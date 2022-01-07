Вірменія направила до Казахстану 100 військових через ОДКБ. ВІДЕО+ФОТО

100 вірменських військових вирушили до Казахстану у складі так званих "миротворчих сил" Організації Договору колективної безпеки.

Про це повідомили у Міноборони Вірменії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Новини Вірменії".

"Миротворчий підрозділ ЗС Вірменії буде виконувати функцію з охорони об'єктів та інфраструктури стратегічного значення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше відправку військовослужбовців до Казахстану дозволили парламенти Киргизстану й Таджикистану. РосЗМІ повідомляють, що 150 військовиків з Киргизстану вже прибули до Казахстану.





