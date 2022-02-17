Російські пропагандисти в ударі: брешуть про обстріл дитсадка, - блогер NecroMancer. ФОТО

Російська пропаганда висуває найнеймовірніші версії, щоб перекинути на українців відповідальність за обстріл дитячого садочка у Станиці Луганській.

Підбірку брехні пропагандистів РФ публікує у фейсбуці блогер з ніком NecroMancer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, вони намагаються покласти відповідальність за обстріл на українські сили.

Або запевнити, що фото обстрілів - не справжні.

Намагаються довести, що обстріл нібито вели з заходу.

Хоча насправді зрозуміло, що снаряд прилетів зі сходу.