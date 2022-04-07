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Пункт обеспечения российско-оккупационных войск уничтожен в Харьковской области, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники с побратимами из Вооруженных сил продолжают уничтожать врага в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

Как отмечается, вследствие совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск.

Его обнаружили пограничники – операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова.

"Координаты сразу получили побратимы из Вооруженных сил, которые точно отработали огнем артиллерии", - говорится в сообщении.

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Пункт обеспечения российско-оккупационных войск уничтожен в Харьковской области, - Госпогранслужба 01

Автор: 

армия РФ (19224) Госпогранслужба (6431) Харьковщина (5577) техника (1736)


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07.04.2022 12:27 Ответить
Такими темпами "бардак папугапесия" встречать будет нечем.

9 мая парад в масквабаде будет особенным, спецоперационным

Стройными колоннами по красной площади пройдут парадные расчёты подразделений сухопутных войск со сковородками наперевес.

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Остальная техника в параде участвовать не будет ввиду «потерь, которых нет».
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07.04.2022 12:56 Ответить
Выход есть! По крайней мере они обеспечены отборной рассейской молочкой, а именно -
Пусть отсасывают один у одного. Ванюшка у бурята Оола. Оол у бригадного.
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07.04.2022 12:58 Ответить
Руссиш спущенка!
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07.04.2022 14:01 Ответить
Дякую Вам ШАШИ ЗАХИСНИКИ ! ВИ НАЙКРАЩІ В СВІТІ ! БОЖОГО ПОКРОВУ !
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08.04.2022 21:05 Ответить
 
 