Зеленська в Києві, - "Квартал 95" опублікував ФОТО
Студія "Квартал 95" опублікувала фотографію, на якій перша леді Олена Зеленська бере участь в робочій зустрічі "Жіночого кварталу".
фото опубліковане в сторіс Студії "Квартал 95" в Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.
На фото - робоча зустріч "Жіночого Кварталу", однією з авторок якого є Олена Зеленська. На світлині також зображені автори "Жіночого Кварталу" Валерій Жидков, Олександр Пікалов, маркетинг-директорка Ніна Горбачова, генеральна продюсерка Ірина Пікалова, уточнює ТСН.
Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що його родина знаходиться завжди із ним, "завжди з Україною". "Моя дружина - не просто дружина, вона - перша леді, і повинна показувати своїм прикладом, як повинні вести себе сім’ї", - сказав Зеленський.
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Человек в футболке + кепка - прикид явно не для февраля.
Много воды на столе - по литру на человека. Для февраля это много, если они не с бадуна. Естественно было бы видеть чай и кофе для холодной поры года.
Голова клоунессы выглядит непропорционально меньше по сравнению с другими.
На календаре не видно вообще ничего.
Замылено специально, потому что даже паршивенький смартфон снимает лучше.