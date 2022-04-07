"Охота продолжается!" - группа ССО захватила вражескую технику. ФОТО
Группа Сил специальных операций ВСУ захватила несколько единиц техники вражеской противовоздушной обороны.
Фото захваченной техники публикует Командование сил спецопераций, сообщает Цензор.НЕТ.
"Речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2. Отметим, что захваченная вражеская техника пригодна для использования", - говорится в сообщении.
В ССО сообщили, что продолжают охоту на особые и наиболее ценные трофеи.
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Спецы поколдуют, ракетки "переагитируют", и бучок станет на боевое дежурство
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