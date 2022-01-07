Таджикистан и Кыргызстан разрешили отправить военных в Казахстан
Парламенты Таджикистана и Кыргызстана разрешили отправить военных в Казахстан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Депутаты обеих палат Таджикистанского парламента дали согласие на использование таджикских военных за рубежом для выполнения международных обязательств республики.
Кыргызстан направит своих военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ, сообщил журналистам депутат киргизского парламента Нуржигит Кадырбеков.
По его словам, данное решение было принято на заседании 7 января. Днем ранее парламент страны не набрал кворума, необходимого для рассмотрения этого вопроса. Отправку в Казахстан миротворцев в пятницу поддержали 69 из 90 депутатов, отметил Кадырбеков.
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Передайте знайомим ватанам-совкодрочерам та зебобам.
Рафаль-бей
@iamvalerii
Шо ви наскакалі на свойом Майданє? - питають довбо...би.
Перекажіть довбо..бам, як зустрінете, шо ми "наскакалі" то, шо наших військових не відправляють кудись на край землі придушувати повстання казахів й силою встановлювати на їхній землі волю москви.
В Казахстан отправлена 45-я бригада ВДВ.
За спиной
Первая Чеченская
Вторая Чеченская
Южная Осетия
Крым
Донбасс
Сирия
Элитная часть
Кабы не не аукнулось...
оухенный ысысэр получится !
https://www.youtube.com/watch?v=7j7o2rj0p24
а мылотворцы-кацапы с удовольствием станут наблюдать, как "басмачи" будут резать друг друга и вводить своих ихтамнетов куда захотят
Именно поэтому кремль потащил предателю казахского народа Токаеву помощь в виде нескольких тысяч карателей-интервентов. Казахи не успокоятся после всех этих событий уже точно!
А влада кремлестану прикривається гаслом : "Граніци расєї заканчіваются там, где заканчіваются расєїскія інтєрєси" (не дослівно)