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Новости Фото Война
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"Охота продолжается!" - группа ССО захватила вражескую технику. ФОТО

Группа Сил специальных операций ВСУ захватила несколько единиц техники вражеской противовоздушной обороны.

Фото захваченной техники публикует Командование сил спецопераций, сообщает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2. Отметим, что захваченная вражеская техника пригодна для использования", - говорится в сообщении.

В ССО сообщили, что продолжают охоту на особые и наиболее ценные трофеи.

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Охота продолжается! - группа ССО захватила вражескую технику 01

Охота продолжается! - группа ССО захватила вражескую технику 02
Охота продолжается! - группа ССО захватила вражескую технику 03
Охота продолжается! - группа ССО захватила вражескую технику 04

Автор: 

техника (1736) ССО (526)


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Топ комментарии
+34
Собачья будка у мародеров *************

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07.04.2022 12:22
+25
Красунчики.
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07.04.2022 12:25
+22
И это здорово!
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07.04.2022 12:22
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И это здорово!
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07.04.2022 12:22 Ответить
Собачья будка у мародеров *************

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07.04.2022 12:22 Ответить
Никакая это не будка. Репоед, который ее украл, бомжара, и если вернется живым пад радныя бярезки, будет в ней жить.
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07.04.2022 12:37 Ответить
псяча будка це важливий військовий об'єкт
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07.04.2022 12:45 Ответить
Ну, вони ж свино-собаки. Хатинку собі замародерив...
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07.04.2022 13:02 Ответить
Гарні трофеї!
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07.04.2022 12:24 Ответить
Красунчики.
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07.04.2022 12:25 Ответить
Рабочий Бук это хорошо. Слава Украине!
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07.04.2022 12:26 Ответить
Знищена батарея буків - це прекрасно. Тепер в якомусь секторі, наша авіація зможе більше зажарити рашистів.
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07.04.2022 12:33 Ответить
вона не просто знищена, вона захоплена, судячи з вигляду, у робочому стані. і це набагато краще, ніж знищена.
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07.04.2022 12:39 Ответить
ССО - це чудово! Я сподіваюся, що вони навчають інших, щоб вони примножувалися.
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07.04.2022 12:39 Ответить
О, зеленочка на підході, а також новісінькі Світчблейди, Джевеліни, Нлови і Старстріки Благословіння вам, Воїни Спеціальних Операцій! Хай Бог помагає вам, і всім Українським Збройним Силам! 💙💛🇺🇦
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07.04.2022 12:43 Ответить
всё в комплекте вместе с заряжающей машиной ))
Спецы поколдуют, ракетки "переагитируют", и бучок станет на боевое дежурство
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07.04.2022 12:50 Ответить
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

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https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:57 Ответить
Оно из Сум, предатель
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07.04.2022 13:18 Ответить
Моя родная земля Лисичанск, там руские будут умирать
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07.04.2022 14:46 Ответить
Вдалого полювання Вам Воїни!
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08.04.2022 17:24 Ответить
Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу.

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA
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09.04.2022 09:46 Ответить
 
 