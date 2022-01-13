Подразделения ПВО провели тренировку возле оккупированного Крыма: "Уничтожали беспилотные аппараты условного противника". ФОТОрепортаж
Тренировки расчетов зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" по выявлению и уничтожению ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника продолжаются в Херсонской области.
Об этом в Facebook сообщает Командование объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Военные совершенствуют свои навыки прикрытия с воздуха сил и средств наших подразделений во время ведения боевых действий, отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" тренируются в условиях максимально приближенных к боевым. Даже поставленные условным противником радиоэлектронные помехи не мешают нашим военным осуществлять разведку воздушной обстановки, определять координаты целей и уничтожать беспилотные аппараты условного противника", - рассказал Наев.
В то же время, личным составом отрабатывались вопросы занятия позиций, организации системы связи и управления, уничтожения групповых и единичных целей.
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