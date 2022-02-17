Зеленский опубликовал фото из Донбасса с котом. ФОТО
Фотография опубликована в Instagram главы государства.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу президента в социальной сети.
"Приезжая к нашим военным, каждый раз убеждаюсь, что они – настоящие герои с добрыми и искренними сердцами. А самое главное – готовы защищать Украину", – написал Зеленский.
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зато видно брезгливое выражение преЗЕнелоха
Янелох у відчаю, тому лише фоточкі з котиками можуть врятувати його рейтинг.
Дуже негарний вчинок піарщиків. З цього буде лише зло. І знущання над гарантом.
Ще раз повторюю питання. Як Зе працювало в коміках? якщо не сече фішку навіть в таких простих речах! Хто писав всі ті шикарні тексти ?
Найромантичніше молоде подружжя у світі 😻😻
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Увага! Тут потрібен професійний японський міміметр - китайські моделі можуть вибухнути!
Под любой новостью один и тот же срач.
ЛИЦО УКРАИНЫ ...