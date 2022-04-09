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Перші успіхи діяльності загону ЗСУ "Свобода Росії" на Донбасі. ВIДЕО

Підрозділ ЗСУ "Свобода Росії", сформований з екссолдатів армії РФ, які виступили проти режиму Путіна, продемонстрував свої перші успіхи на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повдомляє легіон у телеграмі. 

"Бійці легіону "Свобода Росії", які перейшли на бік України, разом із ЗСУ борються проти кривавого путінського режиму і вже успішно діють на Донбасі. І ось на відео наші перші успіхи. Юрія, згідно з протоколом, переміщують до штабу Легіону, де йому, як і багатьом російським хлопцям, нададуть можливість вступити до лав Легіону.

Ми, бійці Легіону, не воюємо проти російських солдатів, ми ведемо боротьбу за вільну Росію. Наша мета – знищити Путіна та його режим. "Працюємо, браття!" За Росію! За волю!"" - зазначається у повідомленні.

Читайте також - Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато. Ті, хто здалися в полон, розповіли ЗСУ про тактику армії РФ, - представник легіону

Перші успіхи діяльності загону ЗСУ Свобода Росії на Донбасі 01

Автор: 

добровольці (918) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+37
кто шо понял?
они не воюют против раша зольдатен... а шо тогда они делают?
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09.04.2022 19:59
+29
И скрывается эта фигня под фамилией Дерьмак и Арестович. Мол, не все рюзькие плохие. Возможно у этих рюзьких десятки убийств и изнасилований детей. Вот и решили еще и хероями Украины стать.
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09.04.2022 20:08
+25
А как это понять - "мы не воюем против poZийскиг Zольдат"? А против кого воюют? Против святого духа?
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09.04.2022 20:12
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Была инфа,что в одном из боев боец этого легиона убил 7 фашистов и одного взял в плен.
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09.04.2022 20:24 Відповісти
Від арєстовіча?
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09.04.2022 20:46 Відповісти
Брєд. Сьогдні він прийшов воювати проти "нацистів", а завтра піде проти путлєра? Не бояться легіонери, що він завтра весь ріжок з "калаша" в спину їм випустить?
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09.04.2022 20:26 Відповісти
"Россия" и "свобода" понятия не совместимьіе.
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09.04.2022 20:28 Відповісти
"Россия" и "свобода" понятия не совместимьіе.
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09.04.2022 20:29 Відповісти
шапито
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09.04.2022 20:33 Відповісти
ну, касапам це згодовувати ще ладно, а нам - нащо?
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09.04.2022 20:36 Відповісти
Если твой сосед - русский, держи топор под подушкой. Крымскотатарская народная мудрость. А вы снова пустили русню к себе в хату и посадили за стол с людьми.
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09.04.2022 20:37 Відповісти
НІЧИМ ХОРОШИМ ЦЕ ДЛЯ НАС НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ ! ВОНИ МОГЛИ ВІДМОВИТИСЬ-ТА ВСЕ Ж ПІШЛИ НАС ВБИВАТИ ! ЗРАДНИК-ЗАВЖДИ ЗРАДНИК! ЯКЩО ВОНИ ПРАЗРЄЛІ-НЕХАЙ ДОПОМАГАЮТЬ ПОРАНЕНИМ ЧИ ПО ГОСПОДАРСТВУ,А ЗБРОЮ ЇМ ДАВАТИ,ПОЗИЦІОНУЮЧИЮЯК ЛЄГІОН-ЦЕ ЗАЙВЕ ! ЦЕ АНТИУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ.
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09.04.2022 20:44 Відповісти
Як сказати . В УПА теж були загони з етнічних росіян,узбеків,казахів, татар. І вони завзято воювали проти комуністичного СССР
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09.04.2022 21:37 Відповісти
Там не було ОКРЕМОГО загону «свабода расіє». А лише окремв люди в загальних підрозділах
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09.04.2022 21:42 Відповісти
Окремий загон простіше контролювати, і назад їм дороги вже не буде. Гадаю генштаб розуміє що робить.
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09.04.2022 22:59 Відповісти
З спогадів командира УПА :" Москалі, що воювали в УПА, були ненадійні в бою, недисципліновані і часто втікали при першій же небезпеці".
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09.04.2022 21:47 Відповісти
Якийсь сюр
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09.04.2022 20:56 Відповісти
Да нормально все шо за кипеш? Лапотные вперед лугандонское ополчение бросают а мы власовцев будем.
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09.04.2022 21:10 Відповісти
Троянський кінь
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09.04.2022 21:12 Відповісти
Если Ермак лично отбирает этих солдат, то це буде зрада 100%.
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09.04.2022 21:24 Відповісти
Это глупость! Вариантов может быть много, например: при удобном случае они снова сдаются в плен москалям и скажут, что то была военная хитрость, дабы выбраться из плена бандеровцев. И что тогда скажут наши умники??
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09.04.2022 21:30 Відповісти
Их расстреляют, это дорога в один конец, думаю и они, и наш генштаб всё понимают.
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09.04.2022 22:58 Відповісти
Якась дичина
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09.04.2022 22:02 Відповісти
Це колись аристовищ пропонував Філатова створити загін моджохедів.
Мабуть знову він нарадив...
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09.04.2022 22:02 Відповісти
кто автор этой ереси?дайте подробности,что за куйня.
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09.04.2022 22:02 Відповісти
Хто не розуміє нащо це все - подумайте хто буде воювати вже на території рф? Нам потрібно більше таких загонів, більше росіян які готові воювати - саме вони, а не наші хлопці, і мають "робити хунту" на росії та обстрілювати москву, захоплювати території та встановлювати "народні республики". Бо, як звісно, зброю можна придбати "в любом военторге", а наших хлопців вже вдома зачекалися...
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09.04.2022 22:56 Відповісти
Якась мутна зуйня. Якщо цей "легіон" не воює з кацапами, нахій він тоді треба?
До речі, нагадалася книга Г.П. Клімова (І.Б. Калмикова) "Имя мое - Легион"...
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09.04.2022 23:41 Відповісти
Я стримано ставлюся до цієї затії.
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10.04.2022 03:10 Відповісти
ГЛАВНОЕ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ ПУТИНА УБИТЬ И РОДСТВЕННИКОВ ЕГО ПОДЧИНЁННЫХ !!!
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10.04.2022 14:50 Відповісти
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