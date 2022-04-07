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Пункт забезпечення російсько-окупаційних військ знищено на Харківщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники з побратимами зі Збройних сил продовжують нищити ворога на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Як зазначається, у результаті спільних дій українські захисники знищили один із пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ.

Його виявили прикордонники – оператори безпілотних літальних комплексів на напрямку Харкова.

"Координати відразу отримали побратими зі Збройних сил, які влучно відпрацювали вогнем артилерії", - йдеться у повідомленні.

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Пункт забезпечення російсько-окупаційних військ знищено на Харківщині, - Держприкордонслужба 01

Автор: 

армія рф (17373) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Харківщина (6054) техніка (1826)


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07.04.2022 12:27 Відповісти
Такими темпами "бардак папугапесия" встречать будет нечем.

9 мая парад в масквабаде будет особенным, спецоперационным

Стройными колоннами по красной площади пройдут парадные расчёты подразделений сухопутных войск со сковородками наперевес.

Среди них будут выделены отдельный блендерный и отдельный мясорубочный батальоны, прославившие в веках мощь роzzийского оружия в боях под Киевом...

Механизированная группа будет представлена тягачами, которые вместо гаубиц будут тащить прицепы со стиральными машинами, забитыми спортивными костюмами, а также безмоторизованная бригада бурятов на краденых детских велосипедах. Полк кадыровцев по-бурлацки протащит пару отжатых у украинских фермеров комбайнов...

Во время следования войск связи по мавзолею радостно станут прыгать солнечные зайчики, отражённые от сотен отжатых айфонов.

Десантура пройдёт в одних тельняшках и с растопыренными пальцами верхних конечностей, чтобы лучше продемонстрировать намародёренные золотые украшения.

В небе над кремлём проследует группа Су-35, которые нарисуют в небе слово «Дети», а после сбросят фугасные авиабомбы на ближайший детсад с целью профилактической деукраинизации.

Командующий парадом будет ездить между коробками на трофейном ланосе, а на приветствие солдатики будут ему отвечать: «Можем повторить!», «Можем повторить!», «Можем повторить!..»

Остальная техника в параде участвовать не будет ввиду «потерь, которых нет».
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07.04.2022 12:56 Відповісти
Выход есть! По крайней мере они обеспечены отборной рассейской молочкой, а именно -
Пусть отсасывают один у одного. Ванюшка у бурята Оола. Оол у бригадного.
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07.04.2022 12:58 Відповісти
Руссиш спущенка!
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07.04.2022 14:01 Відповісти
Дякую Вам ШАШИ ЗАХИСНИКИ ! ВИ НАЙКРАЩІ В СВІТІ ! БОЖОГО ПОКРОВУ !
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08.04.2022 21:05 Відповісти
 
 