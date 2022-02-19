Наслідки вчорашнього обстрілу російськими військами Гранітного. ФОТО
Вчора, 18 лютого, російські війська обстріляли населений пункт Гранітне, який знаходиться на підконтрольній українській владі території Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс".
Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджено будинок місцевих жителів.
Топ коментарі
+14 Aleks_15
показати весь коментар19.02.2022 13:25
+13 Сергей ce
показати весь коментар19.02.2022 13:22
+9 Василь Довганенко #437088
показати весь коментар19.02.2022 13:27
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як загине пара-тройка тисяч.
хто для них люди????
С каждым обстрелом, наркоману все сложнее будет протолкнуть свои капитулянтские замыслы.
Но сегодня,мы все уже захламлённые и привычные к разбитым домам,окнам,жертвам.И это можно отнести к заслугам Пуйла.Он сделал нас иными.Но иными как и с плюсом,так и с минусом.Плюсы-это то,що мы Нация готовая сражаться.В минусах мы стали жёстче,холоднее,циничнее до такой степени,що разбитый дом и выбитые стёкла для нас уже норма.Но это норма для Мордора.Но не для Украины.Пуйло навязывая нам войну,своего рода меняет нас не в лучшую сторону.И это одна из его второстепенных целей.Изменить нас.Поэтому эта борьба с Мордором не только внешняя,но и внутренняя за душу свою.Помните об этом.И обновляйте мозги.Як вариант