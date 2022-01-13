Підрозділи ППО провели тренування біля окупованого Криму: "Знищували безпілотні апарати умовного противника". ФОТОрепортаж
Тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ" щодо виявлення та знищення ударних безпілотних літальних апаратів умовного противника тривають на Херсонщині.
Про це у Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Військові вдосконалюють свої навички щодо прикриття з повітря сил і засобів наших підрозділів під час ведення бойових дій, зазначив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Розрахунки ЗРК "Оса-АКМ" тренуються в умовах максимально наближених до бойових. Навіть, поставлені умовним противником радіоелектронні перешкоди не заважають нашим військовим здійснювати розвідку повітряної обстановки, визначати координати цілей та знищувати безпілотні апарати умовного противника", - розповів Наєв.
Водночас, особовим складом відпрацьовувались питання заняття позицій, організації системи зв'язку та управління, знищення групових і поодиноких цілей.
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