Турчинову на день народження подарували голову Путіна. ВІДЕО+ФОТО

31 березня на день народження виконувачу обов‘язків Президента України у 2014 році Олександру Турчинову подарували торт з головою Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Турчинова, голова Путіна – це дуже гарний подарунок.

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"Переконаний, що ця голова буде валятися на українській землі і кожен бажаючий зможе її гарно буцнути", – сказав він.

"Як я і передбачав, мізків там зовсім нема", – зазначив Турчинов, розрізаючи голову диктатора.

31 березня виконувачу обов‘язки Президента України у 2014 році Олександру Турчинову виповнилося 58 років.