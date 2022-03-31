Турчинову на день народження подарували голову Путіна. ВІДЕО+ФОТО
31 березня на день народження виконувачу обов‘язків Президента України у 2014 році Олександру Турчинову подарували торт з головою Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Турчинова, голова Путіна – це дуже гарний подарунок.
"Переконаний, що ця голова буде валятися на українській землі і кожен бажаючий зможе її гарно буцнути", – сказав він.
"Як я і передбачав, мізків там зовсім нема", – зазначив Турчинов, розрізаючи голову диктатора.
31 березня виконувачу обов‘язки Президента України у 2014 році Олександру Турчинову виповнилося 58 років.
Топ коментарі
+48 vigo
показати весь коментар31.03.2022 14:21
+42 Чайка Київ
показати весь коментар31.03.2022 14:25
+34 частный сектор
показати весь коментар31.03.2022 14:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
старі пісні ...
головне тепер шоби клован Київ не подарував *****? чи нє???
Бандюкович втік 22 лютого.
Крим не захопили, його здав-продав за 3 лярди доларів летітиМний шапокрад.
Нашего солнцеликого хотят зорезать!!!11
Ноцысты фошызды!!!11
Это покушение на нашего обожаемого цоря!!!11
Торд з наколотыми наркотиками
https://youtube.com/watch?v=ydOyx2WAwf0