Зеленский опубликовал фото из Донбасса с котом. ФОТО

Фотография опубликована в Instagram главы государства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу президента в социальной сети.

"Приезжая к нашим военным, каждый раз убеждаюсь, что они – настоящие герои с добрыми и искренними сердцами. А самое главное – готовы защищать Украину", – написал Зеленский.