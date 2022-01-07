Турчинов требует жесткой реакции на оккупацию Казахстана
Александр Турчинов призвал инициировать введение жестких санкций против всех причастных к кровопролитию в Казахстане и интервенции этой страны.
Чтобы остановить раскрутку маховика российской военной агрессии, Украина должна немедленно инициировать введение жестких санкций против Токаева, клана Назарбаевых и всех казахских силовиков, причастных к кровопролитию, а также России, начавшей оккупацию Казахстана. Об этом в своем блоге написал Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, необходимо ввести обещанные Западом санкции против России, войска которой ворвались в суверенное государство, и "это нужно делать не в абстрактном будущем, а прямо сейчас".
"Руководству нашей страны нужно переключиться с борьбы против оппозиции на борьбу с агрессором. Нужно безотлагательно принять реалистический Государственный оборонный заказ, внести изменения в Бюджет 2022, чтобы обеспечить армию необходимым вооружением, профинансировать терроборону и увеличить денежное обеспечение военнослужащих", – написал Александр Турчинов.
По его мнению, затягивание решения этих вопросов и пассивная реакция Запада и Украины на оккупацию Казахстана "спровоцирует Кремль на дальнейшие масштабные агрессивные шаги, направленные на восстановление "империи зла" в границах Советского Союза".
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І турчинов просрав усе. Замість жорсткої реакції.
Так вважають у президентській фракції "Слуга народу".
Про це заявив заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Симінський який переконаний, що Україні варто відновити пряме постачання російського газу. За оцінками депутата, країні без цього не обійтись.Така заява була зроблена вчора на одному з українських ТВ каналі.
Але замість дійсно жорсткої реакції воно незаконно запросило на РНБО Юлію Тимошенко шоб потім списати свою бездіяльність на жінку. На жінку котра на той момент немала ніяких повноважень і немала навіть законного права бути присутньою на тому засіданні РНБО.
І вооно, оця амьоба в туфельках котрій жінка з вулиці недозволила вивести танки на захист України, вооно іще шось від когось вимагає ??????
турчінов, АМЬБА В ТУФЕЛЬКАХ, ТРЕБА ПОЧИНАТИ ІЗ СЕБЕ.
А В ТЕБЕ НІКЧЕМА БУВ ШАНС ПРОЯВИТИ ЖОРСТКУ ПОЗИЦІЮ.
Вчерашний вор сегодня свой
Поскольку тот кто есть сегодня
Мерзавец вызывающий на бой
А какая настоящая этника Токаева, надо спросить у его мамы.
Була ж он реакція - бакланов відреагував вже - знайшов "ворожого" казашонка і вже зуби йому повибивав, збирається відіслати на родіну, мать би його так