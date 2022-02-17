Померлого від ран українського воїна Сергія Іващенка поховали на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

17 лютого, у селі Преображенка Каховського району Херсонської області відбулася церемонія прощання з Сергієм Анатолійовичем Іващенком, військовослужбовцем 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який наприкінці грудня минулого року в районі Донецького аеропорта зазнав важкого кульового поранення, завданого російським снайпером. 13 лютого Сергій Іващенко помер у лікарні.

Про це йдеться у матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Преображенці Скадовського району попрощались із бійцем окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" Сергієм Іващенком. Чоловік отримав смертельне поранення у зоні ООС наприкінці минулого року. Прощання із Сергієм Іващенком почалося у будинку культури Преображенки. Прийшли рідні, односельці, вчителі. З 13 років Сергій навчався у Новокиївській школі.

Його вчителька Любов Динер розповіла, що він був дуже спокійним, працьовитим.

"Він сам потребував любові до себе і всіх любив. Він у нашій школі якраз так і поводився. Дівчата його любили, товариським був, добрим. Жив із дідом і бабусею, завжди допомагав їм", - розказала Любов Динер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З воїном 56-ї МПБр Сергієм Іващенком, який у грудні зазнав важкого поранення від кулі російського снайпера і помер 13 лютого, попрощаються завтра на Херсонщині

Нерідний дідусь Сергія Дмитро Підбоський говорить, що той був слухняним хлопцем. Хотів вивчитись на тракториста. А потім почалась війна і Сергій пішов захищати Україну.

Поранення у легені від кулі ворожого снайпера Сергій Іващенко отримав наприкінці грудня у Пісках під час виконання інженерних робіт, розповів заступник командира окремого мотопіхотного батальйону "Сармат", старший лейтенант Віталій Зороляк. "Сергій Іващенко зарекомендував себе з дуже позитивної сторони, як патріотично налаштований військовослужбовець та хороший друг, побратим для всього особового складу військової частини", - говорить старший лейтенант Віталій Зороляк.

Прощатися із героєм прийшло майже все село. З будинку культури труну перенесли до храму. Майже 2 місяці після поранення за життя Сергія Іващенка боролися лікарі. Помер військовий 13-го лютого. Сергієві було 26 років.", - зазначається у повідомленні.





