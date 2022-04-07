Украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО
Защитники Украины уничтожили артиллерийское подразделение войск РФ в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"На Херсонщине украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "асвабадетелей" дала деру", - отметили в Генштабе ВСУ.
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+48 Максім ХОЙ #398010
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+41 Шимус
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+40 Гыг с Вами
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PS. Такое скопление лучше накрывать Градами. Там достаточно было одного залпа. Исправимся.
Ещё немного "учений" от ЗСУ и они будут это очень быстро и грамотно это делать...кто в живых останется.
Важливо насамперед, аби ці гармати були пошкоджені настільки, щоб ворогу неможливо було їх використати. Полювати за автомобілями у такій ситуації здається можна потім, якщо є надлишок снарядів.
Головне в даному випадку - артилеристи. А вони в машинах.
допоможіть його забомбити!!
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