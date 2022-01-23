УКР
Українська делегація у ПАРЄ вирушила до Страсбурга: "Росіянам розслабитися не дамо". ФОТО

Українська парламентська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи сьогодні вирушила до Страсбурга, де вже завтра розпочнеться січнева сесія ПАРЄ.

 Про це повідомила у фейсбуці нардепка "Слуги народу", членкиня української делегації Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Через епідемічну ситуацію вона відбудеться у гібридному форматі. Від України, окрім мене, фізично присутніми будуть ще троє колег: Марія Мезенцева, Сергій Соболєв та Олексій Гончаренко. Інші працюватимуть онлайн", - зазначила Кравчук.

Українська делегація у ПАРЄ вирушила до Страсбурга: Росіянам розслабитися не дамо 01

За її словами, у фокусі роботи на сесії цього разу:

Українська делегація у ПАРЄ вирушила до Страсбурга: Росіянам розслабитися не дамо 03 дебати про безпекову ситуацію в Європі, що особливо актуально у зв’язку з нарощуванням російської загрози біля наших кордонів;

Українська делегація у ПАРЄ вирушила до Страсбурга: Росіянам розслабитися не дамо 03 оскарження повноважень російської делегації та її одіозного голови – Петра Толстого, який претендує на посаду віцепрезидента;

Українська делегація у ПАРЄ вирушила до Страсбурга: Росіянам розслабитися не дамо 03 вибори президента асамблеї, на яких з‘явилась інтрига, адже ми з колегами із Baltic+ висунули кандидатуру Марії Мезенцевої – на противагу Тіні Коксу, який очолює в ПАРЄ групу лівих;

Українська делегація у ПАРЄ вирушила до Страсбурга: Росіянам розслабитися не дамо 03 жорстка для Росії резолюція щодо отруєння Олексія Навального та доповідь про насильницькі зникнення на території Європи.

"Росіянам розслабитися не дамо", - резюмує Кравчук.

Українська делегація у ПАРЄ вирушила до Страсбурга: Росіянам розслабитися не дамо 06

ПАРЄ (856) Соболєв Сергій (101) Гончаренко Олексій (494) Кравчук Євгенія (375) Мезенцева Марія (28)
+49
Гончаренко их поимеет, как обычно...
показати весь коментар
23.01.2022 15:51 Відповісти
+40
Гончаренко МОЛОДЕЦЬ!!!
показати весь коментар
23.01.2022 15:51 Відповісти
+36
Гончаренко точно кацапам нічого не подарує
показати весь коментар
23.01.2022 15:53 Відповісти
Гончаренко нормальный мужик
показати весь коментар
23.01.2022 15:54 Відповісти
кАнечна нормальній - он зЄлень любит ....., и ненавидит кАцапов ....
показати весь коментар
23.01.2022 18:17 Відповісти
Продажна падлюка він,риг анальний.У 2009 році кричав про українських нацистів,про те,що батьки і діди помаренчової влади стріляли у спини їхніх батьків і дідів.

https://antikor.com.ua/articles/98848-aleksej_goncharenko_my_dolhny_ostanovitj_nashestvie_natsionalizma_v_ukraine
показати весь коментар
24.01.2022 12:08 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам .
показати весь коментар
23.01.2022 15:52 Відповісти

показати весь коментар
23.01.2022 15:55 Відповісти
Правильно! Із "зливного бачка" тече чиста вода А Скабєєва - звичайна "параша"!
показати весь коментар
23.01.2022 15:59 Відповісти
Паатаму чта прицепила и вторую сережку?
показати весь коментар
23.01.2022 16:11 Відповісти
Как по меркам кацапстана ********* впринципе интересная чума. Плюс у нее есть куколд скобеев который наблюдает, когда ее даги трахают с ингушами, но там все по согласию, наверное
показати весь коментар
23.01.2022 16:18 Відповісти
Действительно зачем такой гадостью пачкать сливной бачок.Ты унитаз в который жалко спускать воду из сливного бачка.
показати весь коментар
23.01.2022 17:01 Відповісти
Ну КАКОЙ ты "бачок"!? Ты - не бачок, ты - швабра! Та самая, из мест "не столь отдаленных", но так близкиз мокшанам. Попроси, чтоб тебя хоть иногда освежали...
показати весь коментар
23.01.2022 18:00 Відповісти
сливна труба!
показати весь коментар
23.01.2022 19:43 Відповісти
Ну да.То он раньше Одессу хотел кацапам подарить.А сейчас не хочет.Но это не точно...
показати весь коментар
23.01.2022 16:43 Відповісти
Может логичней,что перекрашенный рыг и его поклонники и есть фээсбэшные чмошники?
показати весь коментар
23.01.2022 17:04 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 15:59 Відповісти
А чия дитина стоїть за Кравчучкою ?
показати весь коментар
23.01.2022 15:59 Відповісти
Держись, Толстой! Лёха по тебе снова потопчется.
показати весь коментар
23.01.2022 16:05 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 16:07 Відповісти
ось цікаве попалося - про Німеччину та Московію, і новий секретний протокол

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969&__cft__[0]=AZV3MJq0DEGa8jydziaSHk8qgVtieRbB1jNzwnMUckYCDnWa08RBXKsjbdJJLg9v0vSSW9Am7UsTQste0M52CewMlzfidC382N3Ug7FM_IsZU_CImBze-bSd1tYL0nxlGBM&__tn__=-UC%2CP-R Виктор Небоженко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2974593182850987&id=100009010040969&__cft__[0]=AZV3MJq0DEGa8jydziaSHk8qgVtieRbB1jNzwnMUckYCDnWa08RBXKsjbdJJLg9v0vSSW9Am7UsTQste0M52CewMlzfidC382N3Ug7FM_IsZU_CImBze-bSd1tYL0nxlGBM&__tn__=%2CO%2CP-R 21 січня о 19:18 ·



ГЕРМАНИЯ КРУТИТСЯ КАК ЮЛА.
В германскую прессу просочилась скандальная информация, что новый канцлер Германии Шольц избегает откровенного разговора с президентом США Байденом. В чем дело? Дело в том, что бывший канцлер Германии Меркель оставила новому канцлеру Шольцу довольно запутанное и тяжелое геополитическое наследство, и массу нерешенных международных проблем. Ее многолетний геополитический флирт с Путиным и лоббирование СП-2 указывали на неприятный дрейф Германии из Европу в сторону России. Путин соблазнял Меркель грандиозным геополитическим проектом создания Оси «Берлин-Москва-Пекин». В создании этой Оси был свой резон. Таким образом соединялись германские технологии и деньги, российские природные ресурсы и огромный китайский рынок.
Конечно, сразу был виден откровенный, антиамериканский характер это геополитической Оси. Американцы это прекрасно понимали. Их волнует не только союз Китая и России, а перспектива создания этой Оси: Берлин-Москва-Пекин.

Но в этой грандиозной конструкции, кроме сопротивления США была еще одна маленькая проблема - Украина, которая объективно могла помешать стремительному сближению Германии и России самим фактом своего исторического существования (санитарный кордон, американская ориентация, перспективная страна Восточной Европы). Поэтому геополитическую деконструкцию Украины, путинская Россия, в условиях высокой терпимости и равнодушия Германии, начала с оккупации Крыма и Донбасса (проект Новороссия). Нейтрализация международного протеста оккупации Украины осуществлялось германским канцлером Меркель через Минский переговорный процесс, минские соглашения и Нормандский формат.

Но после того, как Кремль, в конце 2021 года, неожиданно для всех, выдвинул ультиматум Европе, НАТО , США и Украине ситуация резко ухудшилась. Европа, наконец, поняла, что страдания Украины это не мелкий, досадный конфликт двух славянских государств, а реальная угроза безопасности всему европейскому континенту, ЕС и НАТО.

Заволновались все, кроме Германии. Резкое обострение отношений между Россией и НАТО, и военно-политической ситуации вокруг Украины, реальная угроза российского вторжения требует от нового германского руководства быстрого и безошибочного геополитического самоопределения. Этого от Германии ждет вся Европа и США. Но Германия тихо выжидает ,пытаясь угадать, кто в этой битве США и России выйдет победителем.

Короче говоря, после дипломатии Меркель, Германия оказалось в довольно тяжелом положении - она боится США, но не хочет потерять Россию, как перспективного партнера. Немцы тихо уверены, что Украина должна, в той или иной форме, «принадлежать» России, но признаться в этом всему миру означает угрозу потерять свою геополитическую роль главного государства ЕС и основного элемента евроатлантической конструкции безопасности в НАТО. Тем более, что немцев ужасно раздражает повышенная военно-политическая активность Великобритании в деле защиты Украины от российской угрозы вторжения. Пока Германия сомневается и выжидает, Великобритания активно действует, набирая очки в Восточной Европе.

Вот почему новое политическое руководство Германии тянет время и мечется между давлением группы Шредер-Меркель и необходимостью принять на себя ответственность за новую конструкцию европейской безопасности, включая Украину.
показати весь коментар
23.01.2022 16:14 Відповісти
Йде закулісний договірняк за учасю агента ГРУ Росії Єрмака та представників Германі, Франції та Росії (т.з. нормандський, прості Господі, формат) по імплементації формули Штанмайєра через голосування у Верховної Раді України...
показати весь коментар
23.01.2022 16:16 Відповісти
откуда инфа? ели нас европа сливает то что остаётся? ты,лично,пойдёшь подыхать ?
показати весь коментар
23.01.2022 16:30 Відповісти
подыхают спы вроде тебя а я пойду воевать
показати весь коментар
23.01.2022 16:34 Відповісти
с лысой змеёй ты на диване будешь воевать,как привык всю жизнь
показати весь коментар
23.01.2022 17:15 Відповісти
А что там делает сын кактуса? То оно с Яныком было , c ленточкой стояло власовской ))
показати весь коментар
23.01.2022 16:27 Відповісти
ну,не всем же пожизненно дидаваивалить .некоторые человеческие особи имеют способность умнеть.даже вопреки дидам и отцам.
а тебя чо,жаба давит ,что нет таких способностей?
показати весь коментар
23.01.2022 16:35 Відповісти
Меня жаба не давит ))) Солгавший раз всю жизнь боится правды , предавший раз предаст и во второй . Это о Гончаренко (с)
показати весь коментар
23.01.2022 16:38 Відповісти
Гончаренко продался Госдепу и Конгрессу США еще до Порошенко...
показати весь коментар
23.01.2022 16:39 Відповісти
та да...мы слышали эту методичку .не ты первый.
чего то тебя предатели,сотрудничающие с ****** не беспокоят.
показати весь коментар
23.01.2022 17:19 Відповісти
Это ты так посмел о Гэтьмане сказать,который по ошибке молодости отрабатывал кацапские бабки,вместе с Медведчуком,в СДПУ(о)?Ах ты зебил зебильный!!!! Чтоб ты знал,он у кацапов деньги брал,чтоб обанкротить их!И старался побольше брать,чтоб быстрей их обанкротить!!!А с Яныком и Азировым,то вообще была его хитрая многоходовочка.Его Янык министром поставил и говорит:"Кради нам деньги!"А Питроликсеич такой:"Та пошел ты,скотина!"И не крал.А что в 99-ом подписался под призывом признать рус/яз вторым государственным и за дружбу с "братским народом"-то не он подписывал,а Саакашвили.Да-да,именно Саакашвили.Они Питраликсеича похитили и в тюрьме держали,а Саакашвили переоделся Питромликсеичем и подписал.Схавал,зебил?
показати весь коментар
23.01.2022 18:10 Відповісти
Радует, шо поклонники Нелоха Переворотьки - клинические дебилы калибра говноквартала.
показати весь коментар
23.01.2022 18:13 Відповісти
100%!!!Гады они редкостные.Посмели на друга Питраликсеича наехать!Та и на самого Гэтьмана наезжают.Но мы знаем,что он святой.Ведь всем известно,что он когда уголь у бандюков покупал,то всегда говорил им,что они убийцы и он это знает и даст им по зубам!!!!!
показати весь коментар
23.01.2022 18:23 Відповісти
Ты дебил или просто русский?
показати весь коментар
23.01.2022 18:27 Відповісти
Нет.Я искренне люблю Питраликсеича,как единственного патриота.А ты и будку собачью не построил и сидишь с ВПНом.И тебе не понять на сколько трудно было нашему Гэтьману работать с Медведчуком,Яныком,Азировыми Рыбаком!А думаешь уголь у убийц ему нравилось покупать?Та он плакал почти каждую ночь!!!!
показати весь коментар
23.01.2022 18:35 Відповісти
.Ты осторожнее, а то покусаешь кого. Ты хоть в наморднике?
показати весь коментар
23.01.2022 18:38 Відповісти
Я знаю,что говорить и что делать,зебил!Нам Питроликсеич провел мастер-класс по строительству будок.А вы,циничные биндеры,только с факелами по улицам и умеете ходить.На всех на вас у Питраликсеича йовбаков хватит!Помнишь,как он разоружал "Правый сектор"?Вот так с вами со всеми будет!!!А теперь говори "Слава Гэтьману!",зебил!!!
показати весь коментар
23.01.2022 18:47 Відповісти
пшло вон, больное животное.
показати весь коментар
23.01.2022 18:49 Відповісти
Вам нас не прогнать,зебилы!!!!!!Гэтьман всех вас уничтожит.Он великий,а вы все не великие!Вот пойду сейчас к его портрету,поцелую его и попрошу,чтоб завтра Солнце опять встало!Я всегда его прошу об этом и он всегда меня слышит и делает так.Потому,что он всегда делает то,что обещает.Ты хоть раз видел,чтоб Солнце не встало?Отож.Узри космическую силу Гэтьмана,зебил!!!!!
показати весь коментар
23.01.2022 18:57 Відповісти
Оно не животное, оно фашистская падаль
показати весь коментар
23.01.2022 18:57 Відповісти
Ты опять Гэтьмана оскорбляешь,зебил?Я же тебе написал:он работал на кацапов не потому,что он их любил,а потому,что наоборот не любил!!!!!
показати весь коментар
23.01.2022 19:00 Відповісти
а к врачам ты обращался?и шо они тебе сказали?
показати весь коментар
23.01.2022 18:20 Відповісти
К ветеринару ему надо обращаться. Явно прививки от бешенства просроченные.
показати весь коментар
23.01.2022 18:29 Відповісти
Они сказали,что тоже считают Питраликсеича самым патриотичным патриотом патриотических сил.И они возмущены тем,что кто-то там говорит,что он работал на РФ.Они любят его и лечат его портретами больных в больницах.Я лично видел,как у одного дедушки выросла нога,которую ему по ошибке ампутировали,когда он приложил портрет Гэтьмана к своей ноге,только с другой стороны.И уверены в том,что вы,зебилы,еще от него получите по зубам булавой!!!И не смейте больше вспоминать,что он работал на Медведчука и был в его фракции!То он все делал от любви к Украине.Ты понял меня,зебил зебильный?
показати весь коментар
23.01.2022 18:31 Відповісти
понятно...дохтура развели руками.
но вот тебе рецептик с алтая

Виталий С.



В Хакасии врачи назначают больным лечение не имеющее аналогов в мире: не мыться 7 дней, свекольно-кабачковая диета, луковая ингаляция, мертвая вода и арбидол.

показати весь коментар
23.01.2022 19:00 Відповісти
Ты что мне высылаешь,зебил?Мы таким не лечимся.Мы только "рошеном" лечимся.Вот,у моего семнадцатиюродного брата был рак всего организма,но он съел "рошен" и рак всего организма вылечился.А у соседа собака цыплят давила,но он сказал ей,что так нельзя делать,а то не возьмет ее на аэродром Порошенко встречать.И знаешь,что было,зебил?Собака извинилась и пообещала больше не давить цеплят и кролей.И больше не давит.И она счастлива,что встретила Порошенко.А Порошенко тоже счастлив,что мы не называем его предателем за то,что он работал на кацапов и Медведчука,а называем его патриотом за это.
показати весь коментар
23.01.2022 19:11 Відповісти
ну,давай,до понедельника,когда придет модер и почитает твои бредни.
показати весь коментар
23.01.2022 19:15 Відповісти
Я съем "ями-гами" и мне ничто не будет страшно!Вот у меня один знакомый съел "ями-гами" и смог побороть свой страх перед коронавирусом и стал ходить,как Порошенко ,без маски.И тоже бесстрашно смог убегать ото всех.Однажды он добежал до самой Бельгии.А потом,чтоб вернуться домой ,ему пришлось тоже перепугаться в Бельгии и бесстрашно добежать до родной Шепетовки.Вот так,зебил!Но ты даже не пробуй-тебе "рошен" не поможет."Рошен" помогает только тем,кто видит патриота даже в перекрашенном рыго-медведчуковце.Вот мы видим в Питреликсеиче патриота-потому нам и помогает.А проклятым зебилам не поможет.Потому,что они думают,если человек раньше работал на врага,то это плохой человек.А мы знаем,что он все равно хороший.Потому,что мы не зебилы!!!
показати весь коментар
23.01.2022 20:45 Відповісти
Там достаточно одного Алексея Гончаренко...достанет и Ольгу ********* и Марго Симонян с Алиной Кабаевой...,прол Ксюху Собчуху промолчу..то чува с одной извилиной ...особенная...
показати весь коментар
23.01.2022 16:36 Відповісти
https://youtu.be/in8Yp4QI7QE ...Гончаренко троллит немецкого барана...который ушел в отставку...
показати весь коментар
23.01.2022 16:38 Відповісти
Штирлиц...вы почему просрали СССр в 1991 году? Герр Мюллер я говно не просирал оно само СкреПОНОСом вышло через Мавзолей чЛенина... вяличие РАБссии ..герр Мюллер не дохнет и не просирается...
показати весь коментар
23.01.2022 16:44 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 16:49 Відповісти
При владі на німеччині викормиші штазі,які находятьсяна фінансувані путіна. Імхо.
показати весь коментар
23.01.2022 16:50 Відповісти
Порошенко по факту заказал Стингеру у Байдеена,противотанковые комплексы у премьера Бориса Джонсона..,а тут еще опять Эрдоган прилетает в Киев 3 февраля...Голобородька в шоке... не укспел с Блинкэном поговорить..а тут Эрдоган Султан с Байрактарами...
показати весь коментар
23.01.2022 16:55 Відповісти
7 стран НАТО готовы предоставить Украине любое вооружение..даже Джавелены в большом количестве и боезапас к ним НЕМЕРЯННЫЙ...
показати весь коментар
23.01.2022 16:57 Відповісти
даже Джавелены в большом количестве и боезапас к ним НЕМЕРЯННЫЙ... (с) єто хорошо...но к ним бьі еще побольше обученньіх и пострелявших с них(не на бумаге) расчетов
показати весь коментар
23.01.2022 19:06 Відповісти
да...с ГОНЧАРЕНКО там будет весело не даст им там ********* попой тарахтеть..))
показати весь коментар
23.01.2022 17:00 Відповісти
Навальный лишний в распорядке нашей делегации
показати весь коментар
23.01.2022 17:32 Відповісти
леха должен вдарить по клятым мацкалям так, шобы воны запомнили надолго, гинекологические перчатки, вантуз и фартук вин с собою взял
показати весь коментар
23.01.2022 17:42 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 20:46 Відповісти
 
 