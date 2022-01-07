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Вірменія направила до Казахстану 100 військових через ОДКБ. ВІДЕО+ФОТО

100 вірменських військових вирушили до Казахстану у складі так званих "миротворчих сил" Організації Договору колективної безпеки.

Про це повідомили у Міноборони Вірменії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Новини Вірменії".

"Миротворчий підрозділ ЗС Вірменії буде виконувати функцію з охорони об'єктів та інфраструктури стратегічного значення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше відправку військовослужбовців до Казахстану дозволили парламенти Киргизстану й Таджикистану. РосЗМІ повідомляють, що 150 військовиків з Киргизстану вже прибули до Казахстану.

Вірменія направила до Казахстану 100 військових через ОДКБ 01
Вірменія направила до Казахстану 100 військових через ОДКБ 02
Вірменія направила до Казахстану 100 військових через ОДКБ 03

Автор: 

Вірменія (738) Казахстан (873) ОДКБ (102)


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Топ коментарі
+43
НУ и получат в итоге звизды как от Азейбарджана, чмошники лохмандеевские!!!
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07.01.2022 20:10
+43
Ну, земля им стекловатой.
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07.01.2022 20:10
+35


Рота армянских оккупантов из состава сил ОДКБ взяла под контроль центральный рынок Алматы.
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07.01.2022 20:12
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Наскільки пам'ятаю в одкб входить ще Узбекістан, але там владі хватило розуму не розпалювати ворожнечу із казахами.
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07.01.2022 20:58 Відповісти
Узбеки вийщли звідти.
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07.01.2022 21:06 Відповісти
Весь Казахстан империи не нужен. Отожмут русскоязычные области как Крым.
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07.01.2022 21:00 Відповісти
Какие русскоязычные области? Нет ни одной где русских больше 50 процентов
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07.01.2022 21:06 Відповісти
Когда это останавливало *****? Хотя в целом согласен, Назарбаев умно поделил страну и перенёс столицу на север. Это сильно затруднит аннексию.
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07.01.2022 21:10 Відповісти
там всё только начинается и цинично но это уже отвлекает рашку на 3й мать его фронт Нам легче будет
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07.01.2022 21:15 Відповісти
Колона белорусских военных была обстреляна. По предварительным данным один погибший и двое раненных. Информация проверяется.
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07.01.2022 21:18 Відповісти
Честно, сам был уверен, что север Казахстана, что типа нашего Крыма- раздолье русни..полез в Гугл и офигел от этнической и демографической ситуации в Казахстане..офигел в положительную сторону- русни меньше и меньше с каждым годом)))
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07.01.2022 21:22 Відповісти
и слава Богу
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07.01.2022 22:26 Відповісти
Після розвалу союзу багато русні з Казахстану виїхало на парашу.
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07.01.2022 22:43 Відповісти
Там українців більше.
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08.01.2022 15:11 Відповісти
таких комічних іуд я ще не бачила
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07.01.2022 20:57 Відповісти
В,нас,випасається Асрахамія,типове армянське лайно
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07.01.2022 21:57 Відповісти
опущенные байрактарами
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07.01.2022 20:58 Відповісти
Приїхали, а нинішня киргизька влада як у владні крісла потрапила?
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07.01.2022 21:00 Відповісти
Армения невелика, и надеюсь что скоро настанет момент когда азербайджанцам и туркам надоест это недоразумение на карте и хитрый библейский народец повторит историю древней иудеи во времена Рима
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07.01.2022 21:00 Відповісти
Перевороти це внутрішня справа в будь якій країні. Окупація Казахстана іноземними військами з метою збереження автоитарного корумпованого режиму є незаконною по своїй суті і порушує навіть ті правила які вони самі собі встановили при створенні ОКДБ. Думаю що спротив казахів іноземним загарбникам буде тривалим і успішним. Навіть якщо тимчасово вдасться зберегти.
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07.01.2022 21:01 Відповісти
Варшавський договір теж був створений проти зовнішньої агресії, але нападав тільки на своїх членів, росія по іншому не вміє
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07.01.2022 21:05 Відповісти
Щодо вводу військ. У 70-ті роки керівник Афганістану запросив військову допомогу у совдепа. Приїхали совдеп. десантники і вбили Аміна і всю його сім"ю. Це, повинен пам"ятати Токаєв ...
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07.01.2022 21:06 Відповісти
А что думаешь кацапы забесплатно едут Токаеву на *помощь*? Щас вытресут из него все что он наворовал и под жопу дадут коленом чтобы шел еще собирал дань с казахов. Кацапы же потомки орды и привычки у них ордынские.
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07.01.2022 22:40 Відповісти
Кацапы не потомки орды, они кал орды, генетический кал.
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08.01.2022 02:13 Відповісти
Рота армянских военнослужащих взяла под контроль Национальную федерацию Казахстана по игре в нарды.
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07.01.2022 21:07 Відповісти
Кратенько....Елбасы при смерти. Токаев, при поддержке россияненгов, убирает его людей и прибирает их бизнес.
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07.01.2022 21:18 Відповісти
Токарев был свадебным генералом. Заправлял всем Назарбаев.
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07.01.2022 21:25 Відповісти
Ага...президент. Как Медведев в РФ Теперь полным папкой будет. На империалистических штыках жандарма Восточной Европы и Средней Азии. С Центральной Африкой и Южной Америкой.
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07.01.2022 21:26 Відповісти
ой зря это он - он уже призвал окупантов а значит что и для исламизированых и для европеизированых кзахов он враг
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07.01.2022 21:23 Відповісти
Аха-ха....армянская рота взяла под контроль Центральный рынок Алма-Аты
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07.01.2022 21:17 Відповісти
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07.01.2022 22:13 Відповісти
Церква свідків Байрактару. ******** нема спокою
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07.01.2022 21:19 Відповісти
символично, бьіло бьі смешно, если бьі не бьіло грустно - Рота армянских оккупантов из состава сил ОДКБ взяла под контроль центральный рынок Алматы.https://t.me/kazfreee/348
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07.01.2022 21:31 Відповісти
Продалися лаптям з потрохами.
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07.01.2022 21:43 Відповісти
Пришедший к власти благодаря революции, обосравшийся в Карабахе...( с непосредственной подачи РФ), "революционер" Пашинян превратился в путинскую подстилку, и с путинского "крючка" уже не слезет, впрочем как и призвавший иностранные войска для подавления внутреннего конфликта теперешний генерал - губернатор российского Туркестана - Токаев, или генерал губернатор Минский Лукашенко ( вот такие в нашем гибридном мирке что " революционеры" что "президенты")
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07.01.2022 21:46 Відповісти
Недобитки недавней войны приехали опять пощекотать свои армянские нервишки,потом опять будут орать на весь,как их обижают мусульмане.
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07.01.2022 22:00 Відповісти
Как и кацапы с известным удивлением,,а нас то за что,,?
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07.01.2022 22:33 Відповісти
"суки православні" рашка, білорашка та вірмешка

влаштовують криваву різанину на Різдво Христове.

горіти вам у пеклі !
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07.01.2022 22:12 Відповісти
Хотят тоже пограбить? Или только пострелять по мирным,так-как воевать с Азербайджанской армией страшно?
Почему-то слышно воплей на расее и Армении о русских карателях расстреливающих мирных (БЕЗОРУЖНЫХ!!!) жителей Казахстана?

Весь мир облетели кадры с фашистами-русскими карателями,которые из автоматов,с бронетехникой за спиной,расстреливают мирное население на улицах.
Вот так - вышел за хлебом, или детям за молоком,а тебя русский фашист-каратель пристрелил.
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07.01.2022 22:30 Відповісти
Жаль что их Азербайджан не добил.
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07.01.2022 22:31 Відповісти
С РПГ миротворцы.
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07.01.2022 22:38 Відповісти
Азербайджанские братья, подымайте в воздух "байрактары", армяшки давно звездюлей не выгребали
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07.01.2022 23:06 Відповісти
Пашинян точно не ара , те хитрые , а этот дебил так примитивно дал себя кровью замазать.
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07.01.2022 23:33 Відповісти
А можно детали?
О коленах израилевых хорошо знаю, а что там с этим вопросом у армян? У них даже по черепам видно, что есть два очень отличающихся племени.
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08.01.2022 02:24 Відповісти
ну и земля армянским "миротворцам" железобетоном... или разобьются о железобетон, или в бетон закатают, чтобы даже смрадного тела не осталось...
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08.01.2022 06:41 Відповісти
Армяне отс.... у азербайжанцев, теперь едут мстить за ето гражданскому населению Казахстана.
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08.01.2022 09:09 Відповісти
Мало отримали по їпалам від азербайджанців???
Скорішого повернення, у рефріжераторах…
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08.01.2022 09:17 Відповісти
От же ж гниди. Щиро бажаю,щоб всі вони повернулись додому грузом 200.
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08.01.2022 10:58 Відповісти
Пашиняну допоможуть ці "миротворці", як мертвому припарка. Наступний - він і його Вірменія. Кацапи (одкб) захоплять Вірменію а Алієв тим часом весь Карабах.
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08.01.2022 15:29 Відповісти
Армяши, та й інші члени ОДКБ, вирішили пропетляти і відбутися чисто представницькою кількістью своїх "миротворців, а всю брудну роботу залишили кацапам.
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08.01.2022 20:30 Відповісти
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