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Ірпінь після звільнення від окупантів. ФОТОрепортаж

Як виглядає Ірпінь на Київщині після звільнення від російських окупаційних військ.

Репортаж звідти опублікував "УНІАН", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз в Ірпені триває евакуація людей, які не встигли облишити місто раніше. Також волонтери вивосять тварин, яких тут кинули господарі, рятуючись з міста.

Повертатися до Ірпеня влада та військові поки не рекомендують.

Читайте: Макарівська та Ірпінська громада - під обстрілами, у Броварському районі ворог відводить сили, - ОВА

Нагадаємо, Ірпінь було звільнено від російських окупантів 28 березня. За словами мера Олександра Макрушина, з 24 лютого 2022 року в місті, за попередніми даними, загинули до 300 цивільних і до 50 військових.

Ірпінь після звільнення від окупантів 01
Ірпінь після звільнення від окупантів 02
Ірпінь після звільнення від окупантів 03
Ірпінь після звільнення від окупантів 04
Ірпінь після звільнення від окупантів 05
Ірпінь після звільнення від окупантів 06
Ірпінь після звільнення від окупантів 07
Ірпінь після звільнення від окупантів 08
Ірпінь після звільнення від окупантів 09
Ірпінь після звільнення від окупантів 10
Ірпінь після звільнення від окупантів 11
Ірпінь після звільнення від окупантів 12
Ірпінь після звільнення від окупантів 13
Ірпінь після звільнення від окупантів 14

Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4018)


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Топ коментарі
+43
желаю такого же состояния каждому городу эрефии
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31.03.2022 14:04
+41
Саранча ******
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31.03.2022 14:00
+26
Як після армагедону.
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31.03.2022 14:02
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Саранча ******
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31.03.2022 14:00 Відповісти
Як після армагедону.
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31.03.2022 14:02 Відповісти
когда-то в детстве, нас в школе водили на фильм.. "Иди и смотри".....
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31.03.2022 14:03 Відповісти
желаю такого же состояния каждому городу эрефии
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31.03.2022 14:04 Відповісти
Там доволі багато міст, які якраз перебувають в такому ж стані
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31.03.2022 14:31 Відповісти
для більшості цапських гнійників - це неабиякий розвиток... не варто їм подібне бажати, сприймуть за прояв гуманності й побажання успіху
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31.03.2022 14:35 Відповісти
..у них і так так є, навіть у межах ЗалАтога Кальца))) - то кацапсини якраз намагаються увесь світ підігнати під уродські стандарти свого Мордора..
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31.03.2022 14:52 Відповісти
в першу чергу мАсскві..
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31.03.2022 15:23 Відповісти
Вісім років війна...із всіх щілин ворожі пропагандисти верещать на цілий світ про те,що Україна і українці будуть знищені разом із всім світом в ядерний попіл,якщо хтось буде їм стояти на заваді...А тут песики котики,горящі тури, орел і решта,хатинка і машинка,Буковель і мир в очах путіна...інфантилізм і рагулізм...Слава Воїнам усіх націй,що б'ють орків як можуть...
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31.03.2022 14:09 Відповісти
+
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31.03.2022 14:09 Відповісти
Они там "мирный" договор на договорняках подписывать собрались! Детали, как всегда, держат в тайне!
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31.03.2022 14:10 Відповісти
каZZапи не люди
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31.03.2022 14:12 Відповісти
Надіюсь, що незабаром так виглядатимуть мацква і підєрґрад...
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31.03.2022 14:13 Відповісти
Результат діяльності "гаранта безпеки України" расєї.
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31.03.2022 14:15 Відповісти
рускай мир пришел твари
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31.03.2022 14:17 Відповісти
рускій мір! шоб ви здохли суки кацапські
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31.03.2022 14:21 Відповісти
****** Гореть вам в аду!
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31.03.2022 15:02 Відповісти
Нам потрібно протриматися чуть більше місяця, просто вистояти і впаде роздута "друга армія" світу і задушать гнома-терориста його ж придворні у бункері, а територію московії розбуруть її реальні власники - Китай, Україна, Грузія, Молдова,Татарстан, Удмутрія, Башкірія, Чукчі та інші народи. Правда, шще перед тим як здохнути облізла моль захоче кинути пару ядерних бомб, але і тут нічого не вийде, а якщо вийде, то Засрашка буде знищена через пів години, США, Англія, Франція та інші країни до цього вже готові.
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31.03.2022 15:04 Відповісти
реалізм нашого часу
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31.03.2022 20:19 Відповісти
Більше про людей, а не про тварин...
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31.03.2022 15:23 Відповісти
Останнім часом якийсь нездоровий акцент на тваринах, до чого це?...
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31.03.2022 21:12 Відповісти
буду показувати такі фото:

деяким лихачам, що сюди на захід чухнули ще з своїми сараями....
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31.03.2022 21:22 Відповісти
то я про елітнихавтовласників
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31.03.2022 21:23 Відповісти
Стара беха це елітне авто? Те, що ти ніщеброд, це лиш твої проблеми. З таким світоглядом ні**я в тебе і не буде
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01.04.2022 02:36 Відповісти
задів за живе жлоба?..
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01.04.2022 23:16 Відповісти
"Міхаіл" тваю мать... ти предметно ситуацію оцінив? Під обстрілами, що копійка, що хай в тебе "глітвейн-амжі" -- вони однакові...
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01.04.2022 23:17 Відповісти
і ще одне тобі скажу -- справа не в авто, а у володінні ним (асоціюй) -- є водії, що настрого дотримуються ПДР, а є такі, що вважають, що купив круте, то йому і правила не писані. Ви очевидь з 2гої категорії.
тому -- "РКИХ"!
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01.04.2022 23:24 Відповісти
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31.03.2022 22:01 Відповісти
Гребана московитська орда ТИ ЗАРОБИЛА ПРОКЛЯТТЯ НА СВОЮ ЧОРУ ДІРУ - НА ТИСЯЧОЛІТТЯ НАПЕРЕД ! твої наступні покоління тепер ВІЧНО БУДУТЬ ТАК ЖИТИ ... Слава Україні ! Смерть московській ОРДІ !
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01.04.2022 11:46 Відповісти
Бажаю Кацапії того що вони роблять в Україні у 200 разів більше - від Калінінграда і до Владівостока, кончені кацапи як і маняки не повинні жити на землі.
Сцикливому Заходу також дуже гарного побажати нічого
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03.04.2022 17:57 Відповісти
 
 