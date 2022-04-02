Тіла 5 оголених жінок, які намагались спалити російські окупанти, виявили на Київщині, - Міноборони. ФОТО

У Київській області виявили тіла п'яти жінок, які лежали посеред дороги. Російські окупанти намагалися їх спалити.

Про це у Twitter повідомляє Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля траси за 20 км від Києва бачать загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежать 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити тут же, на узбіччі дороги", - йдеться в повідомленні.

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