Группа мошенников, занимавшаяся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту, задержана в Киеве, – прокуратура. ФОТО

В Киеве правоохранителями разоблачены и задержаны участники преступной группы в составе 7 человек, которые под видом инвестирования в криптовалюту организовали схему мошеннического завладения средствами граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

По данным следствия, начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов (криптовалюты), а именно ее покупки по выгодной цене и последующей продаже по цене выше закупочной.

Также мошенники предлагали услуги по реализации арбитража трафика, являющегося разновидностью онлайн-бизнеса, суть которого заключается в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях. Кроме этого, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества, заключавшийся во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств.

Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали колцентр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, в которых рассказывали об успехах в работе с инвесторами. Таким образом, участники преступной группы привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный взнос от клиента составил 11 тыс. гривен.







Однако после получения денежных средств на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги инвесторам/вкладчикам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами группы. По предварительным данным, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев, на сумму около 3 млн гривен.

В ходе контроля за совершением преступления организатора схемы, 21-летнего жителя Киева, задержали во время встречи с инвестором, который передал злоумышленнику 400 тыс. гривен. В дальнейшем в порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны и другие участники преступной группы.







По результатам документирования и проведенных обысков у фигурантов изъяли документы, черновые записи, флэш-носители, мобильные телефоны, компьютерную технику и т.д.

В настоящее время организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть в совершении мошенничества в особо крупных размерах, и решается вопрос об избрании мер.