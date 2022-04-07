"Полювання триває!" - група ССО захопила ворожу техніку. ФОТО

Група Сил спеціальних операцій ЗСУ захопила кілька одиниць техніки ворожої протиповітряної оборони.

Фото захопленої техніки публікує Командування Сил спецоперацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК БУК М2. Зазначимо, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання", - йдеться у повідомленні.

В ССО повідомили, що продовжують полювання на особливі та найбільш цінні трофеї.

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