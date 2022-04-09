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ЗСУ виявили братську могилу російських окупантів у Харківській області. ФОТО (18+)

Українські військові знайшли масове поховання російських окупантів. Братську могилу виявили в селі Вільхівка Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Міф про те, що руські своїх не покидають, остаточно зруйновано. При зачистці н.п. Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92 омбр виявлено братську могилу окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські бійці 30 березня знищили під Харковом дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведену батальйонну тактичну групу 59-го танкового полку ЗС Росії. Були захоплені їхні штаби та документація, понад 60 окупантів здалися у полон.

ЗСУ виявили братську могилу російських окупантів у Харківській області 01

Читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,1 тис. осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків і 1 895 броньованих машин

Автор: 

армія рф (17373) втрати (4398) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+70
скотомогильник
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09.04.2022 13:02
+40
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09.04.2022 13:02
+40
🤣🤣🤣

"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
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09.04.2022 13:08
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09.04.2022 13:02 Відповісти
Не понял, почему Путлер не на первом месте?
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09.04.2022 15:54 Відповісти
скотомогильник
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09.04.2022 13:02 Відповісти
ТА ПЕРЕКИНЬТЕ ЇХ ***** ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ КОРДОНУ ДО МОСКОВІЇ.
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09.04.2022 13:04 Відповісти
То не їхня робота.Завдання ЗСУ окупантів в могили відправляти.
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09.04.2022 13:08 Відповісти
З літака на Бєлгород..
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09.04.2022 13:11 Відповісти
з катапульти імпортувати
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09.04.2022 14:38 Відповісти
Такі відкриті могили окупантів песиголовців слід облаштовувати поряд з таборами з полоненими окупантами. Щоб їх рідний руський дух підтримував
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09.04.2022 14:04 Відповісти
Хлоркой не забудьте пересыпать...
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09.04.2022 13:05 Відповісти
Вапном краще.
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09.04.2022 14:41 Відповісти
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09.04.2022 13:07 Відповісти
🤣🤣🤣

"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
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09.04.2022 13:08 Відповісти
Але та пісня не про цих москалів . Цих навіть не поховали ,, просто скидали у яму .. .
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09.04.2022 13:19 Відповісти
Нееть. Сраку відно - такщо про ціх
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09.04.2022 13:22 Відповісти
Лежать кацапи край дороги - стирчять копита, видно роги
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09.04.2022 13:22 Відповісти
На смітнику починали жити, там і завершили
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09.04.2022 13:09 Відповісти
Та да, уже под 20 тыщ таких актеров, шо аж письков прослезился... Всё ваше ****** кабуки там будет.
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09.04.2022 13:17 Відповісти
Та да. Щас стануть та підуть . Долучайся.
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09.04.2022 13:27 Відповісти
Ага, встануть, неодмінно. І баньки, воронами видзьобані, задзьобають взад
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09.04.2022 13:33 Відповісти
Вони такі смердючі, що навіть ворони не хочуть на них сідати. Тільки опариші їх жеруть
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09.04.2022 14:06 Відповісти
З дрона докладно познімати ту смердючу радіацію і на сайт русяцьких новин закинути... Нехай їх родичі впізнають...
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09.04.2022 14:16 Відповісти
Приглашайте их мам, жен на опознание...
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09.04.2022 13:11 Відповісти
А це могила?
Я бачу лише купу дохлих кацапів у канаві!
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09.04.2022 13:12 Відповісти
наноболттехнологии...)))
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09.04.2022 13:55 Відповісти
господи, а население рашки своего фюрера разве что ни облизывает..., а оно для него просто мусор..., присыпали в лесочке, да и забыли...
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09.04.2022 13:12 Відповісти
яке приємне фото
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09.04.2022 13:13 Відповісти
а один не в ряд лежит...видать камандир ...или чё ?? ))))
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09.04.2022 13:15 Відповісти
судя по сш 68 это армия петушилна бимбасокого
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09.04.2022 13:16 Відповісти
а чего 18+... я б ставил 100500++ ))))
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09.04.2022 13:17 Відповісти
Характерная особенность рашистов: тщательно закапывают тела убитых ими украинских граждан и бросают в чистом поле и, как максимум, в наспех вырытых ямках своих боевых товарищей. Умом дебилов не понять...
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09.04.2022 13:17 Відповісти
Вони українських собачок годують
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09.04.2022 13:25 Відповісти
Це називається спонсорство, підтримка тварин у скрутний час.
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09.04.2022 14:19 Відповісти
Это могут быть с дырляндии, кацапы их за людей не считают.
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09.04.2022 13:18 Відповісти
А, что, кацапы люди?
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09.04.2022 13:19 Відповісти
Падаль. Просто СРУская падаль.
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09.04.2022 13:18 Відповісти
Судя по каскам перед нами ,, доблестньіе войньі днр",єтот скот даже не считают
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09.04.2022 13:19 Відповісти
Роздайте підарасів на розтопку людям, які на дворі через руйнування домівок, змушені грітися на вулиці. Жорстоко, так. Але до цих виродків жалю не має. Я їх навіть тваринами назвати не можу, бо в тих є якісь правила. А це москальські ********
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09.04.2022 13:20 Відповісти
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09.04.2022 13:23 Відповісти
БИОМУСОР! 👹
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09.04.2022 13:25 Відповісти
Это - фейк! Игра актеров голивуда!!!!!!!!!!! Хто там здається так дзвонив, Захєрова?
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09.04.2022 13:31 Відповісти
Звичайно фейк, щось їх там мало, москалі своїх в 2-3 шари складають
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09.04.2022 14:13 Відповісти
Крайній пальцями шевелив... Їм там кожному по $25 за постановку дали...
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09.04.2022 14:21 Відповісти
То не братська могила, то смітник. Просто гноярка
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09.04.2022 13:34 Відповісти
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09.04.2022 13:35 Відповісти
Не братську могилу а скотомогильник, пишіть правильно.
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09.04.2022 13:36 Відповісти
Х*йло снова набирает партию для отправки на скотобойню. У самок есть последняя возможность оставить свой скот при себе...
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09.04.2022 13:42 Відповісти
А вот с такими "братьями" можно мирно жить и дружить
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09.04.2022 13:45 Відповісти
Напевно, треба робити ідентифікацію, а потім в крематорій і в якийсь банк попілу, щоб капсулу видати колись родичам. Тут хоронити не можна аж ніяк, нащо нам паломники через роки, та що він за цю землю кров проливав ?
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09.04.2022 13:46 Відповісти
На одном их тухлых трупов видна каска, времен Второй мировой, это все что нужно знать о кацапоидной "армии". Звиздец, эти уроды даже о защите своих рабов не подумали перед нападанием.
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09.04.2022 13:48 Відповісти
Скоріш за все жмури з лугандона.
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09.04.2022 16:07 Відповісти
Красивое
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09.04.2022 13:50 Відповісти
Схоже що сепарські мобіки, судячи з совіцької каски і те що лишили.
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09.04.2022 13:55 Відповісти
сваіх нє бросаєм!
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09.04.2022 14:04 Відповісти
Ура-патріоти на мордорських сайта заявляють, що кожен метр землі який пройшов їхній солдат повинен залишитися за рф. Думаю, українці не будуть проти окупації нашої землі орками на 2 метра у глибину .
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09.04.2022 14:06 Відповісти
братську? щвидше підарську
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09.04.2022 14:13 Відповісти
Я би цю наволоч по людськи не ховала.
Зарити як відходи. ВСЕ.
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09.04.2022 14:13 Відповісти
Не розумію до чого тут 18+, красівоє ж.
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09.04.2022 14:50 Відповісти
лежить москаль, зажурився - української землі наївся
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09.04.2022 15:01 Відповісти
українці щедрі, всім москалям дадуть скуштувати чорнозему
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09.04.2022 15:02 Відповісти
маловато там их...
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09.04.2022 15:04 Відповісти
дохла погань
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09.04.2022 15:17 Відповісти
Это смертники ЛДНР
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09.04.2022 15:23 Відповісти
Кирзачи, каски ещё наверное 40х годов. Наверное там и ппш были
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09.04.2022 15:35 Відповісти
Це фейк!!их там нет !то просто реквизити та муляжі!!!
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09.04.2022 15:35 Відповісти
А шош таке? Мабуть то ковіт... Бо маски ж не вдягнені
Міцного здоров'я подохлим мацкалям!
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09.04.2022 15:38 Відповісти
Туда им и ДОРОГА,НЕлюдям фашистским!!!…
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09.04.2022 15:45 Відповісти
Земля очистилась , але ще дуже багато роботи
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09.04.2022 16:14 Відповісти
руські і рускіє це антоніми
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09.04.2022 16:58 Відповісти
 
 