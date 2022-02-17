Імовірний сектор, з якого обстріляли Станицю Луганську. КАРТА від блогера
Блогер NecroMancer публікує карти сектору, з якого, імовірно, було здійснено обстріл Станиці Луганської.
Карти опубліковано у його твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Станиця Луганська: імовірний сектор, з якого вели обстріл", - підписав він зображення.
#СтаницаЛуганская: вероятный сектор, из которого велся обстрел от @rexiro3 (слева) и @EliotHiggins (2 скрина) pic.twitter.com/x3cRRTrqsh— Necro Mancer (@666_mancer) February 17, 2022
Топ коментарі
+26 olele
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+25 olele
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+16 Власов Сергей #321358
показати весь коментар17.02.2022 23:37
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@UA_BY_oleg
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https://twitter.com/UA_BY_oleg/status/1494414916475830276 27 мин
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https://twitter.com/GranitnaBryla @GranitnaBryla
Командующий только что на 1+1 - "обстріли не загрожують життю"!!!! Пусть херачат??? А ранение сегодня откуда взялись? И в ВСУ и гражданские?
@zorenfaktus
Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
І на стільки дурні, що не перевірите, що всі КПВВ зараз закриті.
https://mobile.twitter.com/GreyWraith/status/1494411656985812994 42 мин
О, тепер є на кого подавати позови за численні злочини СРСР.
Итак, что имеем.
1. н.п. Кондрашовку Новую, в которой есть ясли-сад №21 по ул.Деповская.
2. Перпендикулярное попадание в стену.
3. Заявленную дальность от обезьян про ближайшее удаление 8 км.
А теперь проводим прямую линию по ул.Деповской… От ****, а она ну прям перпендикулярна садику и своей прямой позволяет чётко прорисовывать прямую, которая… Которая выползает на Христово. Рядом есть турбаза (р-н оз. Перерва). Что бывает у обезьян на турбазах, давно известно.
Казалось бы ну и что. А дело в том что, Высота над уровнем моря той турбазы - 125 м, , ясли по ул. Деповская - 40 м.
В итоге имеем превышение в 85 м.
Боковой рельеф местности, рисовать было лень. Но с учётом настильной траектории и такому превышению, вполне возможно, что влупили из МТ-12 «Рапира».
Вот и 8 км всплывают. И не надо никаких ПТУР и миномётов))) Про плотную застройку, можно не упоминать. Для начала, надо понимать стандартную траекторию полёта снаряда.
Да Вы прямо красавчик.
Я не буду рассказывать что такое угол укрытия, да? Вам это знакомо?
А высоту деревьев, ну прям никто не считает. И расстояние между ними.
Вы карту уж тогда изучите. Если знаете, как это делается.
Что не понравилось? Дальность?
Так я специально упомянул 8 км. Именно эту цифирь, упомянули пропагандоны с той стороны.
А копипастить, это откуда Вы взяли?
Так что, учите матчасть.
1. Разница углов из указанной мной точки всего в несколько градусов
А ну ка расскажите, какое отклонение будет в 1,5 градуса на дальностях в 1 км, 4,5 км и 8 км.
Всем интересно. Особенно про "несколько градусов")))) Как по дальности, так и по направлению.
2. И при чём тут перепад высот если могли в том числе палить из миномёта, оружия предназначенного для облёта загораживающих препятствий - рельефа, деревьев, гор, и прочего.
Отверстие в стене ТОЧНО МИНОМЁТНОЕ ПОПАДАНИЕ ))))
Та да)))
3. Вы не писали про превышения.
Да, не писали. Вам рассказали и напомнили.
4. Рассказывать про "чукчу писателя", можно. Это, когда Вы будете стоять перед зеркалом у себя дома. Мне бесполезно. У меня специальное образование, по вышеназванной специфике.
Учите матчасть.
2.Посмотри для начала мину 120 мм, для миномёта типа "Сани" как она выглядит.
3.У специальное образование - волать и спорить про то, о чём оппонент не писал вообще, например "превышение" чего то там.
Ану давай иксПерд, расскажи ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ДЕДУКТИВНАЯ АНАЛИТИКА НА КАРТЕ)))
Давай, дурачок изложи свою версию дедуктивности на карте.
И особенно АБСТРАКТНОГО МЫШЛЕНИЯ, при ЯВНОМ поражении ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЫ.
А ведь, все читают. И делают выводы)))