Зеленський опублікував фото з Донбасу з котом. ФОТО
Світлина опублікована в Instagram глави держави.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку президента у соціальній мережі.
"Приїжджаючи до наших військових, щоразу переконуюся, що вони - справжні герої з добрими й щирими серцями. А найголовніше - готові захищати Україну", - написав Зеленський.
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+46 Старый зольдат
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зато видно брезгливое выражение преЗЕнелоха
Янелох у відчаю, тому лише фоточкі з котиками можуть врятувати його рейтинг.
Дуже негарний вчинок піарщиків. З цього буде лише зло. І знущання над гарантом.
Ще раз повторюю питання. Як Зе працювало в коміках? якщо не сече фішку навіть в таких простих речах! Хто писав всі ті шикарні тексти ?
Найромантичніше молоде подружжя у світі 😻😻
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Увага! Тут потрібен професійний японський міміметр - китайські моделі можуть вибухнути!
Под любой новостью один и тот же срач.
ЛИЦО УКРАИНЫ ...