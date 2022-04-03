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Жертви російської агресії в Ірпені. ФОТОрепортаж (18+)
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+76 Денис Коновалов #376331
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Арахамія заявив, що раша практично погодила угоду (залишається "маленька неувязочка -- питання Криму"), і зараз йде "фінальная проработка" перед "зустріччю двох лідерів", де її буде підписано.
Ср, 30/03/2022 - 20:31
АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ ИЗВЕСТЕН КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЛОББИСТ РОССИЙСКИХ ИНТЕРЕСОВ.
14 февраля 2020 года он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав вместе с российским проправительственным центром 12 шагов для «укрепления» безопасности Украины.
Заметим только, что в п. 12 говорилось о «запуске нового национального диалога об идентичности», который должен учесть взгляды, в частности, России и Венгрии на «темы истории, национальной памяти, языка, идентичности и опыт меньшинств».
https://crime-ua.com/node/29669
Документ подписали сам Александр Чалый, его конфидент Алексей Семений, почему-то представившийся сотрудником СНБОУ и Василий Филипчук, который в 2017 году предлагал
признать Крым спорной территорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности,
а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.
https://crime-ua.com/node/29669
Давайте присмотримся сначала к компании подписантов.
Кроме упомянутой выше троицы на первом месте стоит Руслан Бортник, помощник бежавшего в Россию приснопамятного украинофоба Вадима Колесниченко;
далее многолетний соратник Сергея Левочкина - Андрей Ермолаев;
ведущий канала Ахметова Тигран Мартиросян; одиозная Марина Ставнийчук, заместитель главы АП у Януковича;
«регионалы» Олег Зарубинский, Владимир Семиноженко, Василий Мармазов;
подпевалы Медведчука Руслан Бизяев и другие фигуранты «базы скрытых пиарщиков». Компания еще та.
https://crime-ua.com/node/29669
Боже, дай сили ЗСУ розтоптати всю ту кремлівську погань остаточно і безповоротно.
Кацапи і Гостомель називають ГостомЕля
Ирпень - в ИрпенЕ, а не в ИрпенИ.
Современный Ирпень
Если Вы были в Ирпене
лет 5-10 назад либо не были вообще - предлагаем Вам виртуальную экскурсию по городу.
https://synergy-bud.com.ua/news/irpen-gorod-dlya-zhizni/
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8 #Мазепи https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.
Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |
https://youtu.be/3a4WSaroOI0
Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
Під всіма новинами коменти якісь однакові по смислу, як би бачу хочуть народ роз'єднати, постійно наводять якусь зраду.
Кто его подпишет, будет проклят украинцами!
А наши подлохамии уже прямо спешат.
Надо же заглянуть главубийце в глаз и отмазать его от ГААГИ???