Жертви російської агресії в Ірпені. ФОТОрепортаж (18+)

Після визволення Ірпеня від російських окупантів на вулицях міста лежали трупи українців. Увага! нижче фотографії, які не рекомендовані неповнолітнім та особам з нестійкою психікою.

Як передає Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені в соцмережах.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірпінь після звільнення від окупантів. ФОТОрепортаж