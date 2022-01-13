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Новини Фото Оборона
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Підрозділи ППО провели тренування біля окупованого Криму: "Знищували безпілотні апарати умовного противника". ФОТОрепортаж

Тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ" щодо виявлення та знищення ударних безпілотних літальних апаратів умовного противника тривають на Херсонщині.

Про це у Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Військові вдосконалюють свої навички щодо прикриття з повітря сил і засобів наших підрозділів під час ведення бойових дій, зазначив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Розрахунки ЗРК "Оса-АКМ" тренуються в умовах максимально наближених до бойових. Навіть, поставлені умовним противником радіоелектронні перешкоди не заважають нашим військовим здійснювати розвідку повітряної обстановки, визначати координати цілей та знищувати безпілотні апарати умовного противника", - розповів Наєв.

Водночас, особовим складом відпрацьовувались питання заняття позицій, організації системи зв'язку та управління, знищення групових і поодиноких цілей.

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Підрозділи ППО провели тренування біля окупованого Криму: Знищували безпілотні апарати умовного противника 01
Підрозділи ППО провели тренування біля окупованого Криму: Знищували безпілотні апарати умовного противника 02
Підрозділи ППО провели тренування біля окупованого Криму: Знищували безпілотні апарати умовного противника 03
Підрозділи ППО провели тренування біля окупованого Криму: Знищували безпілотні апарати умовного противника 04
Підрозділи ППО провели тренування біля окупованого Криму: Знищували безпілотні апарати умовного противника 05

Автор: 

оборона (4790) військові навчання (2776) ЗСУ (7569) Наєв Сергій (354) Об’єднані сили (598) Херсонська область (5781)


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Навіщо такі новини тут писати?
Це інформація для Скабєєвої?

До пятниці ще редактори екслюзиву залишили? Будуть розвідники сповідатись у ЗМІ?
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13.01.2022 14:37 Відповісти
Що вам не так у цій новині? Оса вкусила? Вона старенька, звичайно, совдепівська, але ще добре вкусити може. Українські розрахунки Оси ще при совєтах показували клас. А мені особисто приємно побачити робочі місця операторів ЗРК. Хоч нові українські розробки ЗРК, які набагато легші і менші, і до 12 км достають ціль, радують ще більше. Дай Бог побільше у військах нових комплексів.
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13.01.2022 18:56 Відповісти
най думають що фігня!
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13.01.2022 15:05 Відповісти
ЧЕТВЕРТЫЙ уровень опасности !!!!
США призывают своих граждан не посещать Украину из-за угрозы начала большой войны.
4 уровень "Do not travel" (Не посещать), это наивысший уровень угрозы по американской шкале...

Это война, уже реально идет война. И дальше - больше...
Жаль что очень многие недооценивают ситуацию...
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13.01.2022 15:05 Відповісти
Этой "новости" уже миниум две недели. И они вывесили этот флаг из-за вспышки ковида. Так что отставить бздеть!
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13.01.2022 15:07 Відповісти
у нас больше вспышка коронофикуса чем в США и в Украине им опасней чем дома !?.. не смеши
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13.01.2022 15:16 Відповісти
Я не сравнивал. Но это то, что было написано на сайте посольства.
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13.01.2022 15:17 Відповісти
Особенно умиляет китайский замок на крючке механика-водителя РК ПВО ОСА АК
Видно, на ночь запирает агрегат, чтобы враги не угнали боевой комплекс...
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13.01.2022 19:51 Відповісти
 
 