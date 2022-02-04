УКР
24 154 39

Машини з-під Верховного Суду не крали, - керівник апарату (оновлено). ФОТО

Машини з-під Верховного Суду не крали, - керівник апарату (оновлено). ФОТО

68 автомобілей були переміщені з-під будівлі Верховного Суду на виконання вимоги ДСНС. Їх переставили на іншу стоянку.

Про це керівник апарату Верховного Суду Ольга Булка повідомила в коментарі Цензор.НЕТ.

"Інформація, що розповсюджується у ФБ щодо нібито зникнення зі стоянки Верховного Суду 68 машин, не відповідає дійсності. Машини були переміщені планово на виконання вимоги ДСНС України на іншу стоянку Верховного Суду у зв’язку із їх пожежною небезпекою, а саме: закривали проїзд машин пожежної безпеки до будівель Верховного Суду. До переміщення кожна машина була опломбована", - розповіла вона.

У Верховному Суді також продемонстрували світлини автомобілів, припаркованих на іншій стоянці.

І наголосили, що сторінка у фейсбуці, на якій було опубліковано попереднє повідомлення про зникнення автомобілів, не є офіційною сторінкою Верховного Суду. За словами Булки, цю сторінку після реформи ВС створили на знак протесту судді, які не пройшли переатестацію, тож вона не є офіційним джерелом інформації.

Машини з-під Верховного Суду не крали, - керівник апарату (оновлено) 01
Машини з-під Верховного Суду не крали, - керівник апарату (оновлено) 02
Машини з-під Верховного Суду не крали, - керівник апарату (оновлено) 03

Раніше в п’ятницю, 4 лютого на сторінці "Верховного Суду України" у фейсбуці з’явилося повідомлення про те, що з його території зникли 68 автомобілів. У повідомленні було зазначено, що Верховний Суд звернувся до Нацполіції.

авто (6375) Верховний Суд (1204)
Топ коментарі
+29
Депутат Европарламента Виола фон Крамен: "Они там все наркоманы?"
показати весь коментар
04.02.2022 21:31 Відповісти
+26
Это уже просто клоунада. Хотя что было до этого?
показати весь коментар
04.02.2022 21:20 Відповісти
+21
Країна поступово перетворюється на 95-ий квартал.
показати весь коментар
04.02.2022 21:24 Відповісти
Это уже просто клоунада. Хотя что было до этого?
показати весь коментар
04.02.2022 21:20 Відповісти
О МЧС ники и тут отличились!
показати весь коментар
04.02.2022 21:22 Відповісти
зеЛох обиделся - его посты в фб не кликают даже слуги урода))
https://www.youtube.com/watch?v=vh8rX8nWDq0
Партії Слуга Народу - хана. Інформаційна бімба!
показати весь коментар
04.02.2022 21:23 Відповісти
Країна поступово перетворюється на 95-ий квартал.
показати весь коментар
04.02.2022 21:24 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 21:25 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 21:56 Відповісти
ПРЕДСТАВИМ СЕБЕ ЧТО НЕ 68 АВТО А 68 ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРАМВАЕВ..для каждого судьи это где же столько места то набрать для стоянки рельсов стрелок бррр кишмар да и только....
показати весь коментар
04.02.2022 22:27 Відповісти
Депутат Европарламента Виола фон Крамен: "Они там все наркоманы?"
показати весь коментар
04.02.2022 21:31 Відповісти
Схоже - не всі. Є ще ідіоти. До того ж справжні. Клінічні.
показати весь коментар
04.02.2022 21:45 Відповісти
Так я не поняв, хто лох?
показати весь коментар
04.02.2022 21:32 Відповісти
Чим ще здивуете,тільки щоб прикольно було!
показати весь коментар
04.02.2022 21:32 Відповісти
А, то просто судді виявилися героями парковки?))
показати весь коментар
04.02.2022 21:33 Відповісти
Новий суд (Верховний Суд) вкрав у старого (Верховного Суду України) 68 авто, а тепер виправдовується, до він їх "перемістив".
Про яку законність можна казати, що вища судова інстанція краде автомобілі, які їй не належать.
показати весь коментар
04.02.2022 21:33 Відповісти
Не завадило б і суддів переместити на нари з конфіскацією, в зв"язку з пожежною небезпекою. Достали хабарники і корупціонери.
показати весь коментар
04.02.2022 21:35 Відповісти
Спам - если кому то что то не понравилось, и он считает свое мнение правильным а твое нет, даже если это не так. И срабатывает от одной жалобы, блин.
показати весь коментар
04.02.2022 21:56 Відповісти
Без спама было бы лучше, настоящая интересная дискуссия, обмен мнениями. А так -детский сад блин, чуть шо не нравится - как обиженные детишечки спамят друг друга, смотреть противно. И вообще -спамить собеседника это слабость и отсутствие аргументов. Это всё равно как торговки на Привозе одна другой дули тычут как не поделя покупателя )))
показати весь коментар
04.02.2022 22:01 Відповісти
Это был Трухин. Он наглядно доказывал как может безаварийно возить бабло на машинах и не попадать в аварии.
показати весь коментар
04.02.2022 21:47 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 21:47 Відповісти
Просто взяли покататися.
показати весь коментар
04.02.2022 21:52 Відповісти
не ну че... смешно... ржем
показати весь коментар
04.02.2022 21:52 Відповісти
Просто очередная безграмотная информация издания

Машины угнали у Верховного Суда Украины, а пояснение даёт Верховный Суд без Украины, те существует два суда
показати весь коментар
04.02.2022 21:55 Відповісти
А номера зачем сняли?
показати весь коментар
04.02.2022 21:57 Відповісти
Патамуша секретно, шоб не вичислили "народних"
показати весь коментар
05.02.2022 00:31 Відповісти
Хорошо , есть много стоянок(для отмазки).
показати весь коментар
04.02.2022 21:59 Відповісти
Авто без номеров.
показати весь коментар
04.02.2022 21:59 Відповісти
А сколько вообще машин у Верховного суда? Может больше, чем в ВСУ или чем во всех судах Украины вместе? А потом мы удивляемся, что власть не может найти бабки на повышение зарплаты медикам и на повышение минимальных пенсий или отбирает у пенсионеров на бесплатный проезд в городском транспорте. А при этом отдельные народные депутаты из Слуги народа возят в багажнике по 150 тыс. баксов для того, чтобы откупиться за ДТП по пьянке с 6-ю потерпевшими, а "верхняя" власть внаглую прикрывает это полгода.
показати весь коментар
04.02.2022 22:00 Відповісти
Судді на Фольксвагенах )))
показати весь коментар
04.02.2022 22:00 Відповісти
...теперь въехал - на фото территория, отжатая при овоще у Академии ЗСУ, и так и не возвращенная законному владельцу - МО
показати весь коментар
04.02.2022 22:09 Відповісти
А может тренируются вдруг чего на польскую границу мчать---как танки загромыхают? Народ приучают---что мол мы тут, а нас уже и нету---потому, что мы уже там..... .
показати весь коментар
04.02.2022 22:21 Відповісти
вот и ответ, почему мы до сих пор не в нато
показати весь коментар
04.02.2022 22:22 Відповісти
Если бы это была неправильная парковка, то всем было бы пох.. , тут сработали четко. Клоунада продолжается!😁
показати весь коментар
04.02.2022 22:29 Відповісти
нормально...???
их жеж как-то отгоняли? и никакая не поинтересовалась на основании чего , где взяли ключи, кто и куда отогнал?...
ой...это даже не цирк... это дурдом
показати весь коментар
04.02.2022 22:43 Відповісти
Вот тоже интересно как их переганяли. На одной стоянке остались чистые пятна асфальта(без снега, а на второй - машины под снегом.
показати весь коментар
04.02.2022 23:05 Відповісти
Жах, жодного "вітчизняного" жопорожця. А чому французькі чиновники іздять виключно на авто, вироблені у Франції, а німці у німеції, а американці в США? Українські чиновники особливі, їхні сраки на запорах їздити не можуть, бо ж не свої платять, а державн. Ну, а держава багата.
показати весь коментар
05.02.2022 00:28 Відповісти
А судьи кто?... Трешак натуральный. Какая экономика выдержит столько ненасытных и бессовестных паразитов?
показати весь коментар
05.02.2022 08:08 Відповісти
На кой им столько транспорта?????????????????????????????????
показати весь коментар
05.02.2022 09:08 Відповісти
 
 