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Наслідки нічних обстрілів військами РФ Маріуполя. ФОТОрепортаж

В мережі показали кадри з Маріуполя після нічних обстрілів військами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Ранковий Маріуполь", - підписав він.

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Наслідки нічних обстрілів військами РФ Маріуполя 01
Наслідки нічних обстрілів військами РФ Маріуполя 02
Наслідки нічних обстрілів військами РФ Маріуполя 03
Наслідки нічних обстрілів військами РФ Маріуполя 04

Автор: 

Маріуполь (3228) обстріл (28435)


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ПВО мало, зато дороги есть
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04.03.2022 10:31 Відповісти
Поговоримо про це вже після війни.
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04.03.2022 10:33 Відповісти
Тут багато зрадофілів. Як би зеля був зрадником вже би давно у штатах пив какао і бідкався на тяжку долю. Усі тримайтесь і без соплів, нам потрібно згуртоватись замість того щоб нити як деякі.
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04.03.2022 10:36 Відповісти
І про це поговоримо після перемоги. обов`язково поговоримо. А поки-що без срачів. Зараз є інші справи, набагато важливіші.
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04.03.2022 10:43 Відповісти
Після Перемоги
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04.03.2022 11:32 Відповісти
В Марике классные защитники, но вопрос в том, как долго можно обороняться, без поступления боеприпасов, продовольствия, медпомощи в условиях окружения. Очень переживаю за Мариуполь. С Чехии, мы многое посылаем армии, но как это доставить в Марик?
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04.03.2022 10:35 Відповісти
О стремлении московитов пробить коридор к Крыму писалось еще в 2015 году. И вот наступил 2022 год. Быстро пала Каховка. Враг с легкостью добрался сначала до Мелитополя, потом до Бердянска. А там и до Мариуполя рукой подать. Об ожесточенных боях в полосе от Джанкоя до Мариуполя информации нет. Линии Маннергейма, чтобы защитить Херсонскую область, создано не было.
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04.03.2022 21:09 Відповісти
 
 