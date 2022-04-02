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Новини Фото Війна Різня в Бучі
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Десятки тіл цивільних зі зв’язаними руками та розстріляних окупантами в Бучі: Такий вигляд має геноцид. ФОТО 18+

Російські окупанти в Бучі десятками розстрілювали цивільних жителів. Їхні тіла виявили із зав’язаними руками та слідами від куль у потилиці. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це у Facebook повідомила нардеп "ЄС" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Буча. Київщина. Десятки тіл цивільних чоловіків 16-65 років із зав’язаними руками. Розстріляні пострілом в потилицю рашистами.

Місяць тому ці мирні українці були вчителями, фермерами, програмістами, інженерами, водіями , ФОПами, студентами, пенсіонерами, активістами, волонтерами. Рашисти їх розстріляли за те, що вони українці. Так виглядає геноцид", - йдеться в повідомленні.

За словами Геращенко, якби рашисти зайшли у Київ, то вони б так само полювали на проукраїнських політиків, активістів, чоловіків та жінок.

"Неможливо усвідомити, що пережили ці міста - супутники Києва за цей пекельний місяць, скільки страждань перенесли ті, хто залишився в окупаціі. В нас дуже багато роботи. Помститися. Відбудувати. Рашисти мають відповісти в трибуналі за свої злочини. Вони не повинні уникнути відповідальності. Не повинні", - підсумувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батькам російських окупантів почали приходити "похоронки". ДОКУМЕНТ

Десятки тіл цивільних зі зв’язаними руками та розстріляних окупантами в Бучі: Такий вигляд має геноцид 01

Автор: 

Київська область (4026) Буча (542)


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Топ коментарі
+42
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02.04.2022 23:19
+41
"Всіх лякає не саме слово "нацизм", а ті речі, які за ним стоять: геноцид, Друга світова, знищення десятків мільйонів людей. Тому треба дивитися не на слова, а виключно на дії. Росія - це країна, яка зараз веде прямий геноцид і вбиває цивільних. Це етноцид - це знищення десятків тисяч мирного населення, це вбивства дітей, удари по учбовим та гуманітарним закладам. Це переселення народів. Ми бачимо, що з Херсона, з Генічеська вже сотні тисячі людей відправили на Сахалін, в Омськ тощо. Тому, хто нацист та в прямому сенсі слова ворог людства весь світ уже побачив"
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02.04.2022 23:19
+39
Покажіть це молдаванам, китайцям та білорусам
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02.04.2022 23:20
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Перш за все це потрібно показувати тим, хто не визнає Голодомор геноцидом українців.
Вони вважають, що тоді рашисті творили менше злочинів проти українців?
Напевно, більше.
Але їх тяжче було фіксувати.
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03.04.2022 00:27 Відповісти
Ізраїлю пох
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03.04.2022 16:11 Відповісти
@jozefkneht1

Ви уявляєте, що було в Україні в 1933 році, коли не було Інтернету та телебачення?
Після побаченого в Бучі в мене волосся дибки стає.
Який жах пережили наші предки.
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03.04.2022 00:24 Відповісти
Москалі не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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03.04.2022 00:50 Відповісти
Вирізати сім'ї кацапських виродків
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04.04.2022 11:10 Відповісти
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