Наслідки нічних обстрілів військами РФ Маріуполя. ФОТОрепортаж

В мережі показали кадри з Маріуполя після нічних обстрілів військами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Ранковий Маріуполь", - підписав він.

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