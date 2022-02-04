Машини з-під Верховного Суду не крали, - керівник апарату (оновлено). ФОТО

68 автомобілей були переміщені з-під будівлі Верховного Суду на виконання вимоги ДСНС. Їх переставили на іншу стоянку.

Про це керівник апарату Верховного Суду Ольга Булка повідомила в коментарі Цензор.НЕТ.

"Інформація, що розповсюджується у ФБ щодо нібито зникнення зі стоянки Верховного Суду 68 машин, не відповідає дійсності. Машини були переміщені планово на виконання вимоги ДСНС України на іншу стоянку Верховного Суду у зв’язку із їх пожежною небезпекою, а саме: закривали проїзд машин пожежної безпеки до будівель Верховного Суду. До переміщення кожна машина була опломбована", - розповіла вона.

У Верховному Суді також продемонстрували світлини автомобілів, припаркованих на іншій стоянці.

І наголосили, що сторінка у фейсбуці, на якій було опубліковано попереднє повідомлення про зникнення автомобілів, не є офіційною сторінкою Верховного Суду. За словами Булки, цю сторінку після реформи ВС створили на знак протесту судді, які не пройшли переатестацію, тож вона не є офіційним джерелом інформації.







Раніше в п’ятницю, 4 лютого на сторінці "Верховного Суду України" у фейсбуці з’явилося повідомлення про те, що з його території зникли 68 автомобілів. У повідомленні було зазначено, що Верховний Суд звернувся до Нацполіції.