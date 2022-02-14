Зеленська в Києві, - "Квартал 95" опублікував ФОТО

Студія "Квартал 95" опублікувала фотографію, на якій перша леді Олена Зеленська бере участь в робочій зустрічі "Жіночого кварталу".

фото опубліковане в сторіс Студії "Квартал 95" в Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.

На фото - робоча зустріч "Жіночого Кварталу", однією з авторок якого є Олена Зеленська. На світлині також зображені автори "Жіночого Кварталу" Валерій Жидков, Олександр Пікалов, маркетинг-директорка Ніна Горбачова, генеральна продюсерка Ірина Пікалова, уточнює ТСН.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що його родина знаходиться завжди із ним, "завжди з Україною". "Моя дружина - не просто дружина, вона - перша леді, і повинна показувати своїм прикладом, як повинні вести себе сім’ї", - сказав Зеленський.