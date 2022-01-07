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Турчинов требует жесткой реакции на оккупацию Казахстана

Турчинов требует жесткой реакции на оккупацию Казахстана

Александр Турчинов призвал инициировать введение жестких санкций против всех причастных к кровопролитию в Казахстане и интервенции этой страны.

Чтобы остановить раскрутку маховика российской военной агрессии, Украина должна немедленно инициировать введение жестких санкций против Токаева, клана Назарбаевых и всех казахских силовиков, причастных к кровопролитию, а также России, начавшей оккупацию Казахстана. Об этом в своем блоге написал Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, необходимо ввести обещанные Западом санкции против России, войска которой ворвались в суверенное государство, и "это нужно делать не в абстрактном будущем, а прямо сейчас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки человек в Казахстане были убиты, когда российские "миротворцы" пытались восстановить порядок, - NYT

"Руководству нашей страны нужно переключиться с борьбы против оппозиции на борьбу с агрессором. Нужно безотлагательно принять реалистический Государственный оборонный заказ, внести изменения в Бюджет 2022, чтобы обеспечить армию необходимым вооружением, профинансировать терроборону и увеличить денежное обеспечение военнослужащих", – написал Александр Турчинов.

По его мнению, затягивание решения этих вопросов и пассивная реакция Запада и Украины на оккупацию Казахстана "спровоцирует Кремль на дальнейшие масштабные агрессивные шаги, направленные на восстановление "империи зла" в границах Советского Союза".

Полный текст блога читайте по ссылке.

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Топ комментарии
+34
"Свободный доступ к Интернету не означает свободное размещение своего личного мнения. В случае появления таких материалов, мы будем принимать меры по выявлению и наказанию их авторов", - сказал Токаев.

Думаете клоун идет не по такому сценарию, ограничение и блокирование опозиционных каналов, выборочное правосудие, Сим карты по паспортам, скоро очередь за Интернетом, все идет к тому, что параше не прийдется даже нападать, Клоун сделает все сам - развалит Украину изнутри.
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07.01.2022 12:33
+31
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07.01.2022 12:33
+30
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07.01.2022 12:36
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А КОГО ИМЕННО призвал Турчинов "ввести обещанные Западом санкции "?Читателей своего блога?
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07.01.2022 14:28 Ответить
Если не будет реакции мира, то подобные выскочки бешенной собаки останутся безнаказанными, поощряя ее на более жестокие меры.
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07.01.2022 14:36 Ответить
Турчинова в президенты - он единственный из политиков Украины сделал громкое заявление по отстрелу граждан Казахстана !!!!
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07.01.2022 15:26 Ответить
Турчінов єдиний політик в Україні котрий мав усю повноту влади у 2014 році. Таких повноважень які мав турчинов в Україні на початку 2014 року ані до турчинова ані після турчинова немав жоден політик України.
І турчинов просрав усе. Замість жорсткої реакції.
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07.01.2022 16:04 Ответить
А реакція на окупацію Казахстану з боку України буде..........це відновлення прямих закупівель газу у російського "Газпром".
Так вважають у президентській фракції "Слуга народу".
Про це заявив заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Симінський який переконаний, що Україні варто відновити пряме постачання російського газу. За оцінками депутата, країні без цього не обійтись.Така заява була зроблена вчора на одному з українських ТВ каналі.
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07.01.2022 15:36 Ответить
Буудь ласка нагадайте мені ,,жорсткої реакції" на події у Казахстані вимагає часом не той єдиний політик в Україні ктерий на початку 2014 року мав в Україні усю повноту влади в одних руках. І законодавчої, і виконавчої.
Але замість дійсно жорсткої реакції воно незаконно запросило на РНБО Юлію Тимошенко шоб потім списати свою бездіяльність на жінку. На жінку котра на той момент немала ніяких повноважень і немала навіть законного права бути присутньою на тому засіданні РНБО.
І вооно, оця амьоба в туфельках котрій жінка з вулиці недозволила вивести танки на захист України, вооно іще шось від когось вимагає ??????

турчінов, АМЬБА В ТУФЕЛЬКАХ, ТРЕБА ПОЧИНАТИ ІЗ СЕБЕ.
А В ТЕБЕ НІКЧЕМА БУВ ШАНС ПРОЯВИТИ ЖОРСТКУ ПОЗИЦІЮ.
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07.01.2022 16:18 Ответить
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07.01.2022 16:20 Ответить
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07.01.2022 16:20 Ответить
Как странно всё в своей отчизне
Вчерашний вор сегодня свой
Поскольку тот кто есть сегодня
Мерзавец вызывающий на бой
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07.01.2022 16:24 Ответить
Знатоки, так кто же прав в Казахстане? Флагов не было никаких, как понять, где мирные, где те, что грабили магазины и банкоматы, кто те кто поджигал и захватывал аэродромы и учреждения? Что то не видно было, кому передавать власть. Бардак полнейший.
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07.01.2022 16:28 Ответить
События в Казахстане всё больше пахнут постановкой. Зачем поднимать цену на топливо сразу вдвое? Коню ясно, что будет недовольство. Его организованно подогрели. Дальше по сценарию приглашение "миротворцев". Летят Ил-76, и показательно, в назидание всем наводят порядок. Бунтари послушно подчиняются. Идиоты, которые в это всё поверили, ни за что получили люлей, а некоторые остались лежать на асфальте. Заметьте, Назарбаев как истинный казах, в этом не участвовал.
А какая настоящая этника Токаева, надо спросить у его мамы.
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07.01.2022 16:45 Ответить
Пи...ть не мешки ворочать, как обычно языком мелят. Ждем кролика Сеню, он тоже любит поумничать
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07.01.2022 17:04 Ответить
в кого? ООН і ОБСЕ це засранці і сцикуни продажні!
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07.01.2022 17:49 Ответить
Ау Турчинов ти чого? Бухаешь наверно, чи відпочиваеш як гундосік?
Була ж он реакція - бакланов відреагував вже - знайшов "ворожого" казашонка і вже зуби йому повибивав, збирається відіслати на родіну, мать би його так
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07.01.2022 18:37 Ответить
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