У Криворізькій міськраді відбуваються обшуки за фактами розтрати майже 700 млн грн із бюджету, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО
Працівники ДБР проводять обшуки у Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті. Слідчі дії відбуваються у межах кримінального провадження щодо службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Зазначається, що слідчі ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним з градоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок. Через неналежне виконання своїх посадових обов’язків посадовцями міськради в інтересах бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів грн.
"Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію", - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.
