Ирпень после освобождения от оккупантов. ФОТОрепортаж

Как выглядит Ирпень в Киевской области после освобождения от российских оккупационных войск.

Репортаж оттуда опубликовал УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас в Ирпене идет эвакуация людей, которые не успели покинуть город раньше. Также волонтеры выносят животных, которых здесь бросили хозяева, спасаясь из города.

Возвращаться в Ирпень власти и военные пока не рекомендуют.

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Напомним, Ирпень был освобожден от российских оккупантов 28 марта. По словам мэра Александра Макрушина, с 24 февраля 2022 года в городе, по предварительным данным, погибли до 300 гражданских и до 50 военных.



























