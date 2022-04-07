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Украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО

Защитники Украины уничтожили артиллерийское подразделение войск РФ в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На Херсонщине украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "асвабадетелей" дала деру", - отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг совершил одну атаку на Восточном направлении, потерял до 30 солдат, 2 танка, 2 пушки, - ОТУ "Восток"

Ворог здійснив одну атаку на Східному напрямку, втратив до 30 солдат, 2 танки, 2 гармати, - ОТУ "Схід"

армия РФ (19224) Генштаб ВС (6275) техника (1736) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+48
метушаться як таргани у кацапа на кухні
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07.04.2022 11:06
+41
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07.04.2022 11:10
+40
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07.04.2022 11:08
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метушаться як таргани у кацапа на кухні
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07.04.2022 11:06 Ответить
Красівоє!
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07.04.2022 11:08 Ответить
супер! Но хотелось бы больше.....
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07.04.2022 11:18 Ответить
Ага. Як дерунів зі сметаною.
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07.04.2022 11:22 Ответить
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07.04.2022 11:08 Ответить
Буряты переходят из категории "малые народы" в категорию "исчезающие".
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07.04.2022 14:21 Ответить
дали "мзды"(с)
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07.04.2022 11:10 Ответить
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07.04.2022 11:10 Ответить
А я лягу прілягу. Красівоє. Ще соломинку йому в писок цьому романтику.
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07.04.2022 11:18 Ответить
В нього наколінники є. Єліта!!!
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07.04.2022 11:37 Ответить
І дирка в грудях для медалі або навіть для цілого ордену!
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07.04.2022 11:40 Ответить
Ботинки у них совсем допотопные. Недаром они грабят наши армейские склады и забирают оттуда ботинки, а также как мы могли видеть на каком-то лётчике трусы и носки. Надпись на них "ВСУ" не останавливает.
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07.04.2022 12:29 Ответить
щось непонятно, хрена вони туда сюда матають? я так роблЮ када танкіонлайн граю. шоб непопалі
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07.04.2022 11:11 Ответить
Наверное тоже онлайн танкисты)))
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07.04.2022 11:16 Ответить
Попали, если честно, только 2 раза. Понятно, что твари хаотично движутся, чтобы снизить вероятность попадания. Наши, люособр и не утюжили в данной ситуации.
PS. Такое скопление лучше накрывать Градами. Там достаточно было одного залпа. Исправимся.
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07.04.2022 11:17 Ответить
На видео фрагмент и то две машины боеприпасов плюс еще обездвиженные. Скорее всего там уже перепахали всё. Раз начали, то закончат. Для артилеристов это приоритетная цель.
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07.04.2022 11:28 Ответить
А куди вони так побігли? Помруть же уставшими...
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07.04.2022 11:19 Ответить
пушечки кинули.
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07.04.2022 11:23 Ответить
Ну реально не надо недооценивать орков. Видно, что пытаются эвакуировать технику, БК и орудия.
Ещё немного "учений" от ЗСУ и они будут это очень быстро и грамотно это делать...кто в живых останется.
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07.04.2022 11:27 Ответить
Так. По результатах навчань в Чорнобаївці їм всім видадуть дипломи.
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07.04.2022 11:32 Ответить
Сподіваюся ролик не вмістив усе, що відбулося.
Важливо насамперед, аби ці гармати були пошкоджені настільки, щоб ворогу неможливо було їх використати. Полювати за автомобілями у такій ситуації здається можна потім, якщо є надлишок снарядів.
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07.04.2022 11:35 Ответить
Гармати - хлам. Їх у рашки необмежена кількісь.

Головне в даному випадку - артилеристи. А вони в машинах.
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07.04.2022 11:49 Ответить
А життя наших людей ще дорожче. Не так важливо, що на НЗ в Сибіру чи на Далекому Сході зберігаються сотні стволів ржавої артилерії, важливо в даний момент щоб саме ці гармати, які розгортали, і які очевидно були придатні до того, аби вбивати і руйнувати, ніколи вже не вистрілили після роботи нашої артилерії.
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07.04.2022 12:00 Ответить
Хороший артилерист це значно більше ніж десяток гармат. Без нього вони металолом, який не несе загрози військовим. Тому для них пріоритет не гармати. Спочатку будуть полювати на артилеристів. Після того як основне питання вирішено (артилеристи зажмурені). Тоді можуть роздовбати гармати. А можуть залишити як наживку, або потенційний трофей.
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07.04.2022 12:09 Ответить
Якби вони були хорошими артилеристами, чи принаймні їх офіцери, вони б не потрапили у "вогневий капкан". І потім, артилерист без артилерії, це піхотинець.
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07.04.2022 12:17 Ответить
Артилерист без артилерії - піхотинець
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07.04.2022 12:31 Ответить
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:08 Ответить
Суки, ползают по украинской земле, как каие-то паразиты насекомые, всё портят, жрут, срут и дохнут
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07.04.2022 13:44 Ответить
Эти твари и дохлые срут!
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07.04.2022 14:22 Ответить
 
 