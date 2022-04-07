Українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Захисники України знищили артилерійський підрозділ військ РФ на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами", - зауважили в Генштабі ЗСУ.

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