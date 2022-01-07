Вірменія направила до Казахстану 100 військових через ОДКБ. ВІДЕО+ФОТО
100 вірменських військових вирушили до Казахстану у складі так званих "миротворчих сил" Організації Договору колективної безпеки.
Про це повідомили у Міноборони Вірменії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Новини Вірменії".
"Миротворчий підрозділ ЗС Вірменії буде виконувати функцію з охорони об'єктів та інфраструктури стратегічного значення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше відправку військовослужбовців до Казахстану дозволили парламенти Киргизстану й Таджикистану. РосЗМІ повідомляють, що 150 військовиків з Киргизстану вже прибули до Казахстану.
Топ коментарі
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влаштовують криваву різанину на Різдво Христове.
горіти вам у пеклі !
Почему-то слышно воплей на расее и Армении о русских карателях расстреливающих мирных (БЕЗОРУЖНЫХ!!!) жителей Казахстана?
Весь мир облетели кадры с фашистами-русскими карателями,которые из автоматов,с бронетехникой за спиной,расстреливают мирное население на улицах.
Вот так - вышел за хлебом, или детям за молоком,а тебя русский фашист-каратель пристрелил.
О коленах израилевых хорошо знаю, а что там с этим вопросом у армян? У них даже по черепам видно, что есть два очень отличающихся племени.
Скорішого повернення, у рефріжераторах…