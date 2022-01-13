РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4588 посетителей онлайн
Новости Фото Оборона
3 807 8

Подразделения ПВО провели тренировку возле оккупированного Крыма: "Уничтожали беспилотные аппараты условного противника". ФОТОрепортаж

Тренировки расчетов зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" по выявлению и уничтожению ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника продолжаются в Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщает Командование объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Военные совершенствуют свои навыки прикрытия с воздуха сил и средств наших подразделений во время ведения боевых действий, отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" тренируются в условиях максимально приближенных к боевым. Даже поставленные условным противником радиоэлектронные помехи не мешают нашим военным осуществлять разведку воздушной обстановки, определять координаты целей и уничтожать беспилотные аппараты условного противника", - рассказал Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Sea Breeze-2022: к участию в учениях пригласили более 60 стран и международных организаций

В то же время, личным составом отрабатывались вопросы занятия позиций, организации системы связи и управления, уничтожения групповых и единичных целей.

Подразделения ПВО провели тренировку возле оккупированного Крыма: Уничтожали беспилотные аппараты условного противника 01
Подразделения ПВО провели тренировку возле оккупированного Крыма: Уничтожали беспилотные аппараты условного противника 02
Подразделения ПВО провели тренировку возле оккупированного Крыма: Уничтожали беспилотные аппараты условного противника 03
Подразделения ПВО провели тренировку возле оккупированного Крыма: Уничтожали беспилотные аппараты условного противника 04
Подразделения ПВО провели тренировку возле оккупированного Крыма: Уничтожали беспилотные аппараты условного противника 05

Автор: 

оборона (5212) военные учения (3458) ВСУ (6608) Наев Сергей (347) Объединенные силы (607) Херсонская область (4792)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо такі новини тут писати?
Це інформація для Скабєєвої?

До пятниці ще редактори екслюзиву залишили? Будуть розвідники сповідатись у ЗМІ?
показать весь комментарий
13.01.2022 14:37 Ответить
Що вам не так у цій новині? Оса вкусила? Вона старенька, звичайно, совдепівська, але ще добре вкусити може. Українські розрахунки Оси ще при совєтах показували клас. А мені особисто приємно побачити робочі місця операторів ЗРК. Хоч нові українські розробки ЗРК, які набагато легші і менші, і до 12 км достають ціль, радують ще більше. Дай Бог побільше у військах нових комплексів.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:56 Ответить
най думають що фігня!
показать весь комментарий
13.01.2022 15:05 Ответить
ЧЕТВЕРТЫЙ уровень опасности !!!!
США призывают своих граждан не посещать Украину из-за угрозы начала большой войны.
4 уровень "Do not travel" (Не посещать), это наивысший уровень угрозы по американской шкале...

Это война, уже реально идет война. И дальше - больше...
Жаль что очень многие недооценивают ситуацию...
показать весь комментарий
13.01.2022 15:05 Ответить
Этой "новости" уже миниум две недели. И они вывесили этот флаг из-за вспышки ковида. Так что отставить бздеть!
показать весь комментарий
13.01.2022 15:07 Ответить
у нас больше вспышка коронофикуса чем в США и в Украине им опасней чем дома !?.. не смеши
показать весь комментарий
13.01.2022 15:16 Ответить
Я не сравнивал. Но это то, что было написано на сайте посольства.
показать весь комментарий
13.01.2022 15:17 Ответить
Особенно умиляет китайский замок на крючке механика-водителя РК ПВО ОСА АК
Видно, на ночь запирает агрегат, чтобы враги не угнали боевой комплекс...
показать весь комментарий
13.01.2022 19:51 Ответить
 
 