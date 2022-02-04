Машини з-під Верховного Суду не крали, - керівник апарату (оновлено). ФОТО
68 автомобілей були переміщені з-під будівлі Верховного Суду на виконання вимоги ДСНС. Їх переставили на іншу стоянку.
Про це керівник апарату Верховного Суду Ольга Булка повідомила в коментарі Цензор.НЕТ.
"Інформація, що розповсюджується у ФБ щодо нібито зникнення зі стоянки Верховного Суду 68 машин, не відповідає дійсності. Машини були переміщені планово на виконання вимоги ДСНС України на іншу стоянку Верховного Суду у зв’язку із їх пожежною небезпекою, а саме: закривали проїзд машин пожежної безпеки до будівель Верховного Суду. До переміщення кожна машина була опломбована", - розповіла вона.
У Верховному Суді також продемонстрували світлини автомобілів, припаркованих на іншій стоянці.
І наголосили, що сторінка у фейсбуці, на якій було опубліковано попереднє повідомлення про зникнення автомобілів, не є офіційною сторінкою Верховного Суду. За словами Булки, цю сторінку після реформи ВС створили на знак протесту судді, які не пройшли переатестацію, тож вона не є офіційним джерелом інформації.
Раніше в п’ятницю, 4 лютого на сторінці "Верховного Суду України" у фейсбуці з’явилося повідомлення про те, що з його території зникли 68 автомобілів. У повідомленні було зазначено, що Верховний Суд звернувся до Нацполіції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=vh8rX8nWDq0
Партії Слуга Народу - хана. Інформаційна бімба!
Про яку законність можна казати, що вища судова інстанція краде автомобілі, які їй не належать.
Машины угнали у Верховного Суда Украины, а пояснение даёт Верховный Суд без Украины, те существует два суда
их жеж как-то отгоняли? и никакая не поинтересовалась на основании чего , где взяли ключи, кто и куда отогнал?...
ой...это даже не цирк... это дурдом