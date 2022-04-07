Українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів на Херсонщині. ВIДЕО
Захисники України знищили артилерійський підрозділ військ РФ на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами", - зауважили в Генштабі ЗСУ.
Топ коментарі
+48 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар07.04.2022 11:06
+41 Шимус
показати весь коментар07.04.2022 11:10
+40 Гыг с Вами
показати весь коментар07.04.2022 11:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
PS. Такое скопление лучше накрывать Градами. Там достаточно было одного залпа. Исправимся.
Ещё немного "учений" от ЗСУ и они будут это очень быстро и грамотно это делать...кто в живых останется.
Важливо насамперед, аби ці гармати були пошкоджені настільки, щоб ворогу неможливо було їх використати. Полювати за автомобілями у такій ситуації здається можна потім, якщо є надлишок снарядів.
Головне в даному випадку - артилеристи. А вони в машинах.
допоможіть його забомбити!!
працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!