Машины из-под Верховного Суда не угоняли, - руководитель аппарата (обновлено). ФОТО
68 автомобилей были перемещены из-под здания Верховного Суда на выполнение требования ГСЧС. Их переставили на другую стоянку.
Об этом руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка сообщила в комментарии Цензор.НЕТ.
"Информация, распространяемая в ФБ относительно якобы исчезновения со стоянки Верховного Суда 68 машин, не соответствует действительности. Машины были перемещены планово на выполнение требования ГСЧС Украины на другую стоянку Верховного Суда в связи с их пожарной опасностью, а именно: закрывали проезд машин пожарной безопасности к зданию Верховного Суда. До перемещения каждая машина была опломбирована", - рассказала она.
В Верховном Суде также продемонстрировали фотографии автомобилей, припаркованных на другой стоянке.
И отметили, что страница в фейсбуке, на которой было опубликовано предыдущее уведомление об исчезновении автомобилей, не является официальной страницей Верховного Суда. По словам Булки, эту страницу после реформы ВС создали в знак протеста судьи, которые не прошли переаттестацию, и она не является официальным источником информации.
Ранее в пятницу, 4 февраля, на странице Верховного Суда в фейсбуке появилось сообщение о том, что с его территории исчезли 68 автомобилей. В сообщении было отмечено, что Верховный Суд обратился в Нацполицию.
Партії Слуга Народу - хана. Інформаційна бімба!
Про яку законність можна казати, що вища судова інстанція краде автомобілі, які їй не належать.
Машины угнали у Верховного Суда Украины, а пояснение даёт Верховный Суд без Украины, те существует два суда
их жеж как-то отгоняли? и никакая не поинтересовалась на основании чего , где взяли ключи, кто и куда отогнал?...
ой...это даже не цирк... это дурдом