Десятки тіл цивільних зі зв’язаними руками та розстріляних окупантами в Бучі: Такий вигляд має геноцид. ФОТО 18+
Російські окупанти в Бучі десятками розстрілювали цивільних жителів. Їхні тіла виявили із зав’язаними руками та слідами від куль у потилиці. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це у Facebook повідомила нардеп "ЄС" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Буча. Київщина. Десятки тіл цивільних чоловіків 16-65 років із зав’язаними руками. Розстріляні пострілом в потилицю рашистами.
Місяць тому ці мирні українці були вчителями, фермерами, програмістами, інженерами, водіями , ФОПами, студентами, пенсіонерами, активістами, волонтерами. Рашисти їх розстріляли за те, що вони українці. Так виглядає геноцид", - йдеться в повідомленні.
За словами Геращенко, якби рашисти зайшли у Київ, то вони б так само полювали на проукраїнських політиків, активістів, чоловіків та жінок.
"Неможливо усвідомити, що пережили ці міста - супутники Києва за цей пекельний місяць, скільки страждань перенесли ті, хто залишився в окупаціі. В нас дуже багато роботи. Помститися. Відбудувати. Рашисти мають відповісти в трибуналі за свої злочини. Вони не повинні уникнути відповідальності. Не повинні", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Вони вважають, що тоді рашисті творили менше злочинів проти українців?
Напевно, більше.
Але їх тяжче було фіксувати.
Ви уявляєте, що було в Україні в 1933 році, коли не було Інтернету та телебачення?
Після побаченого в Бучі в мене волосся дибки стає.
Який жах пережили наші предки.