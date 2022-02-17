Зеленський опублікував фото з Донбасу з котом. ФОТО

Світлина опублікована в Instagram глави держави.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку президента у соціальній мережі.

"Приїжджаючи до наших військових, щоразу переконуюся, що вони - справжні герої з добрими й щирими серцями. А найголовніше - готові захищати Україну", - написав Зеленський.