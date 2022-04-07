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"Полювання триває!" - група ССО захопила ворожу техніку. ФОТО

Група Сил спеціальних операцій ЗСУ захопила кілька одиниць техніки ворожої протиповітряної оборони.

Фото захопленої техніки публікує Командування Сил спецоперацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК БУК М2. Зазначимо, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання", - йдеться у повідомленні.

В ССО повідомили, що продовжують полювання на особливі та найбільш цінні трофеї.

Дивіться: Пункт забезпечення російсько-окупаційних військ знищено на Харківщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Полювання триває! - група ССО захопила ворожу техніку 01
Полювання триває! - група ССО захопила ворожу техніку 02
Полювання триває! - група ССО захопила ворожу техніку 03
Полювання триває! - група ССО захопила ворожу техніку 04

Автор: 

техніка (1826) ССО (519)


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Топ коментарі
+34
Собачья будка у мародеров *************

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07.04.2022 12:22
+25
Красунчики.
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07.04.2022 12:25
+22
И это здорово!
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07.04.2022 12:22
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И это здорово!
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07.04.2022 12:22 Відповісти
Собачья будка у мародеров *************

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07.04.2022 12:22 Відповісти
Никакая это не будка. Репоед, который ее украл, бомжара, и если вернется живым пад радныя бярезки, будет в ней жить.
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07.04.2022 12:37 Відповісти
псяча будка це важливий військовий об'єкт
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07.04.2022 12:45 Відповісти
Ну, вони ж свино-собаки. Хатинку собі замародерив...
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07.04.2022 13:02 Відповісти
Гарні трофеї!
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07.04.2022 12:24 Відповісти
Красунчики.
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07.04.2022 12:25 Відповісти
Рабочий Бук это хорошо. Слава Украине!
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07.04.2022 12:26 Відповісти
Знищена батарея буків - це прекрасно. Тепер в якомусь секторі, наша авіація зможе більше зажарити рашистів.
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07.04.2022 12:33 Відповісти
вона не просто знищена, вона захоплена, судячи з вигляду, у робочому стані. і це набагато краще, ніж знищена.
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07.04.2022 12:39 Відповісти
ССО - це чудово! Я сподіваюся, що вони навчають інших, щоб вони примножувалися.
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07.04.2022 12:39 Відповісти
О, зеленочка на підході, а також новісінькі Світчблейди, Джевеліни, Нлови і Старстріки Благословіння вам, Воїни Спеціальних Операцій! Хай Бог помагає вам, і всім Українським Збройним Силам! 💙💛🇺🇦
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07.04.2022 12:43 Відповісти
всё в комплекте вместе с заряжающей машиной ))
Спецы поколдуют, ракетки "переагитируют", и бучок станет на боевое дежурство
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07.04.2022 12:50 Відповісти
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:57 Відповісти
Оно из Сум, предатель
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07.04.2022 13:18 Відповісти
Моя родная земля Лисичанск, там руские будут умирать
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07.04.2022 14:46 Відповісти
Вдалого полювання Вам Воїни!
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08.04.2022 17:24 Відповісти
Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу.

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA
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09.04.2022 09:46 Відповісти
 
 