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Новости Фото Война
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Последствия вчерашнего обстрела российскими войсками Гранитного. ФОТО

Вчера, 18 февраля, российские войска обстреляли населенный пункт Гранитное, находящийся на подконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "ВОЙНА – Россия Украина Донбасс".

Как отмечается, вследствие обстрела поврежден дом местных жителей.

Последствия вчерашнего обстрела российскими войсками Гранитного 01
Последствия вчерашнего обстрела российскими войсками Гранитного 02
Последствия вчерашнего обстрела российскими войсками Гранитного 03

Автор: 

обстрел (27107) Донбасс (26956) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
даже тех кто за опзжо
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19.02.2022 13:25
+13
Орда уничтожает все(((
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19.02.2022 13:22
+9
Там не промахнешся.
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19.02.2022 13:27
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Орда уничтожает все(((
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19.02.2022 13:22 Ответить
даже тех кто за опзжо
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19.02.2022 13:25 Ответить
Там не промахнешся.
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19.02.2022 13:27 Ответить
а санкції будуть.......................
як загине пара-тройка тисяч.
хто для них люди????
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19.02.2022 13:26 Ответить
Під час дії страшних для мухосранців санкцій золотовалютні резерви паРашки зросли з 400 млрд баксів до 640 млрд баксів. Нехіло? От покарали пуйла.
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19.02.2022 13:30 Ответить
а выросли ли? срашка может в бумашках что угодно написать, кто это проверит ?
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19.02.2022 13:56 Ответить
надо еще больше санкций
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19.02.2022 13:57 Ответить
не за ті санкції мова.
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19.02.2022 14:58 Ответить
Гниди кац аПські
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19.02.2022 13:26 Ответить
Есть в этом и положительная сторона.
С каждым обстрелом, наркоману все сложнее будет протолкнуть свои капитулянтские замыслы.
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19.02.2022 13:27 Ответить
Грекам, які кликали ху_ло, знову не пощастило. Тепер їм "насипають" свої. Мій брат у 2014 році воював у Гранітному, так він казав, що місцеве населення люто ненавидить Україну. Місцеві попереджали сепарів про любе переміщення наших вояків і одразу починались обстріли наших блокпостів. На останніх президентських виборах там переміг Бойко і усі голосували за ОПЗЖ. Тепер хай мають те, що мають.
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19.02.2022 13:48 Ответить
Рехверендум.идиотыбл
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19.02.2022 13:54 Ответить
Треба обновление системы.Переустановка мозгов.Сегодня инфополе просто забито ненужным файловым мусором,накопленном с 2014 года.В связи с этим, мировое сообщество тормозит как переполненный диск компа.С перезагрузкой повышается скорость и рефлексия на события.Предположим это не Гранитное,а какой то уютный зелёный европейский городок и вдруг он подвергается миномётному обстрелу.Как бы мировое сообщество среагировало на такое событие?Уверен шквалом гнева,возмущения.Какая дикость и варварство!Мирный уклад жизни и привычный быт разбивается миномётной миной.Да,это обновлённая реакция на события нормального и не заторможенного человека.
Но сегодня,мы все уже захламлённые и привычные к разбитым домам,окнам,жертвам.И это можно отнести к заслугам Пуйла.Он сделал нас иными.Но иными как и с плюсом,так и с минусом.Плюсы-это то,що мы Нация готовая сражаться.В минусах мы стали жёстче,холоднее,циничнее до такой степени,що разбитый дом и выбитые стёкла для нас уже норма.Но это норма для Мордора.Но не для Украины.Пуйло навязывая нам войну,своего рода меняет нас не в лучшую сторону.И это одна из его второстепенных целей.Изменить нас.Поэтому эта борьба с Мордором не только внешняя,но и внутренняя за душу свою.Помните об этом.И обновляйте мозги.Як вариант
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19.02.2022 14:56 Ответить
 
 