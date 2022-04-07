Пункт забезпечення російсько-окупаційних військ знищено на Харківщині, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники з побратимами зі Збройних сил продовжують нищити ворога на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Як зазначається, у результаті спільних дій українські захисники знищили один із пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ.
Його виявили прикордонники – оператори безпілотних літальних комплексів на напрямку Харкова.
"Координати відразу отримали побратими зі Збройних сил, які влучно відпрацювали вогнем артилерії", - йдеться у повідомленні.
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