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Українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Захисники України знищили артилерійський підрозділ військ РФ на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. 

"На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами", - зауважили в Генштабі ЗСУ.

Читайте також: Ворог здійснив одну атаку на Східному напрямку, втратив до 30 солдат, 2 танки, 2 гармати, - ОТУ "Схід"

Автор: 

армія рф (17373) Генштаб ЗС (6574) техніка (1826) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+48
метушаться як таргани у кацапа на кухні
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07.04.2022 11:06
+41
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07.04.2022 11:10
+40
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07.04.2022 11:08
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метушаться як таргани у кацапа на кухні
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07.04.2022 11:06 Відповісти
Красівоє!
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07.04.2022 11:08 Відповісти
супер! Но хотелось бы больше.....
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07.04.2022 11:18 Відповісти
Ага. Як дерунів зі сметаною.
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07.04.2022 11:22 Відповісти
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07.04.2022 11:08 Відповісти
Буряты переходят из категории "малые народы" в категорию "исчезающие".
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07.04.2022 14:21 Відповісти
дали "мзды"(с)
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07.04.2022 11:10 Відповісти
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07.04.2022 11:10 Відповісти
А я лягу прілягу. Красівоє. Ще соломинку йому в писок цьому романтику.
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07.04.2022 11:18 Відповісти
В нього наколінники є. Єліта!!!
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07.04.2022 11:37 Відповісти
І дирка в грудях для медалі або навіть для цілого ордену!
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07.04.2022 11:40 Відповісти
Ботинки у них совсем допотопные. Недаром они грабят наши армейские склады и забирают оттуда ботинки, а также как мы могли видеть на каком-то лётчике трусы и носки. Надпись на них "ВСУ" не останавливает.
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07.04.2022 12:29 Відповісти
щось непонятно, хрена вони туда сюда матають? я так роблЮ када танкіонлайн граю. шоб непопалі
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07.04.2022 11:11 Відповісти
Наверное тоже онлайн танкисты)))
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07.04.2022 11:16 Відповісти
Попали, если честно, только 2 раза. Понятно, что твари хаотично движутся, чтобы снизить вероятность попадания. Наши, люособр и не утюжили в данной ситуации.
PS. Такое скопление лучше накрывать Градами. Там достаточно было одного залпа. Исправимся.
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07.04.2022 11:17 Відповісти
На видео фрагмент и то две машины боеприпасов плюс еще обездвиженные. Скорее всего там уже перепахали всё. Раз начали, то закончат. Для артилеристов это приоритетная цель.
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07.04.2022 11:28 Відповісти
А куди вони так побігли? Помруть же уставшими...
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07.04.2022 11:19 Відповісти
пушечки кинули.
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07.04.2022 11:23 Відповісти
Ну реально не надо недооценивать орков. Видно, что пытаются эвакуировать технику, БК и орудия.
Ещё немного "учений" от ЗСУ и они будут это очень быстро и грамотно это делать...кто в живых останется.
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07.04.2022 11:27 Відповісти
Так. По результатах навчань в Чорнобаївці їм всім видадуть дипломи.
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07.04.2022 11:32 Відповісти
Сподіваюся ролик не вмістив усе, що відбулося.
Важливо насамперед, аби ці гармати були пошкоджені настільки, щоб ворогу неможливо було їх використати. Полювати за автомобілями у такій ситуації здається можна потім, якщо є надлишок снарядів.
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07.04.2022 11:35 Відповісти
Гармати - хлам. Їх у рашки необмежена кількісь.

Головне в даному випадку - артилеристи. А вони в машинах.
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07.04.2022 11:49 Відповісти
А життя наших людей ще дорожче. Не так важливо, що на НЗ в Сибіру чи на Далекому Сході зберігаються сотні стволів ржавої артилерії, важливо в даний момент щоб саме ці гармати, які розгортали, і які очевидно були придатні до того, аби вбивати і руйнувати, ніколи вже не вистрілили після роботи нашої артилерії.
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07.04.2022 12:00 Відповісти
Хороший артилерист це значно більше ніж десяток гармат. Без нього вони металолом, який не несе загрози військовим. Тому для них пріоритет не гармати. Спочатку будуть полювати на артилеристів. Після того як основне питання вирішено (артилеристи зажмурені). Тоді можуть роздовбати гармати. А можуть залишити як наживку, або потенційний трофей.
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07.04.2022 12:09 Відповісти
Якби вони були хорошими артилеристами, чи принаймні їх офіцери, вони б не потрапили у "вогневий капкан". І потім, артилерист без артилерії, це піхотинець.
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07.04.2022 12:17 Відповісти
Артилерист без артилерії - піхотинець
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07.04.2022 12:31 Відповісти
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:08 Відповісти
Суки, ползают по украинской земле, как каие-то паразиты насекомые, всё портят, жрут, срут и дохнут
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07.04.2022 13:44 Відповісти
Эти твари и дохлые срут!
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07.04.2022 14:22 Відповісти
 
 