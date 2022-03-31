Уничтожена очередная колонна бронетехники оккупантов на Черниговщине, - Оперативное командование "Север". ФОТОрепортаж
Силы сопротивления Северщены уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
"Силы сопротивления Северщины работают тихо и результативно. Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговщины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что защитники Украины заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов.
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Знищено чергову колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж Джерело:
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі."
Тарас Шевченко
- Где колонна?
- Она утонула.