24 154 39

Машины из-под Верховного Суда не угоняли, - руководитель аппарата (обновлено). ФОТО

Машины из-под Верховного Суда не угоняли, - руководитель аппарата (обновлено). ФОТО

68 автомобилей были перемещены из-под здания Верховного Суда на выполнение требования ГСЧС. Их переставили на другую стоянку.

Об этом руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка сообщила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Информация, распространяемая в ФБ относительно якобы исчезновения со стоянки Верховного Суда 68 машин, не соответствует действительности. Машины были перемещены планово на выполнение требования ГСЧС Украины на другую стоянку Верховного Суда в связи с их пожарной опасностью, а именно: закрывали проезд машин пожарной безопасности к зданию Верховного Суда. До перемещения каждая машина была опломбирована", - рассказала она.

В Верховном Суде также продемонстрировали фотографии автомобилей, припаркованных на другой стоянке.

И отметили, что страница в фейсбуке, на которой было опубликовано предыдущее уведомление об исчезновении автомобилей, не является официальной страницей Верховного Суда. По словам Булки, эту страницу после реформы ВС создали в знак протеста судьи, которые не прошли переаттестацию, и она не является официальным источником информации.

Машины из-под Верховного Суда не угоняли, - руководитель аппарата (обновлено) 01
Машины из-под Верховного Суда не угоняли, - руководитель аппарата (обновлено) 02
Машины из-под Верховного Суда не угоняли, - руководитель аппарата (обновлено) 03

Ранее в пятницу, 4 февраля, на странице Верховного Суда в фейсбуке появилось сообщение о том, что с его территории исчезли 68 автомобилей. В сообщении было отмечено, что Верховный Суд обратился в Нацполицию.

авто (4248) Верховный Суд (1105)
+29
Депутат Европарламента Виола фон Крамен: "Они там все наркоманы?"
04.02.2022 21:31 Ответить
04.02.2022 21:31 Ответить
+26
Это уже просто клоунада. Хотя что было до этого?
04.02.2022 21:20 Ответить
04.02.2022 21:20 Ответить
+21
Країна поступово перетворюється на 95-ий квартал.
04.02.2022 21:24 Ответить
04.02.2022 21:24 Ответить
Это уже просто клоунада. Хотя что было до этого?
04.02.2022 21:20 Ответить
04.02.2022 21:20 Ответить
О МЧС ники и тут отличились!
04.02.2022 21:22 Ответить
04.02.2022 21:22 Ответить
зеЛох обиделся - его посты в фб не кликают даже слуги урода))
https://www.youtube.com/watch?v=vh8rX8nWDq0
Партії Слуга Народу - хана. Інформаційна бімба!
04.02.2022 21:23 Ответить
04.02.2022 21:23 Ответить
Країна поступово перетворюється на 95-ий квартал.
04.02.2022 21:24 Ответить
04.02.2022 21:24 Ответить
04.02.2022 21:25 Ответить
04.02.2022 21:25 Ответить
04.02.2022 21:56 Ответить
04.02.2022 21:56 Ответить
ПРЕДСТАВИМ СЕБЕ ЧТО НЕ 68 АВТО А 68 ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРАМВАЕВ..для каждого судьи это где же столько места то набрать для стоянки рельсов стрелок бррр кишмар да и только....
04.02.2022 22:27 Ответить
04.02.2022 22:27 Ответить
Депутат Европарламента Виола фон Крамен: "Они там все наркоманы?"
04.02.2022 21:31 Ответить
04.02.2022 21:31 Ответить
Схоже - не всі. Є ще ідіоти. До того ж справжні. Клінічні.
04.02.2022 21:45 Ответить
04.02.2022 21:45 Ответить
Так я не поняв, хто лох?
04.02.2022 21:32 Ответить
04.02.2022 21:32 Ответить
Чим ще здивуете,тільки щоб прикольно було!
04.02.2022 21:32 Ответить
04.02.2022 21:32 Ответить
А, то просто судді виявилися героями парковки?))
04.02.2022 21:33 Ответить
04.02.2022 21:33 Ответить
Новий суд (Верховний Суд) вкрав у старого (Верховного Суду України) 68 авто, а тепер виправдовується, до він їх "перемістив".
Про яку законність можна казати, що вища судова інстанція краде автомобілі, які їй не належать.
04.02.2022 21:33 Ответить
04.02.2022 21:33 Ответить
Не завадило б і суддів переместити на нари з конфіскацією, в зв"язку з пожежною небезпекою. Достали хабарники і корупціонери.
04.02.2022 21:35 Ответить
04.02.2022 21:35 Ответить
Спам - если кому то что то не понравилось, и он считает свое мнение правильным а твое нет, даже если это не так. И срабатывает от одной жалобы, блин.
04.02.2022 21:56 Ответить
04.02.2022 21:56 Ответить
Без спама было бы лучше, настоящая интересная дискуссия, обмен мнениями. А так -детский сад блин, чуть шо не нравится - как обиженные детишечки спамят друг друга, смотреть противно. И вообще -спамить собеседника это слабость и отсутствие аргументов. Это всё равно как торговки на Привозе одна другой дули тычут как не поделя покупателя )))
04.02.2022 22:01 Ответить
04.02.2022 22:01 Ответить
Это был Трухин. Он наглядно доказывал как может безаварийно возить бабло на машинах и не попадать в аварии.
04.02.2022 21:47 Ответить
04.02.2022 21:47 Ответить
04.02.2022 21:47 Ответить
04.02.2022 21:47 Ответить
Просто взяли покататися.
04.02.2022 21:52 Ответить
04.02.2022 21:52 Ответить
не ну че... смешно... ржем
04.02.2022 21:52 Ответить
04.02.2022 21:52 Ответить
Просто очередная безграмотная информация издания

Машины угнали у Верховного Суда Украины, а пояснение даёт Верховный Суд без Украины, те существует два суда
04.02.2022 21:55 Ответить
04.02.2022 21:55 Ответить
А номера зачем сняли?
04.02.2022 21:57 Ответить
04.02.2022 21:57 Ответить
Патамуша секретно, шоб не вичислили "народних"
05.02.2022 00:31 Ответить
05.02.2022 00:31 Ответить
Хорошо , есть много стоянок(для отмазки).
04.02.2022 21:59 Ответить
04.02.2022 21:59 Ответить
Авто без номеров.
04.02.2022 21:59 Ответить
04.02.2022 21:59 Ответить
А сколько вообще машин у Верховного суда? Может больше, чем в ВСУ или чем во всех судах Украины вместе? А потом мы удивляемся, что власть не может найти бабки на повышение зарплаты медикам и на повышение минимальных пенсий или отбирает у пенсионеров на бесплатный проезд в городском транспорте. А при этом отдельные народные депутаты из Слуги народа возят в багажнике по 150 тыс. баксов для того, чтобы откупиться за ДТП по пьянке с 6-ю потерпевшими, а "верхняя" власть внаглую прикрывает это полгода.
04.02.2022 22:00 Ответить
04.02.2022 22:00 Ответить
Судді на Фольксвагенах )))
04.02.2022 22:00 Ответить
04.02.2022 22:00 Ответить
...теперь въехал - на фото территория, отжатая при овоще у Академии ЗСУ, и так и не возвращенная законному владельцу - МО
04.02.2022 22:09 Ответить
04.02.2022 22:09 Ответить
А может тренируются вдруг чего на польскую границу мчать---как танки загромыхают? Народ приучают---что мол мы тут, а нас уже и нету---потому, что мы уже там..... .
04.02.2022 22:21 Ответить
04.02.2022 22:21 Ответить
вот и ответ, почему мы до сих пор не в нато
04.02.2022 22:22 Ответить
04.02.2022 22:22 Ответить
Если бы это была неправильная парковка, то всем было бы пох.. , тут сработали четко. Клоунада продолжается!😁
04.02.2022 22:29 Ответить
04.02.2022 22:29 Ответить
нормально...???
их жеж как-то отгоняли? и никакая не поинтересовалась на основании чего , где взяли ключи, кто и куда отогнал?...
ой...это даже не цирк... это дурдом
04.02.2022 22:43 Ответить
04.02.2022 22:43 Ответить
Вот тоже интересно как их переганяли. На одной стоянке остались чистые пятна асфальта(без снега, а на второй - машины под снегом.
04.02.2022 23:05 Ответить
04.02.2022 23:05 Ответить
Жах, жодного "вітчизняного" жопорожця. А чому французькі чиновники іздять виключно на авто, вироблені у Франції, а німці у німеції, а американці в США? Українські чиновники особливі, їхні сраки на запорах їздити не можуть, бо ж не свої платять, а державн. Ну, а держава багата.
05.02.2022 00:28 Ответить
05.02.2022 00:28 Ответить
А судьи кто?... Трешак натуральный. Какая экономика выдержит столько ненасытных и бессовестных паразитов?
05.02.2022 08:08 Ответить
05.02.2022 08:08 Ответить
На кой им столько транспорта?????????????????????????????????
05.02.2022 09:08 Ответить
05.02.2022 09:08 Ответить
 
 