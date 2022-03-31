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Новости Фото Война
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Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование "Север". ФОТОрепортаж

Силы сопротивления Северщены уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

"Силы сопротивления Северщины работают тихо и результативно. Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговщины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что защитники Украины заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов.

Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование Север 01
Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование Север 02
Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование Север 03
Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование Север 04
Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование Север 05
Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование Север 06
Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование Север 07
Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование Север 08
Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование Север 09
Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование Север 10
Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование Север 11

армия РФ (19197) Черниговщина (1485) техника (1736)


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Топ комментарии
+21
Он просто утонул.
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31.03.2022 18:52
+19
Красавчики .. Раков будет немерянно ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.03.2022 18:53
+14
"... І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі."

Тарас Шевченко
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31.03.2022 19:06
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Он просто утонул.
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31.03.2022 18:52 Ответить
Он оказался тяжелее воды!
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31.03.2022 22:16 Ответить
Типа "замаскировался"
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01.04.2022 12:37 Ответить
Красавчики .. Раков будет немерянно ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.03.2022 18:53 Ответить
Омары
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31.03.2022 19:59 Ответить
Точно такі ж фотки постили кількома новинами нижче і казали, що це на Сумщині. Бутусов, не перетворюй "Цензор" на бульварну пресу.
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31.03.2022 18:54 Ответить
Caps Lock наверное заело...
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31.03.2022 18:59 Ответить
Но это правда. Тот танк утонул еще черти когда, то ли просто рулевой накосячил и с моста сковырнулись, то ли он не выдержал такую нагрузку и рухнул.
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31.03.2022 19:07 Ответить
Це зовсім не той міст. Чи ви не припускаєте, що кацапи можуть втопити більше, ніж один танк?!
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31.03.2022 19:31 Ответить
Допускаю, но то что они могут два разных танка утопить в совершенно одинаковой "позе" и в совершенно одинаковых водоемах, находящихся в совершенно разных местах ... ну не знаю ... даже они не такие талантливые, наверное
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31.03.2022 20:40 Ответить
На Сумщині представники ДСНС та ТРО підняли з дна ріки російський танк. ФОТО Джерело:



Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж Джерело:

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31.03.2022 20:51 Ответить
Так. Всим невіруючим--це межа Чернігівщини і сумщини.Де-факто-на чернігівщині. Сьогодні добавилися спалені та загрузлі в чорноземі машини , танки і решта гівномашин. Багато. Плюс попалили там же ще більше. Новина не відображає маштаб дійсної картини , він ширше. Зараз там ще будуть іти каци колонаи з лосинівки та ічні , що ідуть з-під Києва.
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31.03.2022 19:26 Ответить
А коли робили ці фото , там ще й ліс горів...наші підпалили коли громили цих хлопчиків , що не знали куди їдуть.
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31.03.2022 19:30 Ответить
Тільки б не випустили їх живих.
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31.03.2022 19:32 Ответить
По копаному поперся...
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31.03.2022 18:55 Ответить
вот так по чуть-чуть каждый день методично сокращать количество свинособак и их техники и можно победить. Да долго, но терпение решает все. Главное чтобы Ермак и прочие говнюки не начали заключать перемирия - "не провоцируем и не стреляем"
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31.03.2022 18:55 Ответить
псують настрій подолякам як уміють..
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31.03.2022 18:55 Ответить
все ж таки в кацапів танки важче за воду, доведено ЗСУ.
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31.03.2022 18:57 Ответить
Сколько всего у них танков в бою? Хоть приблизительные цифры
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31.03.2022 18:57 Ответить
Расейские зампотехи тоже не знают).
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31.03.2022 19:07 Ответить
Всего вроде около 9 000, но это вместе с устаревшими, находящимися на консервации. К вторжению в Украину вроде как подтянули около 2 000.
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31.03.2022 19:43 Ответить
Гарна робота-не зупиняйтесь...
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31.03.2022 19:01 Ответить
Треба починати заголовки якось уріноманітнювати. Чергова колона накрилась шляпой. Чи ще якось. А то одне і теж
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31.03.2022 19:04 Ответить
"... І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі."

Тарас Шевченко
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31.03.2022 19:06 Ответить
С кацапскими танками будто ребенок поигрался и разбросал)
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31.03.2022 19:08 Ответить
якщо "О" це бульбаші, отже вони все таки воюють,
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31.03.2022 19:09 Ответить
В бункере..
- Где колонна?
- Она утонула.
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31.03.2022 19:10 Ответить
Красота то какая! Лепота! На это можно смотреть вечно!
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31.03.2022 19:11 Ответить
Красотіща!!! Ай, молодці!!!
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31.03.2022 19:27 Ответить
Епічно, хай йому!
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31.03.2022 19:36 Ответить
Там на фото діда застали на місці преступлєнія ))) хотів по тихому так в хозяйство відтягти
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31.03.2022 20:46 Ответить
Знак О - це сили Білорусі. То чіпси все таки напали теж ???
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31.03.2022 23:31 Ответить
 
 