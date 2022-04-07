Пункт обеспечения российско-оккупационных войск уничтожен в Харьковской области, - Госпогранслужба. ФОТО
Пограничники с побратимами из Вооруженных сил продолжают уничтожать врага в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.
Как отмечается, вследствие совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск.
Его обнаружили пограничники – операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова.
"Координаты сразу получили побратимы из Вооруженных сил, которые точно отработали огнем артиллерии", - говорится в сообщении.
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