Украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО

Защитники Украины уничтожили артиллерийское подразделение войск РФ в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На Херсонщине украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "асвабадетелей" дала деру", - отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг совершил одну атаку на Восточном направлении, потерял до 30 солдат, 2 танка, 2 пушки, - ОТУ "Восток"

Ворог здійснив одну атаку на Східному напрямку, втратив до 30 солдат, 2 танки, 2 гармати, - ОТУ "Схід"