороны строят,блин....
показати весь коментар
06.01.2022 17:49 Відповісти
Самі розкрили зміїне кодло.
показати весь коментар
06.01.2022 18:05 Відповісти
"Трус, Балбес та Бивалий. Харашо сідім"...мля.
"Трус" - Зе
"Балбєс" - дЄрьмак
"Бивалий" - Демченко.
Картіна маслом (с)
показати весь коментар
06.01.2022 18:05 Відповісти
"Сам пью , сам гуляю, сам стелюсь , сам лягаю ..". и т.д. Примерно так : мьі большинством голосов на "Цензоре" решили , кто предатель , кто пособник , а кто завербован ФСБ . И теперь дружно обсуждаем и осуждаем ! А фактьі , не , не знаем , а зачем ? 😜
показати весь коментар
06.01.2022 18:07 Відповісти
Ну вот радуются казахскому сценарию, решают как бы себе такой замутить.
показати весь коментар
06.01.2022 18:18 Відповісти
Зеленський дезинформує Путіна через Демченко. Подвійна гра.
показати весь коментар
06.01.2022 18:58 Відповісти
Зєля нічого не вирішує.
Його тримають у заручниках чи як мавпочку для фото/відео.
показати весь коментар
06.01.2022 19:12 Відповісти
Ещё не пора, хлопци?
показати весь коментар
06.01.2022 19:48 Відповісти
Смешная статья . Ну находился и что ? Даже с пальца нечего высосать
показати весь коментар
06.01.2022 20:04 Відповісти
Для тебя, русский - все норм. Тебе все равно с кем за столом сидеть, лишь бы наливали.
показати весь коментар
06.01.2022 22:45 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2022 09:34 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 20:28 Відповісти
П#ДАР!!!
показати весь коментар
06.01.2022 20:30 Відповісти
Виявляється мало того що він зрадник, так він ще й пєдік. Фу яка мерзота.
показати весь коментар
06.01.2022 21:06 Відповісти
Два в одном
показати весь коментар
07.01.2022 08:59 Відповісти
ВелоЗЕпедик одним словом.
показати весь коментар
07.01.2022 20:30 Відповісти
ЗЕЛЕНАЯ ТВАРЬ--кончина твоя близко
показати весь коментар
06.01.2022 21:42 Відповісти
Вот он видать напоследок решил с корешами побухать.
показати весь коментар
07.01.2022 16:29 Відповісти
вот и хорошо.
показати весь коментар
06.01.2022 21:45 Відповісти
бялдь,до чего же мерзкая фоточка,прости,Господи..
показати весь коментар
06.01.2022 22:29 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2022 09:36 Відповісти
По одному только выражению епла зелоха, виден блатной разговор. Фу!
показати весь коментар
07.01.2022 16:32 Відповісти
сообразили на четверых, и что интересно никто не смотрит назад и в глаза Бубе, А Буба в своем репертуаре - на разливе и с прибаутками как то гугняво. Это после встречи з Беней и до исторической встречи вверхах гавнокомандующего и трижды ( по чилу паспортов)хозяина "жизни"
показати весь коментар
06.01.2022 22:35 Відповісти
А где же Лена? Где жареная скумбрия? Это шо мальчишник?
показати весь коментар
06.01.2022 22:51 Відповісти
Ну допустим, в случае чего, ермак_Козырь_Михайлов_Лолита и демченко сбегут к своему хозяину в мАскву, а на что рассчитывает дешевка - зе_никчемность?
показати весь коментар
06.01.2022 23:00 Відповісти
Фото конечно постановочное, как и все у этой власти- дешевых популистов.
показати весь коментар
06.01.2022 23:03 Відповісти
Почему постановочное, Янукович вон тоже страусов кормил и по пенькам прыгал, чтоб быть ближе к народу.
показати весь коментар
07.01.2022 05:16 Відповісти
Переговоры Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0
показати весь коментар
07.01.2022 01:10 Відповісти
Зеленського - в чагарники! 🤣
показати весь коментар
07.01.2022 16:24 Відповісти
Робота кипить
показати весь коментар
07.01.2022 01:25 Відповісти
Договариваются, зайки, как Украину РФ будут сливать, как будут приглашать "миротворцев" для "защиты законноизбранного Президента Украины".
То есть сделают именно то, на что не решился ПроФФесор, зато решился Токаев.
Выниждена огорчить зайчиков: "миротворцы" сейчас будут очень заняты в Казхстане, так что сдача Украины откладывается.
показати весь коментар
07.01.2022 03:09 Відповісти
Но ненадолго
показати весь коментар
07.01.2022 13:03 Відповісти

Клоунская цифровизация: ФОПов заставили перейти на аппараты, софт которых - мусор... "Хуже не будет"


пРРОсто п*здец
Пятый день подряд у меня становится на пучок седых волос больше.
"Лучший программный РРО" выдаёт ошибки, работает офлаин, виснет, не входит, касса не закрывается, потом с бубном пытается открыться, но нет и тд.
Половины чеков нет, учёт сломался моментально.
Но самое печальное - Checkbox полностью отключил ЛЮБЫЕ способы связи с ними.
Телефон - заглушка с печальным голосом робота.
Мессенджеры - автоматический ответ, что все будет хорошо.
Адреса физического тоже нет.
Соц.сети сервиса - мертвее мертвого.
Это самый ужасный сценарий коммуникации с клиентами, который только можно себе представить.
Связаться с компанией, от которой зависит сколько тебе начислят штрафов - невозможно.
Есть дохлая форма Гугла, которую я отправил уже около десяти раз. И ни одного ответа не получил за все эти дни.
Я не знаю, как будет разруливать эту ситуацию Дубилет и Ко, но это сущий кошмар и мрак.
Сделать продукт и так упасть в грязь лицом, подставив сотни тысяч украинцев, которые хотят честно вести бизнес.
Гетманцев обещал, что штрафов не будет, мол работаете офлаин. А как работать офлаин, если я даже элементарно не могу открыть смену?

Из общения со знакомыми - многие перестали принимать оплаты по терминалу. Знаете, почему? Все боятся, что расчетный данные по зачислениям на расчетный счёт не совпадут с налоговым z-отчетом, ведь кассы у всех работают со сбоями. А это - верный штраф.
И вот желание стать полностью белым, заставило с Нового года очень многих полностью уйти в тень с наличным расчетом только.
Или вообще не открыться!

Многие мелкие точки просто с Нового года стоят закрытые. Все боятся штрафов.
В данных обстоятельствах, очень нужно честное, юридически действующее пояснение, что делать, когда с пРРО творится хаос уже неделю.
Дмитро Дубілет, будет официальная позиция компании? Сможете вы внести все продажи этого года, которые не прошли из-за сбоев в вашем сервисе?
Данил Гетманцев, что делать, если продажи по-прежнему не удаётся фискализировать?
Можно ли будет их провести, когда сервис нормально будет работать?
Я честный человек и предприниматель.
И я не хочу в состоянии «налогового преступника» находиться больше ни дня, как и сотни тысяч таких же предпринимателей в Украине.
Пожалуйста, дайте нам работать, честно зарабатывать, и хоть немного спать по ночам, не думая о штрафах!
Roman Grabezhov
показати весь коментар
07.01.2022 05:32 Відповісти
А ФОПовцы ж наверное массово назло Пороху за Зюзю галасавалиииии?
показати весь коментар
07.01.2022 13:04 Відповісти
В одном отеле с Коломойским, Зеленский оказался совершенно "случайно".
Приезжает себе в отель, поднимается на 5й этаж, и тут опа! - Беня.🤣
Ведь всем известно, как любит Игорь Валерьевич спорт, лыжи, заснеженные Карпаты. Это же почти как Женева, только Карпаты.
"Страшно напуганный" олигарх Коломойский говорит, что Вовочку "в упор не видел, не общался и какие ваши доказательства".
Кстати, там есть профинансированная из бюджета держ.резиденция Синьогора, в которой Зеленский почему-то не захотел остановиться на заслуженный отдых.
Но все совпадения, конечно же, случайны.
(Як встановили журналісти, гідрант окупував президентський люкс на 300 квадратів із 4 кімнатами, камінним залом, сауною з джакузі і просторою терасою.
Коштує ця розкіш 110 000 гривень за добу!)😡
показати весь коментар
07.01.2022 07:14 Відповісти
За свой счет? Он же не такой жадный как Порох? Нє?
показати весь коментар
07.01.2022 13:05 Відповісти
110 000 ГРН В СУТКИ ЗА НОМЕР ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО НИЧТОЖЕСТВА . А МАСЕЙЧУК-********* НА Г+Г ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ПРОСИТ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИИ . НА КОТОРЫЕ В БЮДЖЕТЕ ДЕНЕГ НЕТ --- ЗАТО ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОГО ОТДЫХА ЗЕЛЕНОГО ПРЕЗЕРВАТИВА ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТЕ ЕСТЬ . А ПОРОХ НА МАЛЬДИВЫ ЗА СВОЕ БОБЛО СЛЕТАЛ . ТАК ВОНИ ЗЕЛЕНОЙ БЫЛО НА ВСЮ ЕВРОПУ ---- ТЕПЕРЬ ЗЕЛЕНЫЙ НЕДОНОСОК ЗРЫГАЛ ..ДЕРЖЗРАДУ.. ПОРОХУ И БЕГОМ В КАРПАТЫ ОТДЫХАТЬ ..ПЕРЕТРУДИЛОСЬ.. ЗЕЛЕНОЕ ЛАЙНО
показати весь коментар
08.01.2022 07:32 Відповісти
так это зеленое шмарклё еще и водку разливает... не дерьмак, а оно...
показати весь коментар
07.01.2022 07:19 Відповісти


Зранку до мережі потрапило фото https://news.depo.ua/ukr/news/na-rozlivi-v-bukoveli-zelenskogo-zaskochili-z-ermakom-u-kafe-na-lizhnomu-kurorti-202201061409749 Володимира Зеленського, який наливає прозору рідину у склянки свого оточення, а згодом у телеграм-каналах почали публікувати відео з машинами з нібито кортежу президента, передає Depo.ua.

В дописах телеграм-каналів йдеться, що у Буковелі аварію влаштували авто з президентського кортежу. У ролику видно, як на дорозі стоять авто, а зверху з'їжджає ще одне, яке врізається в інші.

Все це відбувається на гірськолижному курорті!

Найцікавіше , що ремонтувати розбиті машини , будемо ми 😠
показати весь коментар
07.01.2022 07:22 Відповісти
Оно разливаеть лимонад
показати весь коментар
07.01.2022 13:06 Відповісти
Лимонадный Джо
показати весь коментар
07.01.2022 16:16 Відповісти
шли года, а он все сливал и сливал страну...
показати весь коментар
07.01.2022 07:25 Відповісти
Какие года? Уже слил наполовину за 2,5 года
показати весь коментар
07.01.2022 13:56 Відповісти
Девчонок не берём ? Отдых без жены ?
показати весь коментар
07.01.2022 09:22 Відповісти
Вон же жена рядом сидит! Грусная и небритая По фамилии "ермак"
показати весь коментар
07.01.2022 12:51 Відповісти
компания вполне однородная по говносоставу.
показати весь коментар
07.01.2022 09:34 Відповісти
Агенты спецслужб России
показати весь коментар
07.01.2022 10:11 Відповісти
Реагенты руSSкого говна.
показати весь коментар
07.01.2022 16:18 Відповісти
У таких подіях треба шукати і позитив. Усе ж таки в них є крихітний шанс, але точно є, на те що десь на поодинокому камінці не туди лижа піде і гравітація допоможе - виправить швидко і одразу помилку невіглас з обранням зрадників у вищу владу України. Хай воно більше п'є, хай воно більше їздить на лижах, то все в кінці кінців може бути дуже добрим для майбутнього України!
показати весь коментар
07.01.2022 10:16 Відповісти
Позитив? Вы шо издиваетесь?
показати весь коментар
07.01.2022 13:08 Відповісти
в них є крихітний шанс, але точно є
показати весь коментар
07.01.2022 13:52 Відповісти
Они уже так себя утопили в г, что у них только есть шанс окончательно утонуть
показати весь коментар
07.01.2022 13:55 Відповісти
Будь ласка, навчіться читати.
показати весь коментар
07.01.2022 17:25 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2022 11:37 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2022 15:25 Відповісти
Хреново дермаку....
показати весь коментар
07.01.2022 12:10 Відповісти
Не хреновее чем всей стране с Ермаком
показати весь коментар
07.01.2022 13:09 Відповісти
Палёнку видать где-то *банул и занюхал протухшей скумбрией.
показати весь коментар
07.01.2022 16:11 Відповісти
Какого чёрта он без конца "отдыхает"?! В стране кризис энергетический, реальная внешняя угроза, кризис финансовый, ковидный, международный - он должен непрерывно работать, вкалывать, быть примером для чиновников. А он либо ездит для своих дел (Оман, Катар, ОАЕ) и врёт о миллиардных контрактах, либо без конца отлынивает от работы. Помните, как травили Порошенко за несколько дней на Мальдивах?
показати весь коментар
07.01.2022 12:46 Відповісти
Порох отдохнул несколько дней за 5 лет, а сколько отдыхает Зюзя за 2,5 уже все сбплпись со счету. И сколько разоео отдыхает за государственный счет?
показати весь коментар
07.01.2022 13:11 Відповісти
Ему насрать на Украину, украинцев и их проблемы.
Умные люди поняли это ещё задолго до выборов.
показати весь коментар
07.01.2022 16:07 Відповісти
Бутерброди були?)))
показати весь коментар
07.01.2022 13:08 Відповісти
Это самая животрепещущая тема?
показати весь коментар
07.01.2022 13:12 Відповісти
Звичайно. Хай зелохи дивляться кого вони вибрали.
показати весь коментар
07.01.2022 16:12 Відповісти
​Зеленский обратился к народу Украины, съезжая со склона в Карпатах

https://news.dialog.ua/243816_1641549218

Вместе с Зюзей стремительно катится вниз вся страна
показати весь коментар
07.01.2022 13:17 Відповісти
Бутусов! Перед тем, как садиться с кем-нибудь за стол в общественном месте, я бы хотел спросить разрешения у тебя. А то ты человеку прохода не даёшь своим цинизмом!
показати весь коментар
07.01.2022 14:21 Відповісти
Это ты зеленскава назвал человеком? О_о
показати весь коментар
07.01.2022 16:13 Відповісти
Пани та панове,будьте добрішими:головна пуцюрина України,відпочиває!А якщо у "Єлбаси" горе:гогі забрали,головні єлбаси-бєні (мінімум 5 штук)тепер вирішали закодувати.....то він у полоні?????
показати весь коментар
07.01.2022 15:43 Відповісти
- Вован, ты как планируешь договариваться с путиным?"
- А щас покажу...
показати весь коментар
07.01.2022 16:05 Відповісти
Так жаловался, что диточек своих не видит, шо аж поехал отдыхать без них.
показати весь коментар
07.01.2022 16:31 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2022 16:43 Відповісти
Папка в Буковель, мамка с деткаме в Турцею.
показати весь коментар
07.01.2022 17:38 Відповісти
Рождество семейный праздник.Детки сами...без папы
показати весь коментар
07.01.2022 19:58 Відповісти
не свята трійця сумна......питання одне хто кого перший здасть.......тут одні догадки мабуть єрмак
показати весь коментар
07.01.2022 20:26 Відповісти
Это только у нас, в Украине, может такое быть, где трус ,брехло и посредственность-Верховний Головнокомандувач! Такого позора мир ещё не знал! Вы переплюнули всех и вся, 73 % умалишенных!
показати весь коментар
07.01.2022 20:28 Відповісти
три пид***а
показати весь коментар
07.01.2022 23:50 Відповісти
Вже зараз опитування показують, що Зеленський повністю втратив підтримку силового блоку (ну крім Баканова звичайно) тобто будь-яке насильство проти громадськості, наприклад, тієї, що буде зустрічати Порошенка в аеропорту, чи, наприклад, тієї, що прийде до СІЗО, якщо чисто теоретично, Порошенко опиниться в СІЗО (до речі, що там з Ріфмайстром) може перетворитися на Майдан-3.

Кому це потрібно? Вам,В.О? -та навряд чи, вас доженуть США за ті просто гігантські кошти, які ви вкрали перебуваючи на посту президента, офіційно, ну а неофіційно, ви знаєте, за те, що здали Україну *****. У ващому оточенні десятки російських шпигунів, ви це знаєте, ваше ізраїльське походження не вбереже вас від гніву США, якщо ви здасте Україну. До речі, російські офіцери патякають, що вторгнення відбудеться 13-го січня
показати весь коментар
08.01.2022 01:12 Відповісти
зелений недопрезидент так багато ..працюе.. на державу . що кожни десять днив видпочивае на тих дачах . де обицяв . що будуть жити знедолени дити . невже це падло не знае як всю Украину нудить вид його видосиков --- зригав ..держзраду.. для ПОРОШЕНКА и бигом на видпочинок --- перетрудився ---- КОЛИ Ж ЦЕ ЗЕЛЕНЕ ЛАЙНО ЗАКИНЧИТЬСЯ ТА ЧИ ЗАКИНЧИТЬСЯ ВЗАГАЛИ . ЯК ЖЕ ВАШИ МОРДИ ВСИМ ОСТОГИДЛИ
показати весь коментар
08.01.2022 07:19 Відповісти
Пан Бутусов, что за формат новостей , кто-то передал, что-то сказал, кому то показалось! Вы журналист и собиратель и подпольных снимков ! Новость ни о чём ! Ждём обещанное, установите личность человека ! Вот это будет новость !
показати весь коментар
08.01.2022 14:29 Відповісти
Хочу второй срок! Будет тебе срок.. Время придет - отсидишь первый сначала.. А там может и второй.
показати весь коментар
08.01.2022 16:54 Відповісти
Так и хочется процитировать слова классика: " Нас йи..т, но мы крепчаем " собаки лают а караван (зелёных забил на всех) и идёт. Выбрали дебилы - жрите не подавитесь
показати весь коментар
08.01.2022 20:42 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2022 13:10 Відповісти
Бутусов, как и вся журналисткая братва, выдаёт себя за реалиста. Но это элементарная политическая близорукость. Реальная проблема - не путинские танки на границе - это милостью Байдена и Её Вёличества Елизаветы, отстреляемось - а Выборы 2024, когда тёмный украинский народ, проголосует ещё раз за какого-нибудь шута. Об этом надо кричать.
показати весь коментар
13.01.2022 03:36 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 