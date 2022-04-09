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ЗСУ виявили братську могилу російських окупантів у Харківській області. ФОТО (18+)
Українські військові знайшли масове поховання російських окупантів. Братську могилу виявили в селі Вільхівка Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Міф про те, що руські своїх не покидають, остаточно зруйновано. При зачистці н.п. Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92 омбр виявлено братську могилу окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські бійці 30 березня знищили під Харковом дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведену батальйонну тактичну групу 59-го танкового полку ЗС Росії. Були захоплені їхні штаби та документація, понад 60 окупантів здалися у полон.
Топ коментарі
+70 частный сектор
показати весь коментар09.04.2022 13:02
+40 Сергій Матвієнко #512519
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+40 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар09.04.2022 13:08
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"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
Я бачу лише купу дохлих кацапів у канаві!
болттехнологии...)))
Зарити як відходи. ВСЕ.
Міцного здоров'я подохлим мацкалям!