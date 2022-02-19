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Новини Фото Війна
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Наслідки вчорашнього обстрілу російськими військами Гранітного. ФОТО

Вчора, 18 лютого, російські війська обстріляли населений пункт Гранітне, який знаходиться на підконтрольній українській владі території Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс".

Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджено будинок місцевих жителів.

Наслідки вчорашнього обстрілу російськими військами Гранітного 01
Наслідки вчорашнього обстрілу російськими військами Гранітного 02
Наслідки вчорашнього обстрілу російськими військами Гранітного 03

Автор: 

обстріл (28428) Донбас (22355) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
даже тех кто за опзжо
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19.02.2022 13:25
+13
Орда уничтожает все(((
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19.02.2022 13:22
+9
Там не промахнешся.
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19.02.2022 13:27
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Орда уничтожает все(((
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19.02.2022 13:22 Відповісти
даже тех кто за опзжо
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19.02.2022 13:25 Відповісти
Там не промахнешся.
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19.02.2022 13:27 Відповісти
а санкції будуть.......................
як загине пара-тройка тисяч.
хто для них люди????
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19.02.2022 13:26 Відповісти
Під час дії страшних для мухосранців санкцій золотовалютні резерви паРашки зросли з 400 млрд баксів до 640 млрд баксів. Нехіло? От покарали пуйла.
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19.02.2022 13:30 Відповісти
а выросли ли? срашка может в бумашках что угодно написать, кто это проверит ?
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19.02.2022 13:56 Відповісти
надо еще больше санкций
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19.02.2022 13:57 Відповісти
не за ті санкції мова.
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19.02.2022 14:58 Відповісти
Гниди кац аПські
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19.02.2022 13:26 Відповісти
Есть в этом и положительная сторона.
С каждым обстрелом, наркоману все сложнее будет протолкнуть свои капитулянтские замыслы.
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19.02.2022 13:27 Відповісти
Грекам, які кликали ху_ло, знову не пощастило. Тепер їм "насипають" свої. Мій брат у 2014 році воював у Гранітному, так він казав, що місцеве населення люто ненавидить Україну. Місцеві попереджали сепарів про любе переміщення наших вояків і одразу починались обстріли наших блокпостів. На останніх президентських виборах там переміг Бойко і усі голосували за ОПЗЖ. Тепер хай мають те, що мають.
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19.02.2022 13:48 Відповісти
Рехверендум.идиотыбл
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19.02.2022 13:54 Відповісти
Треба обновление системы.Переустановка мозгов.Сегодня инфополе просто забито ненужным файловым мусором,накопленном с 2014 года.В связи с этим, мировое сообщество тормозит как переполненный диск компа.С перезагрузкой повышается скорость и рефлексия на события.Предположим это не Гранитное,а какой то уютный зелёный европейский городок и вдруг он подвергается миномётному обстрелу.Как бы мировое сообщество среагировало на такое событие?Уверен шквалом гнева,возмущения.Какая дикость и варварство!Мирный уклад жизни и привычный быт разбивается миномётной миной.Да,это обновлённая реакция на события нормального и не заторможенного человека.
Но сегодня,мы все уже захламлённые и привычные к разбитым домам,окнам,жертвам.И это можно отнести к заслугам Пуйла.Он сделал нас иными.Но иными как и с плюсом,так и с минусом.Плюсы-это то,що мы Нация готовая сражаться.В минусах мы стали жёстче,холоднее,циничнее до такой степени,що разбитый дом и выбитые стёкла для нас уже норма.Но это норма для Мордора.Но не для Украины.Пуйло навязывая нам войну,своего рода меняет нас не в лучшую сторону.И это одна из его второстепенных целей.Изменить нас.Поэтому эта борьба с Мордором не только внешняя,но и внутренняя за душу свою.Помните об этом.И обновляйте мозги.Як вариант
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19.02.2022 14:56 Відповісти
 
 