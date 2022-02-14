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Зеленская в Киеве, - "Квартал 95" опубликовал ФОТО

Студия "Квартал 95" опубликовала фотографию, на которой первая леди Елена Зеленская участвует в рабочей встрече "Женского квартала".

Фото опубликовано в сториз Студии "Квартал 95" в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

На фото - рабочая встреча "Женского Квартала", одним из авторов которого является Елена Зеленская. На фото также изображены авторы "Женского Квартала" Валерий Жидков, Александр Пикалов, маркетинг-директор Нина Горбачева, генеральная продюсерша Ирина Пикалова, уточняет ТСН.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что его семья находится всегда с ним, "всегда с Украиной". "Моя жена – не просто жена, она – первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи", - сказал Зеленский.

Зеленская в Киеве, - Квартал 95 опубликовал 01

Автор: 

Квартал-95 (223) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+89
Ми віримо клоунам
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14.02.2022 18:22
+70
дата на фото где?
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14.02.2022 18:22
+55
***... Це реклама кварталу, ще й на мові агресора. Хто ім штраф випише ?
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14.02.2022 18:29
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Спалили клоуни Зеленку ,нема її в Україні,бо могли б більш достовірне фото викласти,а не те де не можна перевірити ,коли воно було зняте.
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14.02.2022 19:38 Ответить
формуують бригаду артистів на передову? лєнка-піліміньотчіца на ліхом канє?
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14.02.2022 19:49 Ответить
Старое фото. И, даже если предположить, что квартал выехал всей шоблой, они бы не собрались так оперативно вместе))
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14.02.2022 19:52 Ответить
Щоб стати "леді" в Україні потрібно: 1) народитися на всесоюзному смітнику в найбруднішому регіоні України; 2) навчитися бити мужланів по рукам коли тебе лапають в підворітні; 3) вийти заміж за жидобільшовика; 4) змусити його красти багато. І вже тоді, одягнувши спідницю з клавішами гордо і зневажливо посилати усіх на фіг.
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14.02.2022 19:53 Ответить
зебіли, готуйте гроші, Президент і перша ледя вже скучили по вашим грошенятам!!!
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14.02.2022 19:57 Ответить
Несвежее фото + Фотошоп

Человек в футболке + кепка - прикид явно не для февраля.
Много воды на столе - по литру на человека. Для февраля это много, если они не с бадуна. Естественно было бы видеть чай и кофе для холодной поры года.
Голова клоунессы выглядит непропорционально меньше по сравнению с другими.
На календаре не видно вообще ничего.
Замылено специально, потому что даже паршивенький смартфон снимает лучше.
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14.02.2022 19:57 Ответить
Вода, чтобы скумбрию запивать. После неё сушит.
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14.02.2022 20:19 Ответить
Тут вона чи ні, кому вона нахрін нада,щоб звалить з країни достатньо години!
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14.02.2022 20:02 Ответить
Жидков живет в Мариуполе и отошел от квартала
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14.02.2022 20:14 Ответить
Одни жидковы
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14.02.2022 21:27 Ответить
Усохла Ленка - ручки и голова маленькие, как у карлика, в сравнении с другими, даже сидящими вплотную. Тяжка доля быть женой такого...?Или бездарный фотошоп?
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15.02.2022 00:06 Ответить
А чому на митинг не приходила в поддержку Украин
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15.02.2022 13:03 Ответить
Оце! Так в тім кварталі одні херої!!!!
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15.02.2022 14:43 Ответить
фото паливо что с календарем случилось!
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15.02.2022 15:17 Ответить
ХА-ХА. Увесь квартал повезли до Італії щоб зробити світлину.
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15.02.2022 16:18 Ответить
Фото нічого не доказує, а Пікалова з іншими малоросами з Кварталу можна на пів-дня і до Італії привезти заради піару.
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15.02.2022 18:38 Ответить
ПО барабану, где эта скумбрия по 8 гр. Что она сделала, чтоб считаться первой леди? Вышла замуж за ЗЕчма? Великое достижение. Это не делает из неё первую леди.
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15.02.2022 20:25 Ответить
Зеленська в Києві, - "Квартал 95" опублікував ФОТО Джерело:

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16.02.2022 10:50 Ответить
Перша бледи бере участь у кварталі? А в лікарню до поранених вона не хоче з'їздити? Нагадайте їй, що зараз війна.
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06.07.2022 22:33 Ответить
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