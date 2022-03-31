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Новини Фото Війна
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Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж

Сили спротиву Сіверщини знищили колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини працюють тихо та результативно. Ще одна колона бронетехніки окупантів знищена десь в полях Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що захисники України заблокували можливість руху ворожої техніки через одну з водойм.

Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування Північ 01
Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування Північ 02
Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування Північ 03
Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування Північ 04
Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування Північ 05
Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування Північ 06
Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування Північ 07
Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування Північ 08
Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування Північ 09
Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування Північ 10
Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування Північ 11

Автор: 

армія рф (17346) Чернігівщина (1584) техніка (1826)


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Топ коментарі
+21
Он просто утонул.
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31.03.2022 18:52
+19
Красавчики .. Раков будет немерянно ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.03.2022 18:53
+14
"... І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі."

Тарас Шевченко
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31.03.2022 19:06
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Он просто утонул.
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31.03.2022 18:52 Відповісти
Он оказался тяжелее воды!
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31.03.2022 22:16 Відповісти
Типа "замаскировался"
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01.04.2022 12:37 Відповісти
Красавчики .. Раков будет немерянно ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.03.2022 18:53 Відповісти
Омары
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31.03.2022 19:59 Відповісти
Точно такі ж фотки постили кількома новинами нижче і казали, що це на Сумщині. Бутусов, не перетворюй "Цензор" на бульварну пресу.
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31.03.2022 18:54 Відповісти
Caps Lock наверное заело...
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31.03.2022 18:59 Відповісти
Но это правда. Тот танк утонул еще черти когда, то ли просто рулевой накосячил и с моста сковырнулись, то ли он не выдержал такую нагрузку и рухнул.
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31.03.2022 19:07 Відповісти
Це зовсім не той міст. Чи ви не припускаєте, що кацапи можуть втопити більше, ніж один танк?!
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31.03.2022 19:31 Відповісти
Допускаю, но то что они могут два разных танка утопить в совершенно одинаковой "позе" и в совершенно одинаковых водоемах, находящихся в совершенно разных местах ... ну не знаю ... даже они не такие талантливые, наверное
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31.03.2022 20:40 Відповісти
На Сумщині представники ДСНС та ТРО підняли з дна ріки російський танк. ФОТО Джерело:



Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж Джерело:

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31.03.2022 20:51 Відповісти
Так. Всим невіруючим--це межа Чернігівщини і сумщини.Де-факто-на чернігівщині. Сьогодні добавилися спалені та загрузлі в чорноземі машини , танки і решта гівномашин. Багато. Плюс попалили там же ще більше. Новина не відображає маштаб дійсної картини , він ширше. Зараз там ще будуть іти каци колонаи з лосинівки та ічні , що ідуть з-під Києва.
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31.03.2022 19:26 Відповісти
А коли робили ці фото , там ще й ліс горів...наші підпалили коли громили цих хлопчиків , що не знали куди їдуть.
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31.03.2022 19:30 Відповісти
Тільки б не випустили їх живих.
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31.03.2022 19:32 Відповісти
По копаному поперся...
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31.03.2022 18:55 Відповісти
вот так по чуть-чуть каждый день методично сокращать количество свинособак и их техники и можно победить. Да долго, но терпение решает все. Главное чтобы Ермак и прочие говнюки не начали заключать перемирия - "не провоцируем и не стреляем"
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31.03.2022 18:55 Відповісти
псують настрій подолякам як уміють..
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31.03.2022 18:55 Відповісти
все ж таки в кацапів танки важче за воду, доведено ЗСУ.
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31.03.2022 18:57 Відповісти
Сколько всего у них танков в бою? Хоть приблизительные цифры
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31.03.2022 18:57 Відповісти
Расейские зампотехи тоже не знают).
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31.03.2022 19:07 Відповісти
Всего вроде около 9 000, но это вместе с устаревшими, находящимися на консервации. К вторжению в Украину вроде как подтянули около 2 000.
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31.03.2022 19:43 Відповісти
Гарна робота-не зупиняйтесь...
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31.03.2022 19:01 Відповісти
Треба починати заголовки якось уріноманітнювати. Чергова колона накрилась шляпой. Чи ще якось. А то одне і теж
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31.03.2022 19:04 Відповісти
"... І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі."

Тарас Шевченко
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31.03.2022 19:06 Відповісти
С кацапскими танками будто ребенок поигрался и разбросал)
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31.03.2022 19:08 Відповісти
якщо "О" це бульбаші, отже вони все таки воюють,
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31.03.2022 19:09 Відповісти
В бункере..
- Где колонна?
- Она утонула.
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31.03.2022 19:10 Відповісти
Красота то какая! Лепота! На это можно смотреть вечно!
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31.03.2022 19:11 Відповісти
Красотіща!!! Ай, молодці!!!
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31.03.2022 19:27 Відповісти
Епічно, хай йому!
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31.03.2022 19:36 Відповісти
Там на фото діда застали на місці преступлєнія ))) хотів по тихому так в хозяйство відтягти
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31.03.2022 20:46 Відповісти
Знак О - це сили Білорусі. То чіпси все таки напали теж ???
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31.03.2022 23:31 Відповісти
 
 