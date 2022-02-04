Машины из-под Верховного Суда не угоняли, - руководитель аппарата (обновлено). ФОТО

68 автомобилей были перемещены из-под здания Верховного Суда на выполнение требования ГСЧС. Их переставили на другую стоянку.

Об этом руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка сообщила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Информация, распространяемая в ФБ относительно якобы исчезновения со стоянки Верховного Суда 68 машин, не соответствует действительности. Машины были перемещены планово на выполнение требования ГСЧС Украины на другую стоянку Верховного Суда в связи с их пожарной опасностью, а именно: закрывали проезд машин пожарной безопасности к зданию Верховного Суда. До перемещения каждая машина была опломбирована", - рассказала она.

В Верховном Суде также продемонстрировали фотографии автомобилей, припаркованных на другой стоянке.

И отметили, что страница в фейсбуке, на которой было опубликовано предыдущее уведомление об исчезновении автомобилей, не является официальной страницей Верховного Суда. По словам Булки, эту страницу после реформы ВС создали в знак протеста судьи, которые не прошли переаттестацию, и она не является официальным источником информации.







Ранее в пятницу, 4 февраля, на странице Верховного Суда в фейсбуке появилось сообщение о том, что с его территории исчезли 68 автомобилей. В сообщении было отмечено, что Верховный Суд обратился в Нацполицию.