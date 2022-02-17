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Померлого від ран українського воїна Сергія Іващенка поховали на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

17 лютого, у селі Преображенка Каховського району Херсонської області відбулася церемонія прощання з Сергієм Анатолійовичем Іващенком, військовослужбовцем 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який наприкінці грудня минулого року в районі Донецького аеропорта зазнав важкого кульового поранення, завданого російським снайпером. 13 лютого Сергій Іващенко помер у лікарні.

 Про це йдеться у матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Преображенці Скадовського району попрощались із бійцем окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" Сергієм Іващенком. Чоловік отримав смертельне поранення у зоні ООС наприкінці минулого року. Прощання із Сергієм Іващенком почалося у будинку культури Преображенки. Прийшли рідні, односельці, вчителі. З 13 років Сергій навчався у Новокиївській школі.

Його вчителька Любов Динер розповіла, що він був дуже спокійним, працьовитим.

"Він сам потребував любові до себе і всіх любив. Він у нашій школі якраз так і поводився. Дівчата його любили, товариським був, добрим. Жив із дідом і бабусею, завжди допомагав їм", - розказала Любов Динер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З воїном 56-ї МПБр Сергієм Іващенком, який у грудні зазнав важкого поранення від кулі російського снайпера і помер 13 лютого, попрощаються завтра на Херсонщині

Нерідний дідусь Сергія Дмитро Підбоський говорить, що той був слухняним хлопцем. Хотів вивчитись на тракториста. А потім почалась війна і Сергій пішов захищати Україну.

Поранення у легені від кулі ворожого снайпера Сергій Іващенко отримав наприкінці грудня у Пісках під час виконання інженерних робіт, розповів заступник командира окремого мотопіхотного батальйону "Сармат", старший лейтенант Віталій Зороляк. "Сергій Іващенко зарекомендував себе з дуже позитивної сторони, як патріотично налаштований військовослужбовець та хороший друг, побратим для всього особового складу військової частини", - говорить старший лейтенант Віталій Зороляк.

Прощатися із героєм прийшло майже все село. З будинку культури труну перенесли до храму. Майже 2 місяці після поранення за життя Сергія Іващенка боролися лікарі. Помер військовий 13-го лютого. Сергієві було 26 років.", - зазначається у повідомленні.

Померлого від ран українського воїна Сергія Іващенка поховали на Херсонщині 01
Померлого від ран українського воїна Сергія Іващенка поховали на Херсонщині 02
Померлого від ран українського воїна Сергія Іващенка поховали на Херсонщині 03

Автор: 

похорон (1284) смерть (6750) Ян Осока (1495) 56 окрема мотопіхотна бригада (53) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+36
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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17.02.2022 21:42
+31
Вічна пам'ять Герою!
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17.02.2022 21:52
+17
R.I.P. солдату !
Слава Герою !

Особливо болить, коли гинуть молоді.
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17.02.2022 22:04
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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17.02.2022 21:42 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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17.02.2022 21:52 Відповісти
Вічна пам`ять... кожен раз коли з`являється стаття про того чи іншого нашого Захисника, який або отримав рани вбо загинув - аж сльози навертаються - хороші люди уходять а погань залишається.... Вічна пам`ять солдате... прийде час за кожного з Вас боржок візьмемо....
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17.02.2022 22:10 Відповісти
R.I.P. солдату !
Слава Герою !

Особливо болить, коли гинуть молоді.
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17.02.2022 22:04 Відповісти
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17.02.2022 22:08 Відповісти
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17.02.2022 22:19 Відповісти
Покойся з миром ,хлопче...
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17.02.2022 22:26 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
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18.02.2022 10:16 Відповісти
Слава Герою ! Дякую наш ЗАХИСНИК !!! Співчуття, доземний уклін рідним
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18.02.2022 10:51 Відповісти
Покойся з миром, Українець. Пам'ятаємо усіх!
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18.02.2022 11:36 Відповісти
 
 