Подразделения ПВО провели тренировку возле оккупированного Крыма: "Уничтожали беспилотные аппараты условного противника". ФОТОрепортаж

Тренировки расчетов зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" по выявлению и уничтожению ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника продолжаются в Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщает Командование объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Военные совершенствуют свои навыки прикрытия с воздуха сил и средств наших подразделений во время ведения боевых действий, отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" тренируются в условиях максимально приближенных к боевым. Даже поставленные условным противником радиоэлектронные помехи не мешают нашим военным осуществлять разведку воздушной обстановки, определять координаты целей и уничтожать беспилотные аппараты условного противника", - рассказал Наев.

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В то же время, личным составом отрабатывались вопросы занятия позиций, организации системы связи и управления, уничтожения групповых и единичных целей.









