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Зеленський опублікував фото з Донбасу з котом. ФОТО

Зеленський опублікував фото з Донбасу з котом. ФОТО

Світлина опублікована в Instagram глави держави.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку президента у соціальній мережі.

"Приїжджаючи до наших військових, щоразу переконуюся, що вони - справжні герої з добрими й щирими серцями. А найголовніше - готові захищати Україну", - написав Зеленський.

Зеленський опублікував фото з Донбасу з котом 01

Автор: 

тварини (463) Зеленський Володимир (23829) кіт (21)


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Топ коментарі
+46
Оно и кота боится!
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17.02.2022 22:43
+37
Охрана бубочки обрила. Искали взрывчатку, что бы бубочку не подорвал.
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17.02.2022 22:44
+35
Придурок.....
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17.02.2022 22:43
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и что как там вовка нам денжное повысил в разы мля ух а сколько техники получили своей оплоты в масле голосовавшие зап зен носят нано форму дубок 95 й кварталь и каска башка кошевого стальная модель 68й год обувь бабутены юзик фирма кирза высший класс по цене лова
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17.02.2022 23:02 Відповісти
Те кто воевали и реально топили за зе, сейчас притихли. И когда им напоминают, то ненависти явно не меньше чем к кацам. Отака херня. Но признать ошибку не могут. Хотя и не надо наверно им напоминать, оно реально чревато им суицидом, ведь проблему невозможно исправить никак от слова совсем.
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17.02.2022 23:06 Відповісти
я это и так вижу уже даже наклейки зе которые на свои авто налепили снять хотят но нач мех заставлять их обновлять дабы видели кто за бидосю голосовал и пусть свой выбор гордо несут на своих авто
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17.02.2022 23:11 Відповісти
так держать.
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17.02.2022 23:16 Відповісти
что поделать но мы так и не узнали какие 3 паскуды голосовали за ОПЗЖ
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17.02.2022 23:20 Відповісти
Ничего, и за них уже не будут, бо зажописты и без боя разбежались.
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17.02.2022 23:22 Відповісти
Видатний фізик Нільс Бор з цього приводу промовляв - "є речи у цьому всесвіті настільки важливі, що ми змушені з них жартувати". Українська інтелігенція підтримує Збройні сили України усіма наявними ресурсами.
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17.02.2022 23:44 Відповісти
Такая же ситуация и среди пеньтюхов-пенсов. Главное , шо за него уже не будут голосовать.
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17.02.2022 23:15 Відповісти
Я пенс, але не пентюх i за зелю не голосував. Мiй презедент П.О. Порошенко
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18.02.2022 15:32 Відповісти
Котику, тримайся, после встречи с бедосиком. Держу за тебе пальцы скрестив.
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17.02.2022 23:00 Відповісти
здається кіт сикнув на бубочку, бо хвіст підняв
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18.02.2022 08:41 Відповісти
Единственное достижение клоуна за три года --фотка с умным животным
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17.02.2022 23:02 Відповісти
которое его даже не заметило )))
зато видно брезгливое выражение преЗЕнелоха
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18.02.2022 10:04 Відповісти
Киці - зірки Інтернету!

Янелох у відчаю, тому лише фоточкі з котиками можуть врятувати його рейтинг.
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17.02.2022 23:03 Відповісти
А Порошенко з Турчиновим фотографувалися на фоні бойової техніки що йшла у війська або проходила випробування! Різницю відчуваєте?
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18.02.2022 07:37 Відповісти
хто йому шнурівки так зав'язав, мама Рімма?
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18.02.2022 08:43 Відповісти
А что у него за ТОПИК???
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17.02.2022 23:05 Відповісти
броне лифчик ну хоть не как Хома надел поверх куртки броне задом на перд
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17.02.2022 23:15 Відповісти
Якийсь не по розміру-не закриває основний інструмент... чим гратиме, як щось...
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18.02.2022 07:19 Відповісти
у кота весь бок спален... что ж вы там на востоке животину мучаете??!
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17.02.2022 23:08 Відповісти
Кот горел после обстрела, выстригли сгоревшую шерсть. Люди там живут в тех же реалиях.
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17.02.2022 23:12 Відповісти
😒
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18.02.2022 15:34 Відповісти
клоун є клоун...
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17.02.2022 23:09 Відповісти
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17.02.2022 23:18 Відповісти


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18.02.2022 01:25 Відповісти
Збережу і собі.
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18.02.2022 09:35 Відповісти
Навіть лишайна кицька не помітила Найвеличнішого і пройшла мимо.
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17.02.2022 23:23 Відповісти
Не, заметила, бо перешла ему дорогу.
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17.02.2022 23:35 Відповісти
Тому він і стоїть ошелешений. Як так? Я ж президент і така неповага.
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17.02.2022 23:39 Відповісти
Да , зебик не на шутку потерялся - знамение не в его пользу... АШО ДЕЛАТЬ...
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17.02.2022 23:55 Відповісти
Как-то недобро он смотрит. Страшно за котика.
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17.02.2022 23:24 Відповісти
Наоборот, котик с.яв на нього, бо перейшов дорогу, трында зебику.
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17.02.2022 23:57 Відповісти
опять наркотиками накормили
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18.02.2022 02:17 Відповісти
и тут воно косплеит
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17.02.2022 23:26 Відповісти
Позорище півшостого президента. Можливо, хтось з цього зробить мем. Бойовий кіт, що обсцикає нєдуразімєніє, пробравшись в сєкрєтную шахту наблюдєдія на "пєрєдовіх позіціях" Україньського Бахмута.
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17.02.2022 23:26 Відповісти
В найкретичніший момент державу веде клоун, від того як все закінчиться зміниться світ
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17.02.2022 23:29 Відповісти
Дурне, навіть кота на руки взяти не додумалося, таке враження що він ще і котів боїться
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17.02.2022 23:35 Відповісти
А таки боїться...може алергія?
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18.02.2022 07:20 Відповісти
В нього єдина алергія - алергія на все Українське
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18.02.2022 14:52 Відповісти
А раптом це кіт Порошенка заблукав...
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18.02.2022 09:12 Відповісти
навіщо було публікувати фотки з котиками. це ж недоречно просто край. Там кров лл'ється справжня, а Зе і ко трагедію перетворюють на піар шоу.
Дуже негарний вчинок піарщиків. З цього буде лише зло. І знущання над гарантом.
Ще раз повторюю питання. Як Зе працювало в коміках? якщо не сече фішку навіть в таких простих речах! Хто писав всі ті шикарні тексти ?
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17.02.2022 23:49 Відповісти
а оно все видосики снимает
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18.02.2022 00:23 Відповісти
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18.02.2022 00:24 Відповісти
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18.02.2022 10:12 Відповісти
Good здрасьте night! Какой language ты писать это? Если russian, то кит whale морской скот сухого земля don't walk!
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18.02.2022 00:45 Відповісти
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18.02.2022 08:54 Відповісти
Спокійно! Все під контролем! Перед допуском кота до тіла Найвеличнішого тварина була кастрована.
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18.02.2022 00:49 Відповісти
Зелена тварина чи котик?
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18.02.2022 01:03 Відповісти
Краще Зе каструвати, а у такого сміливого кота повинні бути нащадки
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18.02.2022 14:53 Відповісти
Два відео із котиками, але без Зеленського.
Найромантичніше молоде подружжя у світі 😻😻

https://youtu.be/bqCrA_xS9ds Cat Couple Having Romantic Movie Night
https://youtu.be/C8rnjHRMvjc Most Romantic Cat Couple You'll Ever See

Увага! Тут потрібен професійний японський міміметр - китайські моделі можуть вибухнути!
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18.02.2022 01:03 Відповісти
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18.02.2022 01:24 Відповісти
А ми всі презіденти, забув, чи що?
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18.02.2022 07:22 Відповісти
То все зєльоний популізм.
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18.02.2022 09:10 Відповісти
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18.02.2022 09:41 Відповісти
какая зрадааа.
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18.02.2022 01:30 Відповісти
не ґолоси - speaker off.
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18.02.2022 04:36 Відповісти
а ты погромче голоси-петросянствуй.
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18.02.2022 07:31 Відповісти
Шо опять не так? Нормальная фотка.
Под любой новостью один и тот же срач.
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18.02.2022 06:01 Відповісти
Байден срочно летит в Вашингтон из-за обострения ситуации, а тупой дегенерат коломойского - зе, фоткается с котом. Кого вы **** навыбирали 2.5года назад?!
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18.02.2022 06:10 Відповісти
Кіт виглядає як президент, а зелений ********** виглядає як шмаркля...ФУУУУУУ
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18.02.2022 06:19 Відповісти
Бонапарт и Мурзик
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18.02.2022 06:40 Відповісти
галантерейщик и кот )))
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18.02.2022 10:13 Відповісти
Найвелычнишый лидор, хехе
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18.02.2022 06:44 Відповісти
Котіка побачив, су....а.... Скупчення російських військ не бачить, загрози не бачить, обстрілів не бачить....а котіка побачив ...
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18.02.2022 06:48 Відповісти
Якось негарно він на кішку подивився.
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18.02.2022 08:34 Відповісти
Какая брезгливая мина на морде лица! Участник Боевых Действий, УКРАИНСКИЙ КОТЭ, с обожженным боком, выглядит внушительнее и героичнее, чем НЕКТО в полном боевом облачении! И кажется, найвеличніший завидует Коту. Будь жив, Котик!!!
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18.02.2022 09:11 Відповісти
Какое же оно ущербное, это хриплое создание рядом с котом!...

ЛИЦО УКРАИНЫ ...
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18.02.2022 09:44 Відповісти
какой же π..рас наше зе-несчастье! а фото с похорон воина а Херсонщине оно почему не запостило?!
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18.02.2022 11:03 Відповісти
Главком (перший знизу) проводить перевірку.
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18.02.2022 13:09 Відповісти
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