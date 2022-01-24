Затримано іноземця за вимагання у підприємця в Києві $1 000 000 неіснуючого боргу, - Нацполіція. ФОТО

Київські правоохоронці затримали іноземця за вимагання у підприємця 1 000 000 доларів США неіснуючого боргу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацпполії Києва.

Аби змусити потерпілого сплатити гроші, зловмисники застосовували фізичне та психологічне насильство.

Як зазначається, одного зі спільників поліцейські затримали під час передачі частини грошей.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання інших осіб, причетних до злочину, їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Також повідомляється, що слідчі Печерського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури задокументували факт вимагання від підприємця неіснуючого боргу, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.





"У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник разом зі спільниками перебуваючи на території України вимагав від підприємця 1 000 000 доларів США в якості сплати неіснуючого боргу. Аби змусити потерпілого надати вказану суми, ділки упродовж тривалого часу здійснювали на підприємця психологічний тиск - погрожували побиттям йому та членам його сім’ї. Далі для реалізації злочинного умислу фігурант призначив потерпілому зустріч у одному із ресторанів на бульварі Лесі Українки, де висунув останньому вимогу негайно передати йому гроші, при цьому застосував фізичне насильство", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому" відразу після того, як потерпілий передав останньому частину грошей у розмірі 70 тисяч доларів США.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої держави, 1982 року народження.

На даний час зусилля поліцейських спрямовані на розшук та затримання спільників затриманого.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження.

За погодженням із окружною прокуратурою затриманому оголошено про підозру у скоєнні цього злочину. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.