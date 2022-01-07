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Турчинов вимагає жорсткої реакції на окупацію Казахстану

Турчинов вимагає жорсткої реакції на окупацію Казахстану

Олександр Турчинов закликав ініціювати запровадження жорстких санкцій проти всіх причетних до кровопролиття в Казахстані та інтервенції цієї країни.

Щоб зупинити розкрутку маховика російської військової агресії, Україна повинна негайно ініціювати запровадження жорстких санкцій проти Токаєва, клану Назарбаєвих і всіх казахських силовиків, причетних до кровопролиття, а також Росії, що розпочала окупацію Казахстану. Про це у своєму блозі написав Секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, необхідно запровадити обіцяні Заходом санкції проти Росії, війська якої вдерлися до суверенної держави, і "це потрібно робити не в абстрактному майбутньому, а прямо зараз".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Десятки осіб в Казахстані було вбито, коли російські "миротворці" намагалися відновити порядок, - NYT

"Керівництву нашої країни потрібно перемкнутися з боротьби проти опозиції на боротьбу з агресором. Потрібно невідкладно прийняти реалістичне Державне оборонне замовлення, внести зміни до Бюджету 2022, щоб забезпечити армію необхідним озброєнням, профінансувати тероборону та збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям", – написав Олександр Турчинов.

На його думку, зволікання з вирішенням цих питань та пасивна реакція Заходу і України на окупацію Казахстану "спровокує Кремль на подальші масштабні агресивні кроки, спрямовані на відновлення "імперії зла" в кордонах Радянського Союзу".

Весь текст блогу читайте за посиланням.

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Топ коментарі
+34
"Свободный доступ к Интернету не означает свободное размещение своего личного мнения. В случае появления таких материалов, мы будем принимать меры по выявлению и наказанию их авторов", - сказал Токаев.

Думаете клоун идет не по такому сценарию, ограничение и блокирование опозиционных каналов, выборочное правосудие, Сим карты по паспортам, скоро очередь за Интернетом, все идет к тому, что параше не прийдется даже нападать, Клоун сделает все сам - развалит Украину изнутри.
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07.01.2022 12:33
+31
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07.01.2022 12:33
+30
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07.01.2022 12:36
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А КОГО ИМЕННО призвал Турчинов "ввести обещанные Западом санкции "?Читателей своего блога?
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07.01.2022 14:28 Відповісти
Если не будет реакции мира, то подобные выскочки бешенной собаки останутся безнаказанными, поощряя ее на более жестокие меры.
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07.01.2022 14:36 Відповісти
Турчинова в президенты - он единственный из политиков Украины сделал громкое заявление по отстрелу граждан Казахстана !!!!
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07.01.2022 15:26 Відповісти
Турчінов єдиний політик в Україні котрий мав усю повноту влади у 2014 році. Таких повноважень які мав турчинов в Україні на початку 2014 року ані до турчинова ані після турчинова немав жоден політик України.
І турчинов просрав усе. Замість жорсткої реакції.
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07.01.2022 16:04 Відповісти
А реакція на окупацію Казахстану з боку України буде..........це відновлення прямих закупівель газу у російського "Газпром".
Так вважають у президентській фракції "Слуга народу".
Про це заявив заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Симінський який переконаний, що Україні варто відновити пряме постачання російського газу. За оцінками депутата, країні без цього не обійтись.Така заява була зроблена вчора на одному з українських ТВ каналі.
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07.01.2022 15:36 Відповісти
Буудь ласка нагадайте мені ,,жорсткої реакції" на події у Казахстані вимагає часом не той єдиний політик в Україні ктерий на початку 2014 року мав в Україні усю повноту влади в одних руках. І законодавчої, і виконавчої.
Але замість дійсно жорсткої реакції воно незаконно запросило на РНБО Юлію Тимошенко шоб потім списати свою бездіяльність на жінку. На жінку котра на той момент немала ніяких повноважень і немала навіть законного права бути присутньою на тому засіданні РНБО.
І вооно, оця амьоба в туфельках котрій жінка з вулиці недозволила вивести танки на захист України, вооно іще шось від когось вимагає ??????

турчінов, АМЬБА В ТУФЕЛЬКАХ, ТРЕБА ПОЧИНАТИ ІЗ СЕБЕ.
А В ТЕБЕ НІКЧЕМА БУВ ШАНС ПРОЯВИТИ ЖОРСТКУ ПОЗИЦІЮ.
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07.01.2022 16:18 Відповісти
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07.01.2022 16:20 Відповісти
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07.01.2022 16:20 Відповісти
Как странно всё в своей отчизне
Вчерашний вор сегодня свой
Поскольку тот кто есть сегодня
Мерзавец вызывающий на бой
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07.01.2022 16:24 Відповісти
Знатоки, так кто же прав в Казахстане? Флагов не было никаких, как понять, где мирные, где те, что грабили магазины и банкоматы, кто те кто поджигал и захватывал аэродромы и учреждения? Что то не видно было, кому передавать власть. Бардак полнейший.
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07.01.2022 16:28 Відповісти
События в Казахстане всё больше пахнут постановкой. Зачем поднимать цену на топливо сразу вдвое? Коню ясно, что будет недовольство. Его организованно подогрели. Дальше по сценарию приглашение "миротворцев". Летят Ил-76, и показательно, в назидание всем наводят порядок. Бунтари послушно подчиняются. Идиоты, которые в это всё поверили, ни за что получили люлей, а некоторые остались лежать на асфальте. Заметьте, Назарбаев как истинный казах, в этом не участвовал.
А какая настоящая этника Токаева, надо спросить у его мамы.
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07.01.2022 16:45 Відповісти
Пи...ть не мешки ворочать, как обычно языком мелят. Ждем кролика Сеню, он тоже любит поумничать
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07.01.2022 17:04 Відповісти
в кого? ООН і ОБСЕ це засранці і сцикуни продажні!
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07.01.2022 17:49 Відповісти
Ау Турчинов ти чого? Бухаешь наверно, чи відпочиваеш як гундосік?
Була ж он реакція - бакланов відреагував вже - знайшов "ворожого" казашонка і вже зуби йому повибивав, збирається відіслати на родіну, мать би його так
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07.01.2022 18:37 Відповісти
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