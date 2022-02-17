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Імовірний сектор, з якого обстріляли Станицю Луганську. КАРТА від блогера

Блогер NecroMancer публікує карти сектору, з якого, імовірно, було здійснено обстріл Станиці Луганської.

Карти опубліковано у його твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станиця Луганська: імовірний сектор, з якого вели обстріл", - підписав він зображення.

Імовірний сектор, з якого обстріляли Станицю Луганську 01
Імовірний сектор, з якого обстріляли Станицю Луганську 02
Імовірний сектор, з якого обстріляли Станицю Луганську 03

#СтаницаЛуганская: вероятный сектор, из которого велся обстрел от @rexiro3 (слева) и @EliotHiggins (2 скрина) pic.twitter.com/x3cRRTrqsh

— Necro Mancer (@666_mancer) February 17, 2022

Автор: 

дитячий садок (362) обстріл (28472) Донбас (22356) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+26
Zoren Facktus


@zorenfaktus





Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
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17.02.2022 23:26
+25
Alex Pavloshchuk@GreyWraith

https://mobile.twitter.com/GreyWraith/status/1494411656985812994 42 мин





О, тепер є на кого подавати позови за численні злочини СРСР.
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17.02.2022 23:24
+16
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17.02.2022 23:37
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Олег


@UA_BY_oleg

·
https://twitter.com/UA_BY_oleg/status/1494414916475830276 27 мин



В ответ
https://twitter.com/GranitnaBryla @GranitnaBryla

Командующий только что на 1+1 - "обстріли не загрожують життю"!!!! Пусть херачат??? А ранение сегодня откуда взялись? И в ВСУ и гражданские?



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17.02.2022 23:22 Відповісти
Zoren Facktus


@zorenfaktus





Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
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17.02.2022 23:26 Відповісти
які в нього яйкі в ного там памперси
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17.02.2022 23:39 Відповісти
Щось ви цю лажу з рошенівської методички скрізь фігачите.
І на стільки дурні, що не перевірите, що всі КПВВ зараз закриті.
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18.02.2022 01:08 Відповісти
Т.е. они нам - обстрелы и жертвы, а мы в ответ - закрытие КПВВ? Это "адекватный ответ"? И для этого надо "иметь яйца"? Ню, ню ...
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18.02.2022 10:35 Відповісти
Отчасти, так говорят, чтобы успокоить. Любая паника - это искра. Так что, не перекручивайте слова.
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17.02.2022 23:56 Відповісти
зеУБЛЮДКИ СОВСЕМ ****… , как и путлер ! ВОЙНА -это МИР , БЕЛОЕ - это ЧЁРНОЕ ! Пособники террористов , прикрывают своего кумира *****
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18.02.2022 01:12 Відповісти
дурні касапи всралися але роблять вигляд що несмердить
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17.02.2022 23:22 Відповісти
Alex Pavloshchuk@GreyWraith

https://mobile.twitter.com/GreyWraith/status/1494411656985812994 42 мин





О, тепер є на кого подавати позови за численні злочини СРСР.
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17.02.2022 23:24 Відповісти
враховуючи, що СССР - це всього на всього союз (яким він мав бути), то в чому проблема, якщо республіки хочуть його покинути, ну як той Брексіт
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17.02.2022 23:41 Відповісти
Очень интересно...но них@я не понятно
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17.02.2022 23:31 Відповісти
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17.02.2022 23:37 Відповісти
у нас вместо разведки блогеры
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17.02.2022 23:38 Відповісти
на досвіді MH17 - блогери це сила, стільки інфи в доступі, як ніколи, і всіляких прог... часи міняються
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17.02.2022 23:43 Відповісти
любителі більш вмотивовані ніж професіонали
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17.02.2022 23:44 Відповісти
Блогер сам не понимает что несёт. Фасад здания, в который попал снаряд (два окна правее крытого подъезда), смотрит на северо-запад, а не на юго-восток, как на его картинке.Следовательно сектор обстрела находился в 4,5 километрах к северо-западу от здания, в районе оккупированного мыса реки Северский Донец, по которой проходит линия разграничения. Расстояние вполне досягаемое и кучное для миномёта, плюс направление полёта мин с запада, как и нужно для брехни Скабеевой.
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18.02.2022 00:32 Відповісти
Ума хватило поднять топокарты.
Итак, что имеем.
1. н.п. Кондрашовку Новую, в которой есть ясли-сад №21 по ул.Деповская.
2. Перпендикулярное попадание в стену.
3. Заявленную дальность от обезьян про ближайшее удаление 8 км.
А теперь проводим прямую линию по ул.Деповской… От ****, а она ну прям перпендикулярна садику и своей прямой позволяет чётко прорисовывать прямую, которая… Которая выползает на Христово. Рядом есть турбаза (р-н оз. Перерва). Что бывает у обезьян на турбазах, давно известно.
Казалось бы ну и что. А дело в том что, Высота над уровнем моря той турбазы - 125 м, , ясли по ул. Деповская - 40 м.
В итоге имеем превышение в 85 м.
Боковой рельеф местности, рисовать было лень. Но с учётом настильной траектории и такому превышению, вполне возможно, что влупили из МТ-12 «Рапира».
Вот и 8 км всплывают. И не надо никаких ПТУР и миномётов))) Про плотную застройку, можно не упоминать. Для начала, надо понимать стандартную траекторию полёта снаряда.
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18.02.2022 01:48 Відповісти
прежде чем копипастить ересь, посмотри на карту, там есть мыс оккупированного берега реки Северский Донец, который в два раза ближе чем район озера Перерва, расстояние от мыса до садика - 4,5 км. Векторное направление стрельбы то же самое.
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18.02.2022 09:20 Відповісти
И мыс есть)))
Да Вы прямо красавчик.
Я не буду рассказывать что такое угол укрытия, да? Вам это знакомо?
А высоту деревьев, ну прям никто не считает. И расстояние между ними.
Вы карту уж тогда изучите. Если знаете, как это делается.
Что не понравилось? Дальность?
Так я специально упомянул 8 км. Именно эту цифирь, упомянули пропагандоны с той стороны.

А копипастить, это откуда Вы взяли?
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18.02.2022 09:39 Відповісти
И да. Там никакого превышения)))
Так что, учите матчасть.
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18.02.2022 09:43 Відповісти
Чукча не читатель? Я не писал за "превышения".
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18.02.2022 10:03 Відповісти
разница углов из указанной мной точки всего в несколько градусов, так что хватит кривляться.И при чём тут перепад высот если могли в том числе палить из миномёта, оружия предназначенного для облёта загораживающих препятствий - рельефа, деревьев, гор, и прочего.
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18.02.2022 10:01 Відповісти
Да-да. Все тупые)))
1. Разница углов из указанной мной точки всего в несколько градусов
А ну ка расскажите, какое отклонение будет в 1,5 градуса на дальностях в 1 км, 4,5 км и 8 км.
Всем интересно. Особенно про "несколько градусов")))) Как по дальности, так и по направлению.
2. И при чём тут перепад высот если могли в том числе палить из миномёта, оружия предназначенного для облёта загораживающих препятствий - рельефа, деревьев, гор, и прочего.
Отверстие в стене ТОЧНО МИНОМЁТНОЕ ПОПАДАНИЕ ))))
Та да)))
3. Вы не писали про превышения.
Да, не писали. Вам рассказали и напомнили.
4. Рассказывать про "чукчу писателя", можно. Это, когда Вы будете стоять перед зеркалом у себя дома. Мне бесполезно. У меня специальное образование, по вышеназванной специфике.
Учите матчасть.
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18.02.2022 10:45 Відповісти
1. неважно какое будет отклонение, речь идёт о градусе угла обстрела, который отличается незначительно.Это всё равно если я попрошу тебя "а ну расскажите все теоремы Пифагора" - типа съехать на шнурках с темы.
2.Посмотри для начала мину 120 мм, для миномёта типа "Сани" как она выглядит.
3.У специальное образование - волать и спорить про то, о чём оппонент не писал вообще, например "превышение" чего то там.
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18.02.2022 12:51 Відповісти
СВАКУ. Достаточно?
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18.02.2022 13:23 Відповісти
достаточно того, что у тебя не развито абстрактное мышление, дедуктивную аналитику по карте ты составить не в состоянии. Прапор из тебя бы получился, но комчасти - нет.
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18.02.2022 13:53 Відповісти
О! Как интересно)))
Ану давай иксПерд, расскажи ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ДЕДУКТИВНАЯ АНАЛИТИКА НА КАРТЕ)))
Давай, дурачок изложи свою версию дедуктивности на карте.
И особенно АБСТРАКТНОГО МЫШЛЕНИЯ, при ЯВНОМ поражении ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЫ.
А ведь, все читают. И делают выводы)))
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18.02.2022 14:52 Відповісти
Тебя в гугле забанили, шампиньон в маминой кохте?Извини, я бесплатных уроков не даю.
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18.02.2022 15:53 Відповісти
так точно куда надо попасть с такой дальности - или наводчик где то рядом сидел или дрон висел...
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18.02.2022 05:14 Відповісти
Просто долбанули на "авось".
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18.02.2022 08:58 Відповісти
на авось можно один раз влупить - а там воронка еще одна перед садиком ,значит 100пудов корректировали !
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18.02.2022 10:13 Відповісти
с какой дальности? Там до сепаров 4,5 км в почти перпендикуляре от фасада садика.
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18.02.2022 09:22 Відповісти
ГДЕ БАЙРАКТАРЫ?
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18.02.2022 08:14 Відповісти
 
 