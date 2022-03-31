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Ірпінь після звільнення від окупантів. ФОТОрепортаж
Як виглядає Ірпінь на Київщині після звільнення від російських окупаційних військ.
Репортаж звідти опублікував "УНІАН", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зараз в Ірпені триває евакуація людей, які не встигли облишити місто раніше. Також волонтери вивосять тварин, яких тут кинули господарі, рятуючись з міста.
Повертатися до Ірпеня влада та військові поки не рекомендують.
Нагадаємо, Ірпінь було звільнено від російських окупантів 28 березня. За словами мера Олександра Макрушина, з 24 лютого 2022 року в місті, за попередніми даними, загинули до 300 цивільних і до 50 військових.
Топ коментарі
+43 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар31.03.2022 14:04
+41 A San
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+26 Ksenia VB
показати весь коментар31.03.2022 14:02
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деяким лихачам, що сюди на захід чухнули ще з своїми сараями....
тому -- "РКИХ"!
Сцикливому Заходу також дуже гарного побажати нічого