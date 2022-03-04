Наслідки нічних обстрілів військами РФ Маріуполя. ФОТОрепортаж
В мережі показали кадри з Маріуполя після нічних обстрілів військами РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
"Ранковий Маріуполь", - підписав він.
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