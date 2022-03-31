Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование "Север". ФОТОрепортаж

Силы сопротивления Северщены уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

"Силы сопротивления Северщины работают тихо и результативно. Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговщины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что защитники Украины заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов.

























