Зеленская в Киеве, - "Квартал 95" опубликовал ФОТО

Студия "Квартал 95" опубликовала фотографию, на которой первая леди Елена Зеленская участвует в рабочей встрече "Женского квартала".

Фото опубликовано в сториз Студии "Квартал 95" в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

На фото - рабочая встреча "Женского Квартала", одним из авторов которого является Елена Зеленская. На фото также изображены авторы "Женского Квартала" Валерий Жидков, Александр Пикалов, маркетинг-директор Нина Горбачева, генеральная продюсерша Ирина Пикалова, уточняет ТСН.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что его семья находится всегда с ним, "всегда с Украиной". "Моя жена – не просто жена, она – первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи", - сказал Зеленский.