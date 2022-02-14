Зеленская в Киеве, - "Квартал 95" опубликовал ФОТО
Студия "Квартал 95" опубликовала фотографию, на которой первая леди Елена Зеленская участвует в рабочей встрече "Женского квартала".
Фото опубликовано в сториз Студии "Квартал 95" в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.
На фото - рабочая встреча "Женского Квартала", одним из авторов которого является Елена Зеленская. На фото также изображены авторы "Женского Квартала" Валерий Жидков, Александр Пикалов, маркетинг-директор Нина Горбачева, генеральная продюсерша Ирина Пикалова, уточняет ТСН.
Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что его семья находится всегда с ним, "всегда с Украиной". "Моя жена – не просто жена, она – первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи", - сказал Зеленский.
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Человек в футболке + кепка - прикид явно не для февраля.
Много воды на столе - по литру на человека. Для февраля это много, если они не с бадуна. Естественно было бы видеть чай и кофе для холодной поры года.
Голова клоунессы выглядит непропорционально меньше по сравнению с другими.
На календаре не видно вообще ничего.
Замылено специально, потому что даже паршивенький смартфон снимает лучше.