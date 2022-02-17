Російські пропагандисти в ударі: брешуть про обстріл дитсадка, - блогер NecroMancer. ФОТО
Російська пропаганда висуває найнеймовірніші версії, щоб перекинути на українців відповідальність за обстріл дитячого садочка у Станиці Луганській.
Підбірку брехні пропагандистів РФ публікує у фейсбуці блогер з ніком NecroMancer, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, вони намагаються покласти відповідальність за обстріл на українські сили.
Або запевнити, що фото обстрілів - не справжні.
Намагаються довести, що обстріл нібито вели з заходу.
Хоча насправді зрозуміло, що снаряд прилетів зі сходу.
Топ коментарі
+34 olele
показати весь коментар17.02.2022 23:22
+25 Petrov Viktor
показати весь коментар17.02.2022 23:22
+18 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар17.02.2022 23:24
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есть рашка, билорашка, абхазия, осетия, приднестровье, ЛНР, ДНР - все республики-сестры в сборе !
уря СССР-3, маэстро, врубите гимн Михалкова, туш, аплодисменты, переходящие в овации !
Но вот Украина от своего суверенитета отказываться не собирается. Будем со стороны на тот цирк смотреть.
Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
- риск полномасштабного вторжения не уменьшается, но и риск усиления напряжения на линии разграничения как раз то - увеличивается. Собственно, что мы сейчас и наблюдаем. А что дальше !?
при ЗЕ-биле решили вообще не напрягаться
русскихкацапов - зоологическо-психиатрическое стремление навязать любой ценой, кровью, страданиями и разрушениями, всем вокруг любовь к своей нации и истории - это неверная установка и поэтому вас ненавидит весь Мир !!!
с территории ,,днр-лнр,, по территории донецкой области украины некому стрелять, кроме носителей паспортов рф, граждан рф...а они способны на любую подлость, для них это территория противника и они сюда перенесли боевые действия...
ответ простой и очевидный:
-это, ты
похоже, не жилец...