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Тіла 5 оголених жінок, які намагались спалити російські окупанти, виявили на Київщині, - Міноборони. ФОТО
У Київській області виявили тіла п'яти жінок, які лежали посеред дороги. Російські окупанти намагалися їх спалити.
Про це у Twitter повідомляє Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Біля траси за 20 км від Києва бачать загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежать 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити тут же, на узбіччі дороги", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+94 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар02.04.2022 23:26
+61 Перехватчик
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+59 Rino Onix
показати весь коментар02.04.2022 23:25
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а трюдо с байденом засц*ли.
то що робити будемо?