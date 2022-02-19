Последствия вчерашнего обстрела российскими войсками Гранитного. ФОТО
Вчера, 18 февраля, российские войска обстреляли населенный пункт Гранитное, находящийся на подконтрольной украинским властям территории Донбасса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "ВОЙНА – Россия Украина Донбасс".
Как отмечается, вследствие обстрела поврежден дом местных жителей.
Топ комментарии
+14 Aleks_15
показать весь комментарий19.02.2022 13:25
+13 Сергей ce
показать весь комментарий19.02.2022 13:22
+9 Василь Довганенко #437088
показать весь комментарий19.02.2022 13:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як загине пара-тройка тисяч.
хто для них люди????
С каждым обстрелом, наркоману все сложнее будет протолкнуть свои капитулянтские замыслы.
Но сегодня,мы все уже захламлённые и привычные к разбитым домам,окнам,жертвам.И это можно отнести к заслугам Пуйла.Он сделал нас иными.Но иными как и с плюсом,так и с минусом.Плюсы-это то,що мы Нация готовая сражаться.В минусах мы стали жёстче,холоднее,циничнее до такой степени,що разбитый дом и выбитые стёкла для нас уже норма.Но это норма для Мордора.Но не для Украины.Пуйло навязывая нам войну,своего рода меняет нас не в лучшую сторону.И это одна из его второстепенных целей.Изменить нас.Поэтому эта борьба с Мордором не только внешняя,но и внутренняя за душу свою.Помните об этом.И обновляйте мозги.Як вариант