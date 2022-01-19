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Новини Фото Силовики
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Група шахраїв, яка займалася махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту, затримана у Києві, - прокуратура. ФОТО

У Києві правоохоронцями викрито та затримано учасників злочинної групи у складі 7 осіб, які під виглядом інвестування у криптовалюту організували схему шахрайського заволодіння коштами громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

Група шахраїв, яка займалася махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту, затримана у Києві, - прокуратура 01

За даними слідства, починаючи з 2021 року зловмисники через інтернет та соціальні мережі рекламували свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти), а саме її купівлі за вигідною ціною та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної.

Також шахраї пропонували послуги з реалізації арбітражу трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах. Крім цього, керівник злочинної групи запровадив ще один вид шахрайства, який полягав у стягненні з інвесторів оплати комісії за начебто подальше виведення зароблених грошових коштів.

Для створення показової уяви про успішність такого бізнесу зловмисники орендували офіс у Києві, створили у ньому колцентр та на створених сторінках у соцмережі демонстрували ролики, у яких розповідали про успіхи в роботі з інвесторами. Таким чином учасники злочинної групи залучали кошти довірливих громадян. Мінімальний внесок від клієнта при цьому становив 11 тис. гривень.

Група шахраїв, яка займалася махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту, затримана у Києві, - прокуратура 02
Група шахраїв, яка займалася махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту, затримана у Києві, - прокуратура 03
Група шахраїв, яка займалася махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту, затримана у Києві, - прокуратура 04

Однак після одержання грошових коштів на електронні гаманці та банківські рахунки ніякі послуги інвесторам/вкладникам не надавалися, ошуканих клієнтів блокували, а отримані від них гроші розподілялися між членами групи. За попередніми даними, зловмисники ошукали десятки громадян, у тому числі іноземців, на суму близько 3 млн гривень.

У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми - 21-річного мешканця Києва, затримали під час зустрічі із інвестором, який передав зловмиснику 400 тис. гривень. У подальшому у порядку ст. 208 КПК України були затримані й інші учасники злочинної групи.

Група шахраїв, яка займалася махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту, затримана у Києві, - прокуратура 05
Група шахраїв, яка займалася махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту, затримана у Києві, - прокуратура 06
Група шахраїв, яка займалася махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту, затримана у Києві, - прокуратура 07

За результатами документування та проведених обшуків у фігурантів вилучили документи, чорнові записи, флешносії, мобільні телефони, комп’ютерну техніку тощо.

Наразі організатору та шістьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Автор: 

Київ (19541) шахрайство (1094) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3686) силовики (2514) криптовалюта (726)


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Топ коментарі
+3
Та це ж вилиті інвестняні ))
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20.01.2022 00:15
+3
Вот достижение! Да идите на банковую, там этих банд в каждом кабинете.
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20.01.2022 08:05
+2
Беню с Зееелей взяли??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или таки их конкурента..?
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20.01.2022 00:06
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Беню с Зееелей взяли??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или таки их конкурента..?
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20.01.2022 00:06 Відповісти
Конкурентов Бені взяли.
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20.01.2022 07:21 Відповісти
Вот достижение! Да идите на банковую, там этих банд в каждом кабинете.
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20.01.2022 08:05 Відповісти
до цієї новини має бути відеопояснення прес-секретаря МВС, де йдется, що за шахраїв взялися тоді, коли вони почали вимагати гроші у діючого правоохоронця.
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20.01.2022 00:08 Відповісти
відео від 04:03 хв. https://www.facebook.com/UA.National.Police/videos/199675082316013/
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20.01.2022 00:12 Відповісти
і шо? тому "діючому правоохоронцю" 21 рік
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20.01.2022 01:24 Відповісти
Якби не вимагали кошти з правоохоронця, ніхто б не почав розслідування. Так зрозуміло?
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20.01.2022 11:46 Відповісти
Та це ж вилиті інвестняні ))
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20.01.2022 00:15 Відповісти
может я уже старый , может не далекий - но я ни как немогу понять ценность криптовалюты , чем она обеспечена ? смахивает на какой то мыльный пузырь
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20.01.2022 00:25 Відповісти
Ничем она не обеспечена точно так же как и Бакс - просто Баксы это бумага с картинками а Криптовалюта это цифры-код в компьютере ...
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20.01.2022 03:49 Відповісти
Ну нет, для криптовалюті крлебания курса в два раза - обічная история, ФРС подобніе штуки с лолларом подавляет
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20.01.2022 06:25 Відповісти
бумага с картінками це ваші срублі
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20.01.2022 07:58 Відповісти
Ты че дурачек - Кремлеботы везде мерещатся и Кацапы ? У тебя Вышеватная Болезнь ни чем не лучше ВАТНОЙ ...
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20.01.2022 12:39 Відповісти
кацапа, що ти там прохрюкало на якомусь бидлячом?
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21.01.2022 21:28 Відповісти
Криптовалюта- такой же эквивалент ТРУДА как и все остальное, включая золото, предметы искусства, ракушки и бумажные деньги.
Государство желает все контролировать ( так удобней грабить) ,а с криптой это нельзя
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20.01.2022 08:09 Відповісти
Понятие " обеспечена" полная чепуха!
Просто одна платежная еденица подстрахована другой, такой же. Да и " подстрахована" только на словах.
Вспомните что писали на совдеповских десятках!
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20.01.2022 08:14 Відповісти
Какого труда? Спалили черт знает сколько электроэнергии взвентили ценны на видеокарты - пока я вижу только одни убытки, за долларом хотя-бы стоит экономика США, а за криптовалютой что? Пшик один
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20.01.2022 11:14 Відповісти
100 % - Криптовалюта обсалютное Зло - Греет Планету , уничтожает Видеокарты , удобно для корупции и крименала ...
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20.01.2022 12:42 Відповісти
Цитата: "В дальнейшем в порядке ст. 208 УПК РФ были задержаны и другие участники преступной группы".
УПК России-это как??? Цензор.нет-у вас там крот сидит...
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20.01.2022 09:06 Відповісти
Ну так Цензор Нет это Кремлевская пропаганда 60 х 40 - вся команда в Ольгено сидит и строчит новости с Коментами - разжигают межнациональную Рознь ...
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20.01.2022 12:43 Відповісти
Стаття 208 УПК РФ? Ви серйозно? Вам новини шлють з Кремля?
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20.01.2022 09:24 Відповісти
 
 