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Ирпень после освобождения от оккупантов. ФОТОрепортаж

Как выглядит Ирпень в Киевской области после освобождения от российских оккупационных войск.

Репортаж оттуда опубликовал УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас в Ирпене идет эвакуация людей, которые не успели покинуть город раньше. Также волонтеры выносят животных, которых здесь бросили хозяева, спасаясь из города.

Возвращаться в Ирпень власти и военные пока не рекомендуют.

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Напомним, Ирпень был освобожден от российских оккупантов 28 марта. По словам мэра Александра Макрушина, с 24 февраля 2022 года в городе, по предварительным данным, погибли до 300 гражданских и до 50 военных.

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Ирпень после освобождения от оккупантов 12
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Ирпень после освобождения от оккупантов 14

Ирпень (370) Киевская область (4129)


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Топ комментарии
+43
желаю такого же состояния каждому городу эрефии
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31.03.2022 14:04
+41
Саранча ******
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31.03.2022 14:00
+26
Як після армагедону.
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31.03.2022 14:02
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Саранча ******
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31.03.2022 14:00 Ответить
Як після армагедону.
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31.03.2022 14:02 Ответить
когда-то в детстве, нас в школе водили на фильм.. "Иди и смотри".....
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31.03.2022 14:03 Ответить
желаю такого же состояния каждому городу эрефии
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31.03.2022 14:04 Ответить
Там доволі багато міст, які якраз перебувають в такому ж стані
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31.03.2022 14:31 Ответить
для більшості цапських гнійників - це неабиякий розвиток... не варто їм подібне бажати, сприймуть за прояв гуманності й побажання успіху
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31.03.2022 14:35 Ответить
..у них і так так є, навіть у межах ЗалАтога Кальца))) - то кацапсини якраз намагаються увесь світ підігнати під уродські стандарти свого Мордора..
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31.03.2022 14:52 Ответить
в першу чергу мАсскві..
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31.03.2022 15:23 Ответить
Вісім років війна...із всіх щілин ворожі пропагандисти верещать на цілий світ про те,що Україна і українці будуть знищені разом із всім світом в ядерний попіл,якщо хтось буде їм стояти на заваді...А тут песики котики,горящі тури, орел і решта,хатинка і машинка,Буковель і мир в очах путіна...інфантилізм і рагулізм...Слава Воїнам усіх націй,що б'ють орків як можуть...
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31.03.2022 14:09 Ответить
+
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31.03.2022 14:09 Ответить
Они там "мирный" договор на договорняках подписывать собрались! Детали, как всегда, держат в тайне!
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31.03.2022 14:10 Ответить
каZZапи не люди
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31.03.2022 14:12 Ответить
Надіюсь, що незабаром так виглядатимуть мацква і підєрґрад...
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31.03.2022 14:13 Ответить
Результат діяльності "гаранта безпеки України" расєї.
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31.03.2022 14:15 Ответить
рускай мир пришел твари
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31.03.2022 14:17 Ответить
рускій мір! шоб ви здохли суки кацапські
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31.03.2022 14:21 Ответить
****** Гореть вам в аду!
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31.03.2022 15:02 Ответить
Нам потрібно протриматися чуть більше місяця, просто вистояти і впаде роздута "друга армія" світу і задушать гнома-терориста його ж придворні у бункері, а територію московії розбуруть її реальні власники - Китай, Україна, Грузія, Молдова,Татарстан, Удмутрія, Башкірія, Чукчі та інші народи. Правда, шще перед тим як здохнути облізла моль захоче кинути пару ядерних бомб, але і тут нічого не вийде, а якщо вийде, то Засрашка буде знищена через пів години, США, Англія, Франція та інші країни до цього вже готові.
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31.03.2022 15:04 Ответить
реалізм нашого часу
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31.03.2022 20:19 Ответить
Більше про людей, а не про тварин...
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31.03.2022 15:23 Ответить
Останнім часом якийсь нездоровий акцент на тваринах, до чого це?...
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31.03.2022 21:12 Ответить
буду показувати такі фото:

деяким лихачам, що сюди на захід чухнули ще з своїми сараями....
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31.03.2022 21:22 Ответить
то я про елітнихавтовласників
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31.03.2022 21:23 Ответить
Стара беха це елітне авто? Те, що ти ніщеброд, це лиш твої проблеми. З таким світоглядом ні**я в тебе і не буде
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01.04.2022 02:36 Ответить
задів за живе жлоба?..
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01.04.2022 23:16 Ответить
"Міхаіл" тваю мать... ти предметно ситуацію оцінив? Під обстрілами, що копійка, що хай в тебе "глітвейн-амжі" -- вони однакові...
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01.04.2022 23:17 Ответить
і ще одне тобі скажу -- справа не в авто, а у володінні ним (асоціюй) -- є водії, що настрого дотримуються ПДР, а є такі, що вважають, що купив круте, то йому і правила не писані. Ви очевидь з 2гої категорії.
тому -- "РКИХ"!
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01.04.2022 23:24 Ответить
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31.03.2022 22:01 Ответить
Гребана московитська орда ТИ ЗАРОБИЛА ПРОКЛЯТТЯ НА СВОЮ ЧОРУ ДІРУ - НА ТИСЯЧОЛІТТЯ НАПЕРЕД ! твої наступні покоління тепер ВІЧНО БУДУТЬ ТАК ЖИТИ ... Слава Україні ! Смерть московській ОРДІ !
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01.04.2022 11:46 Ответить
Бажаю Кацапії того що вони роблять в Україні у 200 разів більше - від Калінінграда і до Владівостока, кончені кацапи як і маняки не повинні жити на землі.
Сцикливому Заходу також дуже гарного побажати нічого
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03.04.2022 17:57 Ответить
 
 