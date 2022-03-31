Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж

Сили спротиву Сіверщини знищили колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини працюють тихо та результативно. Ще одна колона бронетехніки окупантів знищена десь в полях Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що захисники України заблокували можливість руху ворожої техніки через одну з водойм.

























