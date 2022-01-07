Таджикистан та Киргизстан дозволили відправити військових до Казахстану
Парламенти Таджикистану та Киргизстану дозволили відправити військових до Казахстану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Депутати обох палат парламенту Таджикистану дали згоду на використання таджицьких військових за кордоном для виконання міжнародних зобов'язань республіки.
Киргизстан направить своїх військовослужбовців до Казахстану у складі миротворчих сил ОДКБ, повідомив журналістам депутат киргизького парламенту Нуржигіт Кадирбеков.
За його словами, таке рішення було ухвалено на засіданні 7 січня. На день раніше парламент країни не набрав кворуму, необхідного для розгляду цього питання. Відправлення до Казахстану миротворців у п'ятницю підтримали 69 із 90 депутатів, зазначив Кадирбеков.
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Будь ласка, зачекайте...
Передайте знайомим ватанам-совкодрочерам та зебобам.
Рафаль-бей
@iamvalerii
Шо ви наскакалі на свойом Майданє? - питають довбо...би.
Перекажіть довбо..бам, як зустрінете, шо ми "наскакалі" то, шо наших військових не відправляють кудись на край землі придушувати повстання казахів й силою встановлювати на їхній землі волю москви.
В Казахстан отправлена 45-я бригада ВДВ.
За спиной
Первая Чеченская
Вторая Чеченская
Южная Осетия
Крым
Донбасс
Сирия
Элитная часть
Кабы не не аукнулось...
оухенный ысысэр получится !
https://www.youtube.com/watch?v=7j7o2rj0p24
а мылотворцы-кацапы с удовольствием станут наблюдать, как "басмачи" будут резать друг друга и вводить своих ихтамнетов куда захотят
Именно поэтому кремль потащил предателю казахского народа Токаеву помощь в виде нескольких тысяч карателей-интервентов. Казахи не успокоятся после всех этих событий уже точно!
А влада кремлестану прикривається гаслом : "Граніци расєї заканчіваются там, где заканчіваются расєїскія інтєрєси" (не дослівно)