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Турчинову на день народження подарували голову Путіна. ВІДЕО+ФОТО

31 березня на день народження виконувачу обов‘язків Президента України у 2014 році Олександру Турчинову подарували торт з головою Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Турчинова, голова Путіна – це дуже гарний подарунок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для повної схожості з гітлером путіну не вистачає одного - ампули з ціаністим калієм, - Турчинов

"Переконаний, що ця голова буде валятися на українській землі і кожен бажаючий зможе її гарно буцнути", – сказав він.

"Як я і передбачав, мізків там зовсім нема", – зазначив Турчинов, розрізаючи голову диктатора.

Турчинову на день народження подарували голову Путіна 01

31 березня виконувачу обов‘язки Президента України у 2014 році Олександру Турчинову виповнилося 58 років.

Автор: 

день народження (119) путін володимир (23803) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+48
Боже, як гарно виглядає ніж!
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31.03.2022 14:21
+42
З Днем народження, Пастор !!! Многая літа !!!
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31.03.2022 14:25
+34
на то он и кровавый пастор
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31.03.2022 14:24
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Боже, як гарно виглядає ніж!
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31.03.2022 14:21 Відповісти
Ага, аж нагла кров потекла...
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31.03.2022 14:24 Відповісти
в нього був цілий Крим? і він його комусь подарував?
старі пісні ...
головне тепер шоби клован Київ не подарував *****? чи нє???
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31.03.2022 14:24 Відповісти
Та ви шо? І фактами доведете?
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31.03.2022 14:24 Відповісти
Все совершают ошибки, но он не предатель хотя бы.
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31.03.2022 14:26 Відповісти
Крим захопили 20 лютого.
Бандюкович втік 22 лютого.
Крим не захопили, його здав-продав за 3 лярди доларів летітиМний шапокрад.
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31.03.2022 14:29 Відповісти
Ти чого не пішов за крим воювати?
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31.03.2022 14:38 Відповісти
он был занят - тебя на бутылку насаживал
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31.03.2022 15:19 Відповісти
Скоріше тебе на свій пиптик, раз вписуєшся за свого женишка
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31.03.2022 17:48 Відповісти
Сейчас пойдут новости под заголовком - путина зарезали
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31.03.2022 14:22 Відповісти
Так я представляю вой на болотах после этой новости:
Нашего солнцеликого хотят зорезать!!!11
Ноцысты фошызды!!!11
Это покушение на нашего обожаемого цоря!!!11
Торд з наколотыми наркотиками
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31.03.2022 14:28 Відповісти
на то он и кровавый пастор
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31.03.2022 14:24 Відповісти
Ave Пастор!!!
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31.03.2022 14:25 Відповісти
З Днем народження, Пастор !!! Многая літа !!!
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31.03.2022 14:25 Відповісти
З днем народження, найкривавіший!
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31.03.2022 14:26 Відповісти
Аве пастор .З днем народження!
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31.03.2022 14:26 Відповісти
Порошенко бери идею, будет новый тортик рошен после победы.
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31.03.2022 14:27 Відповісти
якщо тебе звуть Кривавий Пастор, то варіантів подарунку тобі під час війни із руснею не так вже і багато)))
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31.03.2022 14:37 Відповісти
а уявіть собі що це торт вуду.
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31.03.2022 14:38 Відповісти
Смачного
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31.03.2022 14:40 Відповісти
Чи уявляєте ви собі таку картину, коли умовний коля котлєта чи абіз'янія подарували зе-лоху такий самий торт? В цьому і різниця між клоунськими манкуртами і патріотами України
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31.03.2022 14:48 Відповісти
Супергут,все таки краще про відосики.Тут ти не в темі."Зе-лох,та і абізянія", вже 35 день чинять достойний опір всій кацапській орді, а не "зеленим" чоловічкам і задостанову на мопеді.І ще не здали ні одного міста,а не то що півострова.Відчуй різницю,і не порівнюй незрівнянне,а еще доходчивей-не впихивай не впихуемое.
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31.03.2022 17:01 Відповісти
збігай ще відлижи ім,ОПІР ЧИНАЯТЬ ЗСУ ТЕРОБОРОНА НАЦГВАРДІЯ ТА ІНШІ СИЛОВИКИ ЗА ПІДТРИМКИ НАРОДУ УКРАЇНИ,а ця ***** мантра зебидла проь "невтік" заразу показує твій інтелект рівня табуретки
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31.03.2022 23:17 Відповісти
не здали ні одного міста *********,а як там Південь а ******** зебільна,за Крим почвло ******* ,кажи зразу за скільки строчишь
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31.03.2022 23:18 Відповісти
https://drive.google.com/file/d/1ZNIFZ1d04Wi45M0O9mjD-UY79eXlKhjh/view?usp=sharing
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31.03.2022 15:01 Відповісти
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31.03.2022 15:03 Відповісти
З днем народження, Пасторе!
https://youtube.com/watch?v=ydOyx2WAwf0
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31.03.2022 15:04 Відповісти
Пасторе вам треба взятися на нашу ракетну програму, бо с цими хлопцями, ми будемо вічно просити зброю.
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31.03.2022 15:07 Відповісти
З Днем народження, Пастор. Ви багато зробили для захисту держави, за Вашої участі розроблені і випробувані ракетні комплекси "Нкптун", "Грім 2" та інші, які точно не дали б вільно плавати(не ходити, бо ходять кораблі США, Англії, а це какашка мокші) біля Одеси і пуляти "Калібрами" по мирних містах України. Але вумний нарід замість таких як Пастор, вибрав єрмаків, араммамій, гогішвіл, які всі гроші українців закатали у асфальт.
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31.03.2022 15:16 Відповісти
Я Вас не буду ображати, Вас образила природа. Фірма "Рошен" заплатила за 5 років самі великі податки в бюджет України, ця компанія відновила ППО Києва, яке сьогодні не дає всім ракетам і латакам бити по будинках і знищувати мирних. Ще раз для стєкловати - коли пан Порошенко був президентом, то компанія "Рошен" була передана у сліпий траст і він до неї не мав ніякого відношення. А за 5 років відновили армію, яка сьогодні стримує ворога, а якби ще не були у 2019 році заморожені проекти "Нептун" "Грім 2" "Вільха", "Богдана" та інші, то сьогодні ворог вже давно був би знищений, не скидалося би скільки бомб на голови людей, бо асфальт літаки не збиває і не топить кораблі.
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31.03.2022 16:23 Відповісти
Та да… Магазини «Рошен» хорошую ПВО вокруг Киева забацали, теперь Зеле удобно видосики снимать.
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31.03.2022 16:26 Відповісти
веревку бы падле с мылом подарить... чму болотному... и пусть юльку-членозаглотчицу заберет с собой на концерт кобздёла...
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31.03.2022 15:26 Відповісти
старий ти просто красавчик
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31.03.2022 15:26 Відповісти
Отличный подарок! Ещё в настоящую путлеровскую голову нож воткнуть! С большим бы удовольствием! Смерть путлеру!
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31.03.2022 16:16 Відповісти
Пастор в ритуалах знает толк!
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31.03.2022 17:15 Відповісти
с днём рождения Александр!продолжай бить российскую нечисть!
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31.03.2022 17:17 Відповісти
Краще б справжню, але теж нічого)
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31.03.2022 19:20 Відповісти
Самый ценный - последний кадр, где Пастор улыбнулся
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01.04.2022 08:33 Відповісти
Щирі вітання! https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya-v-prozi/ З Днем народження в прозі !
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30.09.2022 00:03 Відповісти
 
 