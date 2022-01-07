Турчинов вимагає жорсткої реакції на окупацію Казахстану
Олександр Турчинов закликав ініціювати запровадження жорстких санкцій проти всіх причетних до кровопролиття в Казахстані та інтервенції цієї країни.
Щоб зупинити розкрутку маховика російської військової агресії, Україна повинна негайно ініціювати запровадження жорстких санкцій проти Токаєва, клану Назарбаєвих і всіх казахських силовиків, причетних до кровопролиття, а також Росії, що розпочала окупацію Казахстану. Про це у своєму блозі написав Секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, необхідно запровадити обіцяні Заходом санкції проти Росії, війська якої вдерлися до суверенної держави, і "це потрібно робити не в абстрактному майбутньому, а прямо зараз".
"Керівництву нашої країни потрібно перемкнутися з боротьби проти опозиції на боротьбу з агресором. Потрібно невідкладно прийняти реалістичне Державне оборонне замовлення, внести зміни до Бюджету 2022, щоб забезпечити армію необхідним озброєнням, профінансувати тероборону та збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям", – написав Олександр Турчинов.
На його думку, зволікання з вирішенням цих питань та пасивна реакція Заходу і України на окупацію Казахстану "спровокує Кремль на подальші масштабні агресивні кроки, спрямовані на відновлення "імперії зла" в кордонах Радянського Союзу".
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І турчинов просрав усе. Замість жорсткої реакції.
Так вважають у президентській фракції "Слуга народу".
Про це заявив заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Симінський який переконаний, що Україні варто відновити пряме постачання російського газу. За оцінками депутата, країні без цього не обійтись.Така заява була зроблена вчора на одному з українських ТВ каналі.
Але замість дійсно жорсткої реакції воно незаконно запросило на РНБО Юлію Тимошенко шоб потім списати свою бездіяльність на жінку. На жінку котра на той момент немала ніяких повноважень і немала навіть законного права бути присутньою на тому засіданні РНБО.
І вооно, оця амьоба в туфельках котрій жінка з вулиці недозволила вивести танки на захист України, вооно іще шось від когось вимагає ??????
турчінов, АМЬБА В ТУФЕЛЬКАХ, ТРЕБА ПОЧИНАТИ ІЗ СЕБЕ.
А В ТЕБЕ НІКЧЕМА БУВ ШАНС ПРОЯВИТИ ЖОРСТКУ ПОЗИЦІЮ.
Вчерашний вор сегодня свой
Поскольку тот кто есть сегодня
Мерзавец вызывающий на бой
А какая настоящая этника Токаева, надо спросить у его мамы.
Була ж он реакція - бакланов відреагував вже - знайшов "ворожого" казашонка і вже зуби йому повибивав, збирається відіслати на родіну, мать би його так