Українська делегація у ПАРЄ вирушила до Страсбурга: "Росіянам розслабитися не дамо". ФОТО

Українська парламентська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи сьогодні вирушила до Страсбурга, де вже завтра розпочнеться січнева сесія ПАРЄ.

Про це повідомила у фейсбуці нардепка "Слуги народу", членкиня української делегації Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Через епідемічну ситуацію вона відбудеться у гібридному форматі. Від України, окрім мене, фізично присутніми будуть ще троє колег: Марія Мезенцева, Сергій Соболєв та Олексій Гончаренко. Інші працюватимуть онлайн", - зазначила Кравчук.

За її словами, у фокусі роботи на сесії цього разу:

дебати про безпекову ситуацію в Європі, що особливо актуально у зв’язку з нарощуванням російської загрози біля наших кордонів;

оскарження повноважень російської делегації та її одіозного голови – Петра Толстого, який претендує на посаду віцепрезидента;

вибори президента асамблеї, на яких з‘явилась інтрига, адже ми з колегами із Baltic+ висунули кандидатуру Марії Мезенцевої – на противагу Тіні Коксу, який очолює в ПАРЄ групу лівих;

жорстка для Росії резолюція щодо отруєння Олексія Навального та доповідь про насильницькі зникнення на території Європи.

"Росіянам розслабитися не дамо", - резюмує Кравчук.