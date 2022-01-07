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Казахстан (855) Киргизстан (144) Таджикистан (43)

Таджикистан та Киргизстан дозволили відправити військових до Казахстану

Таджикистан та Киргизстан дозволили відправити військових до Казахстану

Парламенти Таджикистану та Киргизстану дозволили відправити військових до Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Депутати обох палат парламенту Таджикистану дали згоду на використання таджицьких військових за кордоном для виконання міжнародних зобов'язань республіки.

Киргизстан направить своїх військовослужбовців до Казахстану у складі миротворчих сил ОДКБ, повідомив журналістам депутат киргизького парламенту Нуржигіт Кадирбеков.

За його словами, таке рішення було ухвалено на засіданні 7 січня. На день раніше парламент країни не набрав кворуму, необхідного для розгляду цього питання. Відправлення до Казахстану миротворців у п'ятницю підтримали 69 із 90 депутатів, зазначив Кадирбеков.

Також читайте: Турчинов вимагає жорсткої реакції на окупацію Казахстану

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Топ коментарі
+47
Повторю, бо дуже доречно.
Передайте знайомим ватанам-совкодрочерам та зебобам.

Рафаль-бей
@iamvalerii

Шо ви наскакалі на свойом Майданє? - питають довбо...би.

Перекажіть довбо..бам, як зустрінете, шо ми "наскакалі" то, шо наших військових не відправляють кудись на край землі придушувати повстання казахів й силою встановлювати на їхній землі волю москви.

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07.01.2022 13:21
+36
Для Точикистона и Кыргыз ошибочка на века получиться может..
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07.01.2022 13:14
+28
прогнули Кацапи типів,щоб весь світ думав що ОДКБ наводить порядок а не те що це окупація Кацапами Казахстану
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07.01.2022 13:15
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Для Точикистона и Кыргыз ошибочка на века получиться может..
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07.01.2022 13:14 Відповісти
А може і ні, якщо таджики з собою талібів привезуть
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07.01.2022 13:36 Відповісти
Ну таджики там точно не при делах (не ихнее это дело), а вот с киргизами будет забавно, когда киргизы начнут умирать от тюрок. Ничему их не учит история. А зря!
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07.01.2022 16:01 Відповісти
прогнули Кацапи типів,щоб весь світ думав що ОДКБ наводить порядок а не те що це окупація Кацапами Казахстану
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07.01.2022 13:15 Відповісти
Ну ось..а ще вчора деякі хвалили Киргизстан, що він відмовився від каральної операції в Казахстані..."миротворці" срані.
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07.01.2022 13:15 Відповісти
Була така штука -троянський кінь. Я б не поспішав з висновками.
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07.01.2022 13:25 Відповісти
а идиоты все продолжают фантазировать))))
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07.01.2022 13:34 Відповісти
їх там всього 150 думаю їх взагалі не будуть використовувати.
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07.01.2022 13:51 Відповісти
150 вооруженных людей
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07.01.2022 15:01 Відповісти
Дай бог їм більше 200х.........
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07.01.2022 13:15 Відповісти
но приоритет русне
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07.01.2022 13:16 Відповісти
кацапи привикли, а "союзникам" можливо буде боляче .....
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07.01.2022 13:22 Відповісти
кацапи як вони ******* - стануть за спинами
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07.01.2022 19:54 Відповісти
Напад режимів на народ...
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07.01.2022 13:16 Відповісти
Просто оккупация
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07.01.2022 14:23 Відповісти
Повторю, бо дуже доречно.
Передайте знайомим ватанам-совкодрочерам та зебобам.

Рафаль-бей
@iamvalerii

Шо ви наскакалі на свойом Майданє? - питають довбо...би.

Перекажіть довбо..бам, як зустрінете, шо ми "наскакалі" то, шо наших військових не відправляють кудись на край землі придушувати повстання казахів й силою встановлювати на їхній землі волю москви.

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07.01.2022 13:21 Відповісти
+++ А також є підозра що казахи, таджики і киргизи "адін народ". Сумно.
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07.01.2022 13:31 Відповісти
Дадут медальку за возврат НовоКазахстана рюсскаму Быдлу...,НовоБелоруссию Хмырь уже построил...
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07.01.2022 13:23 Відповісти
Вопрос, на чьей стороне киргизы и таджики воевать будут, если серьезный замес начнется?
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07.01.2022 13:24 Відповісти
очень хороший вопрос - главное для них не перепутать окопы,чтобы потом не отхаркивать столетиями..
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07.01.2022 13:30 Відповісти






В Казахстан отправлена 45-я бригада ВДВ.
За спиной
Первая Чеченская
Вторая Чеченская
Южная Осетия
Крым
Донбасс
Сирия

Элитная часть

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07.01.2022 13:24 Відповісти
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07.01.2022 13:25 Відповісти
Ну, что , все рабы пуцькина уже отсосали у хозяина, ждем, когда зеленая мразь туда отправит войска, правда это будет его последнее решение.
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07.01.2022 13:25 Відповісти
А чего вы хотели от жопомойников. Иначе кацапы запретят им в Мацкве жопы подмывать и в мусорках жить
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07.01.2022 13:27 Відповісти
Поцы! Их решение..
Кабы не не аукнулось...
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07.01.2022 13:27 Відповісти
А Организм высказал свою позицию по ситуации в Казахстане или всё еще жрет в Буковеле? На высказывания Кадырки реакции от Организма не последовало,а высказывания были в адрес Украины,а не лично Организма
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07.01.2022 13:28 Відповісти
А вот щас не за зеленского... А хто такой этот сранный кадырка шобы на его высеры ещё реагировать? ну булькнуло оно шото...
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07.01.2022 21:25 Відповісти
Москва всю жизнь пугала всех что прийдет НАТО и Омерика и будет их убивать а в итоге ко всем пришли росийские каратели и устроили массовые убийсва и террор.
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07.01.2022 13:29 Відповісти
Ультиматум Путлера для США и стран НАТО был не пустым звуком...,6 января 2021 года был штурм и захват Капитолия в США...,Путлер любит всякие даты...
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07.01.2022 13:30 Відповісти
Всі "слав"яне" зібрались до купи. Яке їхало,таке здибало.
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07.01.2022 13:33 Відповісти
Видимо если что и у нас сразу со стрельбы начнется, Зеля. Следи за Ермаком и Демченко, если они куда-то исчезнут, сразу на лыжи, ну т.е. на сноуборд.
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07.01.2022 13:33 Відповісти
Да ничего у нас не будет. Просто писателей станет больше. Народ стал латентный и думает только животом и задницей.
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07.01.2022 14:24 Відповісти
До сформування СРСР не вистарчає лише України. Та Прибалтики.
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07.01.2022 13:34 Відповісти
100% - не хватает присоединения к нарасии еще миллионов 60-ти ненавидящих её людей..
оухенный ысысэр получится !
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07.01.2022 13:50 Відповісти
в сссрі про цю фігню ніхто не думав. всі один одного не те, щоб ненавиділи, але було без поваги. Шовінізм вимагав, щоб всі були "русскіє". Купа тих казахів тді казали що вони "русскіє" .смішно виглядало. А серед українців то було звичайною справою. коли ссср піде європу захоплювати по новій, тим більше, що в Європі, крім поляків , ніхто не буде заперечувати, в народів не буде часу на дурну взаємну ненависть. Але Казакстан та всі ці крахїни ОДКБ можна сміливо викреслювати з політичної карти Світу. Хіба станеться якесь диво.
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07.01.2022 14:04 Відповісти
Им достаточно Украины. После того,как американцы заставят нас протолкнуть Минский договор, всё будет сделано.
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07.01.2022 14:26 Відповісти
ага,американцы,безусловно конченые длобоёбы,наравне в дыынэровцами примерно - чтобы своими руками создать нового кровавого монстра ЫСЫСЫСЭР, который их и похоронит..
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07.01.2022 18:19 Відповісти
Чему удивляться!?..Вчера еще не хотели посылать свои войска в Казахстан, Куйло нагнуло, запугало и они решили отправить... Все прогнозируемо...
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07.01.2022 13:35 Відповісти
кацапы вяжут кровью своих холуев. Стандартная зековская практика.
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07.01.2022 13:35 Відповісти
https://youtu.be/7j7o2rj0p24 ...Казахи мочат РАБссиянских баранов...
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07.01.2022 13:36 Відповісти
Кремль рвет и мечет: Казахстан сопротивляется российским оккупантам

https://www.youtube.com/watch?v=7j7o2rj0p24
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07.01.2022 13:38 Відповісти
https://hromadske.radio/news/2022/01/07/do-kazakhs-kykh-aktyvistiv-v-ukraini-pryyshly-spivrobitnyky-sbu-u-sluzhbi-kazhut-shcho-tse-perevirka/ До казахських активістів в Україні прийшли співробітники ФСБУ: у службі кажуть, що це перевірка по вказівки
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07.01.2022 13:40 Відповісти
на КЦ пишут обном зажмуренном и двух поплющенных сябрах,чего-то забывших в далёкой Алматы..
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07.01.2022 13:52 Відповісти
События в Казахстане представляются как мятеж ИСЛАМИСТОВ.
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07.01.2022 13:44 Відповісти
Пора уже странам ислама объединиться против Московии и их холуёв
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07.01.2022 13:45 Відповісти
Нужно чтобы басмачи снимали головы у двуглавых краснопёрых
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07.01.2022 13:47 Відповісти
Таджики и киргизы на подходе. Скоро и там начнется.
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07.01.2022 13:46 Відповісти
"мудрое решение" - повязать кровью и столкнуть всю Азию лбами..
а мылотворцы-кацапы с удовольствием станут наблюдать, как "басмачи" будут резать друг друга и вводить своих ихтамнетов куда захотят
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07.01.2022 13:47 Відповісти
Рабссияне будут расстреливать протестующих, а ответственность сваливать на таджиков и киргизов. Тем самым еще больше укреплять мертворожденный ОДКБ. Стандартная тактика уголовника - замазать кровью подельников.
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07.01.2022 13:48 Відповісти
Талібан відправить до них ..))))
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07.01.2022 13:53 Відповісти
Казахские военные массово переходят на сторону народа!
Именно поэтому кремль потащил предателю казахского народа Токаеву помощь в виде нескольких тысяч карателей-интервентов. Казахи не успокоятся после всех этих событий уже точно!
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07.01.2022 13:54 Відповісти
Мне интересно, а рашистскими солдатам, что в кайф умирать за нефтяных миллиардеров Назарбаева и Токаева и их детей живущихв Нице и Сант тропе? Это шо русский Ваня из деревни кукуево Рязанской губернии так елбасы Назарбая любит??? Ох и дебилы кацапы!
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07.01.2022 14:30 Відповісти
За гроші вбиває чужих громадян на території чужих країн.
А влада кремлестану прикривається гаслом : "Граніци расєї заканчіваются там, где заканчіваются расєїскія інтєрєси" (не дослівно)
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07.01.2022 14:53 Відповісти
Кажуть шо у казахов на руках больше 1 млн единиц оружия...,а це як кажуть у Одесі зовсім другий перфоменс...
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07.01.2022 14:00 Відповісти
Нужно всем миром называть ОДКБ, штабом Вангеровцев
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07.01.2022 14:01 Відповісти
Пов'язали себе кров'ю невинно убитих. Покидьки...
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07.01.2022 14:05 Відповісти
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07.01.2022 14:08 Відповісти
********* такими темпами скоро опиниться в вогняному колі ненависті. Кацапів будуть відловлювати і вбивати просто за те що "рускій", тобто скажений вбивця і кат народів.
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07.01.2022 14:15 Відповісти
Как и предыдущие 200+ лет
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07.01.2022 19:02 Відповісти
Вы поняли для чего куйло создал это самое ОДКБ? Сейчас объясню - если ваша страна член этой шараги, то в случае если народ вашей страны восстал против беспредела вашего верховного рабовладельца (бая, хана, баши, *************, царька, гаранта и т.д.) все остальные члены ОДКБ наваливаются на вас всеми силами и средствами душат ваши протесты и спасают хана/фюрера/царька или как там он у вас называется и сохраняют его при власти. Т.е. вот это и есть своеобразный путлеровский предохранитель спасающий власть узурпатора и его самого. Вот в эту шарагу нас зэк и хотел затащить! Как вам нравиться???
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07.01.2022 14:25 Відповісти
Мне это нравится так: да пошли они на@#₽ со своим Путиным, ОДКБ и постсовковыми фантомным болями. Рашка проклятая страна, пора уже симпатии и любовь к рашке приравнять к канибализму и садистским наклонностям.
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08.01.2022 11:35 Відповісти
Соучастники
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07.01.2022 14:39 Відповісти
Оце б і до нас цих чортів привезли , якби донєцький свин янукович встиг попідписувати з кацапами різну херню .
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07.01.2022 14:43 Відповісти
речь шла, шо киргизы должны 200 штук отправить. во будет номер когда "номэн эст омэн" )
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07.01.2022 18:01 Відповісти
козлы сраные, таки дрогнули и прогнулись, твари
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07.01.2022 19:52 Відповісти
 
 