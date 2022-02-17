Імовірний сектор, з якого обстріляли Станицю Луганську. КАРТА від блогера

Блогер NecroMancer публікує карти сектору, з якого, імовірно, було здійснено обстріл Станиці Луганської.

Карти опубліковано у його твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станиця Луганська: імовірний сектор, з якого вели обстріл", - підписав він зображення.

#СтаницаЛуганская: вероятный сектор, из которого велся обстрел от @rexiro3 (слева) и @EliotHiggins (2 скрина) pic.twitter.com/x3cRRTrqsh