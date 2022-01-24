УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11187 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 417 30

Затримано іноземця за вимагання у підприємця в Києві $1 000 000 неіснуючого боргу, - Нацполіція. ФОТО

Київські правоохоронці затримали іноземця за вимагання у підприємця 1 000 000 доларів США неіснуючого боргу.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацпполії Києва. 

Аби змусити потерпілого сплатити гроші, зловмисники застосовували фізичне та психологічне насильство.

Як зазначається, одного зі спільників поліцейські затримали під час передачі частини грошей.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання інших осіб, причетних до злочину, їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Також повідомляється, що слідчі Печерського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури задокументували факт вимагання від підприємця неіснуючого боргу, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Затримано іноземця за вимагання у підприємця в Києві $1 000 000 неіснуючого боргу, - Нацполіція 01
Затримано іноземця за вимагання у підприємця в Києві $1 000 000 неіснуючого боргу, - Нацполіція 02

"У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник разом зі спільниками перебуваючи на території України вимагав від підприємця 1 000 000 доларів США в якості сплати неіснуючого боргу. Аби змусити потерпілого надати вказану суми, ділки упродовж тривалого часу здійснювали на підприємця психологічний тиск - погрожували побиттям йому та членам його сім’ї. Далі для реалізації злочинного умислу фігурант призначив потерпілому зустріч у одному із ресторанів на бульварі Лесі Українки, де висунув останньому вимогу негайно передати йому гроші, при цьому застосував фізичне насильство", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому" відразу після того, як потерпілий передав останньому частину грошей у розмірі 70 тисяч доларів США.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої держави, 1982 року народження.

На даний час зусилля поліцейських спрямовані на розшук та затримання спільників затриманого.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження.

За погодженням із окружною прокуратурою затриманому оголошено про підозру у скоєнні цього злочину. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (20051) Нацполіція (15439) рекет (116) вимога (42)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Ihor Lapin@IhorLapin

https://twitter.com/IhorLapin/status/1485283669430489092 16 ч



Вимагаю введення візового режиму.

Країни-вороги:
1. росія
2. Білорусь
показати весь коментар
24.01.2022 10:17 Відповісти
+7
Давайте вгадаю: іноземець швед або фін?
показати весь коментар
24.01.2022 10:17 Відповісти
+5
а другое государство это где?
показати весь коментар
24.01.2022 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хачи не поделили что-то... депортировать всех
показати весь коментар
24.01.2022 10:15 Відповісти
Ihor Lapin@IhorLapin

https://twitter.com/IhorLapin/status/1485283669430489092 16 ч



Вимагаю введення візового режиму.

Країни-вороги:
1. росія
2. Білорусь
показати весь коментар
24.01.2022 10:17 Відповісти
Давайте вгадаю: іноземець швед або фін?
показати весь коментар
24.01.2022 10:17 Відповісти
Судя по фото, латыш, не видать ни хрена.
показати весь коментар
24.01.2022 10:18 Відповісти
Кажуть що Норвежець
показати весь коментар
24.01.2022 10:38 Відповісти
Вангую, что новозеландец.
показати весь коментар
24.01.2022 10:55 Відповісти
Нет ребята , это свазилендкц!!!
показати весь коментар
24.01.2022 11:08 Відповісти
насчет свазилендцев я бы не расслаблялся.
показати весь коментар
24.01.2022 11:28 Відповісти
лихтенштейнец.
показати весь коментар
24.01.2022 11:27 Відповісти
Угрофин это ...
показати весь коментар
24.01.2022 11:55 Відповісти
ватник или грузин
показати весь коментар
24.01.2022 21:54 Відповісти
Хорошие фотки, а где виновник торжества?
показати весь коментар
24.01.2022 10:17 Відповісти
толстяк с руками назад штанина в снегу .... кофта у него подходящая для его (работы...) мудило...((
показати весь коментар
24.01.2022 10:29 Відповісти
Неіснуючого боргу, невстановлені особи...
показати весь коментар
24.01.2022 10:37 Відповісти
Зовсім неіснуючого боргу, зовсім незнайомий іноземець і зовсім маленьку суму. Справи звичайні, з кого з нас не вимагали мільйон баксів.
показати весь коментар
24.01.2022 10:46 Відповісти
аленеягельнойбояр...
показати весь коментар
24.01.2022 10:53 Відповісти
а другое государство это где?
показати весь коментар
24.01.2022 10:55 Відповісти
понты.....где репортаж из суда и реальный срок
показати весь коментар
24.01.2022 11:05 Відповісти
От задержания до приговора обично 1-2 года, бистрее только при сталине.
показати весь коментар
24.01.2022 11:20 Відповісти
что значит -понты? что, не надо было писать что таким негодяев берут и на горячем?

то что в судах у нас всегда проблемы - спросите найвеличнешего. Он все судей никак не назначит.
показати весь коментар
24.01.2022 11:29 Відповісти
Главное чтобы эти урки ментов и судей!!! не прикупили.... Искоренять ублюдков жестко чтобы не плодились...
показати весь коментар
24.01.2022 11:06 Відповісти
Прям стисняюся спросить, аааа член другого государства, это хто? Ара, чичя или даг?
показати весь коментар
24.01.2022 11:11 Відповісти
бельгиец.
показати весь коментар
24.01.2022 11:30 Відповісти
СБУ знешкодила осередок міжнародного злочинного угруповання, яке хотіло «закріпитися» в Україні. Зловмисників координував так званий «злодій у законі» з Чеченської Республіки РФ і займалися вони рекетом великих бізнесменів.

До угруповання входили здебільшого іноземці, включаючи громадян РФ, уродженців країн Близького Сходу, а також етнічні українці.
показати весь коментар
24.01.2022 11:52 Відповісти
этнические украинцы .. это как Зеленский, что ли? не дал закрепиться другим
показати весь коментар
24.01.2022 12:00 Відповісти
Країна на порозі війни, а тут кримінал рашки вільно себе почуває, як вдома. Яких ще вам бл...ть санкцій требе. Де паспортний контроль? Чому вечером весь Хрещатик забитий чурками?
показати весь коментар
24.01.2022 13:32 Відповісти
Якось воно дико. До нас додому приїхав хтось з іншої країни ВИМАГАТИ гроші. І за це лише 12 років? Може "гостям" потрібно давати за важкі злочини пожиттєве? Дуже добре маються "гості", краще господарів.
показати весь коментар
24.01.2022 14:06 Відповісти
Мабуть з Швайнорії ...
показати весь коментар
24.01.2022 14:31 Відповісти
 
 