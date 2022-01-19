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Новости Фото Силовики
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Группа мошенников, занимавшаяся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту, задержана в Киеве, – прокуратура. ФОТО

В Киеве правоохранителями разоблачены и задержаны участники преступной группы в составе 7 человек, которые под видом инвестирования в криптовалюту организовали схему мошеннического завладения средствами граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Группа мошенников, занимавшаяся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту, задержана в Киеве, – прокуратура 01

По данным следствия, начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов (криптовалюты), а именно ее покупки по выгодной цене и последующей продаже по цене выше закупочной.

Также мошенники предлагали услуги по реализации арбитража трафика, являющегося разновидностью онлайн-бизнеса, суть которого заключается в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях. Кроме этого, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества, заключавшийся во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств.

Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали колцентр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, в которых рассказывали об успехах в работе с инвесторами. Таким образом, участники преступной группы привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный взнос от клиента составил 11 тыс. гривен.

Группа мошенников, занимавшаяся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту, задержана в Киеве, – прокуратура 02
Группа мошенников, занимавшаяся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту, задержана в Киеве, – прокуратура 03
Группа мошенников, занимавшаяся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту, задержана в Киеве, – прокуратура 04

Однако после получения денежных средств на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги инвесторам/вкладчикам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами группы. По предварительным данным, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев, на сумму около 3 млн гривен.

В ходе контроля за совершением преступления организатора схемы, 21-летнего жителя Киева, задержали во время встречи с инвестором, который передал злоумышленнику 400 тыс. гривен. В дальнейшем в порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны и другие участники преступной группы.

Группа мошенников, занимавшаяся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту, задержана в Киеве, – прокуратура 05
Группа мошенников, занимавшаяся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту, задержана в Киеве, – прокуратура 06
Группа мошенников, занимавшаяся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту, задержана в Киеве, – прокуратура 07

По результатам документирования и проведенных обысков у фигурантов изъяли документы, черновые записи, флэш-носители, мобильные телефоны, компьютерную технику и т.д.

В настоящее время организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть в совершении мошенничества в особо крупных размерах, и решается вопрос об избрании мер.

Автор: 

Киев (25587) мошенничество (1231) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5021) силовики (2799) криптовалюта (93)


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Топ комментарии
+3
Та це ж вилиті інвестняні ))
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20.01.2022 00:15
+3
Вот достижение! Да идите на банковую, там этих банд в каждом кабинете.
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20.01.2022 08:05
+2
Беню с Зееелей взяли??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или таки их конкурента..?
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20.01.2022 00:06
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Беню с Зееелей взяли??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или таки их конкурента..?
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20.01.2022 00:06 Ответить
Конкурентов Бені взяли.
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20.01.2022 07:21 Ответить
Вот достижение! Да идите на банковую, там этих банд в каждом кабинете.
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20.01.2022 08:05 Ответить
до цієї новини має бути відеопояснення прес-секретаря МВС, де йдется, що за шахраїв взялися тоді, коли вони почали вимагати гроші у діючого правоохоронця.
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20.01.2022 00:08 Ответить
відео від 04:03 хв. https://www.facebook.com/UA.National.Police/videos/199675082316013/
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20.01.2022 00:12 Ответить
і шо? тому "діючому правоохоронцю" 21 рік
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20.01.2022 01:24 Ответить
Якби не вимагали кошти з правоохоронця, ніхто б не почав розслідування. Так зрозуміло?
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20.01.2022 11:46 Ответить
Та це ж вилиті інвестняні ))
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20.01.2022 00:15 Ответить
может я уже старый , может не далекий - но я ни как немогу понять ценность криптовалюты , чем она обеспечена ? смахивает на какой то мыльный пузырь
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20.01.2022 00:25 Ответить
Ничем она не обеспечена точно так же как и Бакс - просто Баксы это бумага с картинками а Криптовалюта это цифры-код в компьютере ...
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20.01.2022 03:49 Ответить
Ну нет, для криптовалюті крлебания курса в два раза - обічная история, ФРС подобніе штуки с лолларом подавляет
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20.01.2022 06:25 Ответить
бумага с картінками це ваші срублі
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20.01.2022 07:58 Ответить
Ты че дурачек - Кремлеботы везде мерещатся и Кацапы ? У тебя Вышеватная Болезнь ни чем не лучше ВАТНОЙ ...
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20.01.2022 12:39 Ответить
кацапа, що ти там прохрюкало на якомусь бидлячом?
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21.01.2022 21:28 Ответить
Криптовалюта- такой же эквивалент ТРУДА как и все остальное, включая золото, предметы искусства, ракушки и бумажные деньги.
Государство желает все контролировать ( так удобней грабить) ,а с криптой это нельзя
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20.01.2022 08:09 Ответить
Понятие " обеспечена" полная чепуха!
Просто одна платежная еденица подстрахована другой, такой же. Да и " подстрахована" только на словах.
Вспомните что писали на совдеповских десятках!
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20.01.2022 08:14 Ответить
Какого труда? Спалили черт знает сколько электроэнергии взвентили ценны на видеокарты - пока я вижу только одни убытки, за долларом хотя-бы стоит экономика США, а за криптовалютой что? Пшик один
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20.01.2022 11:14 Ответить
100 % - Криптовалюта обсалютное Зло - Греет Планету , уничтожает Видеокарты , удобно для корупции и крименала ...
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20.01.2022 12:42 Ответить
Цитата: "В дальнейшем в порядке ст. 208 УПК РФ были задержаны и другие участники преступной группы".
УПК России-это как??? Цензор.нет-у вас там крот сидит...
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20.01.2022 09:06 Ответить
Ну так Цензор Нет это Кремлевская пропаганда 60 х 40 - вся команда в Ольгено сидит и строчит новости с Коментами - разжигают межнациональную Рознь ...
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20.01.2022 12:43 Ответить
Стаття 208 УПК РФ? Ви серйозно? Вам новини шлють з Кремля?
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20.01.2022 09:24 Ответить
 
 