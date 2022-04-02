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Тіла 5 оголених жінок, які намагались спалити російські окупанти, виявили на Київщині, - Міноборони. ФОТО

У Київській області виявили тіла п'яти жінок, які лежали посеред дороги. Російські окупанти намагалися їх спалити.

Про це у Twitter повідомляє Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля траси за 20 км від Києва бачать загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежать 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити тут же, на узбіччі дороги", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Десятки тіл цивільних зі зв'язаними руками та розстріляних окупантами в Бучі: Так виглядає геноцид. ФОТО 18+

Тіла 5 оголених жінок, які намагались спалити російські окупанти, виявили на Київщині, - Міноборони 01

Автор: 

Київська область (4022) Міноборони (7361) масове вбивство (74) Буча (541)


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Топ коментарі
+94
Оці усі фото мають дуже швидко потрапляти на усі портали новин світу, у ООН, Британію, Америку, Канаду й Китай обов'язково!
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02.04.2022 23:26
+61
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02.04.2022 23:24
+59
"Всіх лякає не саме слово "нацизм", а ті речі, які за ним стоять: геноцид, Друга світова, знищення десятків мільйонів людей. Тому треба дивитися не на слова, а виключно на дії. Росія - це країна, яка зараз веде прямий геноцид і вбиває цивільних. Це етноцид - це знищення десятків тисяч мирного населення, це вбивства дітей, удари по учбовим та гуманітарним закладам.

Не мої слова, але так воно і є.
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02.04.2022 23:25
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ким? ми самі цього не зробимо.
а трюдо с байденом засц*ли.
то що робити будемо?
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03.04.2022 01:12 Відповісти
Нет ничего не возможного. ПС. Татаре будут резать мардву и т.п.
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03.04.2022 01:21 Відповісти
Русня это бешенные животные ..
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03.04.2022 00:16 Відповісти
Которых нужно усыпить.
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03.04.2022 07:17 Відповісти
тому старайтесь, помаленьку, забувати мову тлі русні
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03.04.2022 09:49 Відповісти
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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03.04.2022 01:06 Відповісти
вбивати і тільки вбивати їх..... від малого до старого! лише кровю можна змити кров.....
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03.04.2022 06:52 Відповісти
Гарний мскаль - мертвий мскаль.
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03.04.2022 02:02 Відповісти
вчора це показав депутат від ЕС Гончаренко ,він плакав га відео від побаченого ..Авто розстріляли а оаннних жінок згвалтували ...І таких випадків все більше ...А ці шляпи на перемовинах руки їм тиснуть
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03.04.2022 04:51 Відповісти
потрібно вбивати лаптєногих скотин..... від малого до старого! лише кровю можна змити кров.....
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03.04.2022 06:51 Відповісти
отправить фото лидерам всех стран что эти ****** творят.
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03.04.2022 07:51 Відповісти
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