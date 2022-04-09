Перші успіхи діяльності загону ЗСУ "Свобода Росії" на Донбасі. ВIДЕО

Підрозділ ЗСУ "Свобода Росії", сформований з екссолдатів армії РФ, які виступили проти режиму Путіна, продемонстрував свої перші успіхи на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повдомляє легіон у телеграмі.

"Бійці легіону "Свобода Росії", які перейшли на бік України, разом із ЗСУ борються проти кривавого путінського режиму і вже успішно діють на Донбасі. І ось на відео наші перші успіхи. Юрія, згідно з протоколом, переміщують до штабу Легіону, де йому, як і багатьом російським хлопцям, нададуть можливість вступити до лав Легіону.

Ми, бійці Легіону, не воюємо проти російських солдатів, ми ведемо боротьбу за вільну Росію. Наша мета – знищити Путіна та його режим. "Працюємо, браття!" За Росію! За волю!"" - зазначається у повідомленні.

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