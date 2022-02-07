УКР
У Криворізькій міськраді відбуваються обшуки за фактами розтрати майже 700 млн грн із бюджету, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Працівники ДБР проводять обшуки у Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті. Слідчі дії відбуваються у межах кримінального провадження щодо службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що слідчі ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним з градоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок. Через неналежне виконання своїх посадових обов’язків посадовцями міськради в інтересах бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів грн.

"Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посадовців міськради Кривого Рогу підозрюють у розкраданні десятків мільярдів бюджетних коштів, - ДБР. ФОТОрепортаж

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

У Криворізькій міськраді відбуваються обшуки за фактами розтрати майже 700 млн грн із бюджету, - ДБР 01

У Криворізькій міськраді відбуваються обшуки за фактами розтрати майже 700 млн грн із бюджету, - ДБР 02

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

+7
Ви таки видели этого Юзика? Да ему по габаритам откат в тройном размере положен.
показати весь коментар
07.02.2022 09:55 Відповісти
+7
показати весь коментар
07.02.2022 09:59 Відповісти
+6
Кто посмел? какие обыски?! Юзик, друг самого преЗЕдента, немножко взял на хлеб насущный. Так он вернет. Потом. Если не будет хватать на самое необходимое.
показати весь коментар
07.02.2022 09:52 Відповісти
яка ганьба! і це батьківщина президента! ну нічого святого!
показати весь коментар
07.02.2022 09:49 Відповісти
"батьківщина" з великої пишеться у випадку застосування як синоніму назви країни, а в моєму варіанті - місце народження окремої особи - з маленької. в школу, петрику, спізнюєшся. а взагалі я все з маленької пишу, так-то.
показати весь коментар
07.02.2022 10:00 Відповісти
не ссорьтесь, девочки оно того не стоит
показати весь коментар
07.02.2022 10:07 Відповісти
так, блеать! чому це клятий москаль буде утримувати українців від щирого грамо-срачу?!
показати весь коментар
07.02.2022 10:28 Відповісти
История Украины показывает, что "родина президента" - это всегда дополнительный стимул для коррупции и воровства, т.к. "президент наш - порешаем, если что ..."
показати весь коментар
07.02.2022 09:55 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 09:59 Відповісти
и зачем ото льоху поросну постить...
показати весь коментар
07.02.2022 10:12 Відповісти
то не просто там якась Вам льоха...то криворога решалка від преЗЕдента)))
підкинули нам кнуряку - годуй цого за держкошт)))))
показати весь коментар
07.02.2022 10:55 Відповісти
Мабуть, вскрывшейся консерве окошелилось, бо накапали на АрселорМиттал и тех нипадецки потрясли.
показати весь коментар
07.02.2022 10:00 Відповісти
Кроме реанимированных ножек Буша начала 90-х пока ничего не нашли.
показати весь коментар
07.02.2022 10:01 Відповісти
та они ваще бутафорские )))) видите ни на одной тарелке их нет
и потом, как две "бушины ноги" разделить на 4 пустые тарелки??? ну не об колено ж их ламать?))
показати весь коментар
07.02.2022 10:58 Відповісти
Я фото увеличил- их там 4 шт. Ещё одна для Ленки вместо скумбрии по 8.
показати весь коментар
07.02.2022 13:08 Відповісти
ааа... так они богато ужинают)))) 4 - это уже празднично - как никак сыначка преЗЕдент))))
пардон прошу ))))
показати весь коментар
07.02.2022 13:11 Відповісти
Во как, все-таки ищут денюжки то, либо улики на воров.
А в штате Виктория, Австралия, из бюджета штата пропали 4 миллиарда долларов (вы прочли правильную цифру) и их никто нихр*на не ищет.
показати весь коментар
07.02.2022 10:02 Відповісти
Когда обыщите маму бывшего помощника сивковича,там неуплаты налогов на долгие годы отсидки,пора осудить помещицу.
показати весь коментар
07.02.2022 10:11 Відповісти
5 лет мало срока
показати весь коментар
07.02.2022 10:15 Відповісти
Зелені ні з ким не хочуть ділитися, тому їхнє гестапо ДБР і тисне на усіх незелених
показати весь коментар
07.02.2022 16:55 Відповісти
 
 