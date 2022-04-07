"Полювання триває!" - група ССО захопила ворожу техніку. ФОТО
Група Сил спеціальних операцій ЗСУ захопила кілька одиниць техніки ворожої протиповітряної оборони.
Фото захопленої техніки публікує Командування Сил спецоперацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК БУК М2. Зазначимо, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання", - йдеться у повідомленні.
В ССО повідомили, що продовжують полювання на особливі та найбільш цінні трофеї.
Топ коментарі
+34 Перехватчик
показати весь коментар07.04.2022 12:22
+25 Чайка Київ
показати весь коментар07.04.2022 12:25
+22 дератизатор
показати весь коментар07.04.2022 12:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спецы поколдуют, ракетки "переагитируют", и бучок станет на боевое дежурство
допоможіть його забомбити!!
працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA