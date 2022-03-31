Ірпінь після звільнення від окупантів. ФОТОрепортаж

Як виглядає Ірпінь на Київщині після звільнення від російських окупаційних військ.

Репортаж звідти опублікував "УНІАН", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз в Ірпені триває евакуація людей, які не встигли облишити місто раніше. Також волонтери вивосять тварин, яких тут кинули господарі, рятуючись з міста.

Повертатися до Ірпеня влада та військові поки не рекомендують.

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Нагадаємо, Ірпінь було звільнено від російських окупантів 28 березня. За словами мера Олександра Макрушина, з 24 лютого 2022 року в місті, за попередніми даними, загинули до 300 цивільних і до 50 військових.



























