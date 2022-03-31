Ирпень после освобождения от оккупантов. ФОТОрепортаж
Как выглядит Ирпень в Киевской области после освобождения от российских оккупационных войск.
Репортаж оттуда опубликовал УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас в Ирпене идет эвакуация людей, которые не успели покинуть город раньше. Также волонтеры выносят животных, которых здесь бросили хозяева, спасаясь из города.
Возвращаться в Ирпень власти и военные пока не рекомендуют.
Напомним, Ирпень был освобожден от российских оккупантов 28 марта. По словам мэра Александра Макрушина, с 24 февраля 2022 года в городе, по предварительным данным, погибли до 300 гражданских и до 50 военных.
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деяким лихачам, що сюди на захід чухнули ще з своїми сараями....
тому -- "РКИХ"!
Сцикливому Заходу також дуже гарного побажати нічого